Calze da trekking: come sceglierle in base a filati e tecnologie

Con Calze GM, da sempre attenta al comfort ed alla protezione dei piedi del trekker, valutiamo consapevolmente le calze performanti per la stagione primavera-estate 2017.

L’azienda italiana Calze GM, sin dagli anni ’60, rappresenta un punto di riferimento per le calze da trekking, hiking ed approach, adottando tecniche avanzate e standard qualitativi elevati nelle sue produzioni.

Le innovative tecnologie costruttive ed i filati impiegati per la costruzione delle calze devono garantire importanti proprietà per chi le indossa: traspirabilità, comfort, ammortizzazione, perfetta vestibilità, resistenza e protezione dei piedi nelle calzature.

Nella vasta gamma di prodotti, produzioni tutte completamente made in Italy, è stata focalizzata l’attenzione su modelli adatti alla stagione primaverile ed estiva, con peso medio e leggero a seconda delle attività fisiche svolte: dai trekking impegnativi, alle vie ferrate ed avvicinamenti.

Calze GM realizza le calze da trekking utilizzando filati di elevata qualità; da sempre rivolge la sua attenzione verso le fibre naturali di origine animale e vegetale.

La capacità di termoregolazione e la morbidezza della lana merino, infatti, sono la carta vincente per la costruzione di calze che non temono di affrontare i climi più diversi, anche durante i trekking in ambiente alpino. Il miglior cotone egiziano, abbinato alle fibre sintetiche, permette di sfruttare le insuperabili qualità di freschezza e igiene.

Alla scelta dei migliori materiali si affianca quella di tecniche costruttive d’avanguardia come quella delle fibre a nucleo cavo, Coolmax All Season, che garantisce il miglior isolamento termico e traspirabilità con il minimo peso.

Di seguito analizziamo le caratteristiche di quattro modelli adatti alle diverse esigenze dei trekker, in base a: struttura delle calze, composizione filati, vestibilità e tecnologie di costruzione.

Calze Trek Comfort 2435 lightweight – lana merino

Calze da trekking versatili e multifunzione, particolarmente adatte per chi ha piedi delicati che necessitano di protezione. Morbide e comode, assicurano un comfort termico ottimale in primavera ed autunno.

Realizzate con filati di lana merino, fibra naturale di origine animale, queste calze possiedono una innata predisposizione per la termoregolazione, traspirabilità, morbidezza e comfort di calzata. La lana merino deriva dal pregiato vello prodotto dalla pecora omonima, l’ovino più diffuso al mondo.

Quella merinos viene considerata la più pregiata lana di pecora, grazie soprattutto alla sottigliezza della sua fibra. Morbida e delicata sulla pelle, interagisce con la temperatura corporea scaldando quando fa freddo e rilasciando il calore corporeo quando fa caldo.

Calze Trek Comfort 2435 lightweight – merino

Struttura delle calze : fascia elastica stabilizzante, maglia rasata, spugna ammortizzante, struttura differenziata destro/sinistro.



Composizione: 40% lana merino termoregolatrice / 40% acrilica ammortizzante / 15% poliammidica resistente / 5% elastan avvolgente.



ComfortFit – Termoregolazione e benessere costanti in qualsiasi condizione ambientale. Massima termicità, garantita dal filato termico top di gamma che mantiene i piedi caldi in condizioni atmosferiche difficili e con temperature rigide.



Polsino Morbido – La particolare lavorazione del polsino garantisce una vestibilità ottimale mantenendo inalterate le caratteristiche di sostegno della calza. Questo polsino risulta morbidissimo e particolarmente adatto per caviglie o circolazione difficili.



Capo Prelavato – Il prelavaggio della calza viene effettuato per fare in modo che il filato assuma le sue caratteristiche definitive di morbidezza ed elasticità. Tale trattamento garantisce, inoltre, un ottimo assestamento dei tessuti e stabilità di taglia, anche dopo frequenti lavaggi.



Euro 18,50 (spedizione gratuita)

Calze Trek Pro 1215 lightweight – coolmax all season cotone egiziano

Ergonomiche e funzionali sono consigliate per il trekking leggero, avvicinamenti e vie ferrate. Ipoallergeniche e dermoaffini, leggere e traspiranti per un durevole comfort di calzata; queste calze sono realizzate con i più nobili filati di cotone egiziano che garantiscono igiene e freschezza.

Il cotone è una fibra naturale vegetale derivante dalla particolare lavorazione dei semi di una pianta appartenente alla specie Gossyplum. Il filato che ne deriva è igienico e fresco. Quello selezionato da Calze GM è delle migliori qualità e assicura un benessere sulla pelle che dura a lungo.

La struttura sagomata della calza rispetta i lineamenti del piede garantendo una eccezionale calzata ergonomica.

Struttura delle calze: fascia elastica stabilizzante, maglia rasata, spugna ammortizzante, struttura differenziata destro/sinistro.



Composizione : 50% poliester traspirante / 30% cotone egiziano ammortizzante / 12% elastan avvolgente / 8% poliammidica resistente.



ErgonomicFit – Rispetta e protegge i lineamenti del piede garantendo una naturale calzata.



TechYarnGM – I più avanzati filati sintetici per calze superiori in resistenza, rapida asciugatura, veloce allontanamento dell’umidità corporea, comfort termico e leggerezza. Filato Ritorto ottenuto da una specifica filatura che abbina e ritorce fra loro diversi filati, trasformandoli in un unico filo più resistente; tale lavorazione garantisce maggiore durabilità e morbidezza.



Coolmax All Season – La tecnologia delle fibre a nucleo cavo Coolmax All Season garantisce il miglior isolamento termico con il minimo peso. L’ampia superficie creata consente una traspirazione più rapida mediante l’evacuazione dell’umidità dalla pelle verso la superficie del tessuto, dove essa può evaporare velocemente.



Lycra – Materiale molto elastico, che garantisce il massimo comfort a chi lo indossa grazie alla calzata aderente, priva di grinze. Per la sua qualità e lunga durata, Lycra è la fibra ideale per calze sportive ad alte prestazioni.



Euro 19,50 (spedizione gratuita)

Calze Trek Dry Fit 2410 lightweight – coolmax all season

Calze high-tech con struttura differenziata destro / sinistro, ideali per il trekking di lunga durata dal perfetto connubio tra leggerezza e prestazione tecnica.



Struttura delle calze : fascia elastica stabilizzante, maglia rasata, rinforzo antiabrasione, spugna ammortizzante, struttura differenziata destro/sinistro.



Composizione: 65% poliester traspirante / 30% poliammidica resistente / 5% elastan avvolgente.



AthleticFit – Vestibilità aderente per la massima sensibilità e precisione nei movimenti.



TechYarnGM – I più avanzati filati sintetici per calze superiori in resistenza, rapida asciugatura, veloce allontanamento dell’umidità corporea, comfort termico e leggerezza.

Calze Trek Dry Fit 2410 lightweight – coolmax

Coolmax All Season – La tecnologia delle fibre a nucleo cavo Coolmax All Season garantisce il miglior isolamento termico con il minimo peso. L’ampia superficie creata consente una traspirazione più rapida mediante l’evacuazione dell’umidità dalla pelle verso la superficie del tessuto, dove essa può evaporare velocemente.



Lycra – Materiale molto elastico, che garantisce il massimo comfort a chi lo indossa grazie alla calzata aderente, priva di grinze. Per la sua qualità e lunga durata, Lycra è la fibra ideale per calze sportive ad alte prestazioni.



Euro 19,50 (spedizione gratuita)

Calze Alp Comfort 2411 mediumweight – coolmax all season

Consigliate per l’alpinismo tradizionale ed il trekking impegnativo con carichi pesanti.

Durature, traspiranti e confortevoli. La caratteristica di queste calze è il filato ritorto ottenuto da una specifica filatura che abbina e ritorce fra loro diversi filati, trasformandoli in un unico filo più resistente; tale lavorazione garantisce maggiore durabilità e morbidezza. Le combinazioni tra filati, strutture e vestibilità assicurano un comfort ottimale e durevole.

Calze Alp Comfort 2411 mediumweight – thermocool

Struttura delle calze : fascia elastica stabilizzante, maglia rasata, rinforzo antiabrasione, spugna ammortizzante.



Composizione : 80% poliester traspirante / 15% poliammidica resistente / 5% elastan avvolgente.



ComfortFit – Vestibilità aderente per la massima sensibilità e precisione nei movimenti.



Lycra – Materiale molto elastico, che garantisce il massimo comfort a chi lo indossa grazie alla calzata aderente, priva di grinze. Per la sua qualità e lunga durata, Lycra è la fibra ideale per calze sportive ad alte prestazioni.



Euro 19,50 (spedizione gratuita).