Provati per voi: gli scarponi che ti mettono le ALI AI PIEDI!

Gli scarponi sono un elemento determinante per la sicurezza e la riuscita delle nostre gite: in una delle palestre outdoor più affascinanti della Liguria, il promontorio di Portofino, abbiamo provato tre diversi modelli dell’azienda “La Sportiva”

La prima caratteristica che non passa certo inosservata è il disegno a celle della tomaia (Nano-Cells™), brevettata dalla Sportiva: questa particolare nuova struttura traspirante lavora in sinergia con l’innovativa ed esclusiva tecnologia Gore-Tex® Surround™, che garantisce impermeabilità e traspirazione senza precedenti, coinvolgendo per la prima volta non solo la struttura laterale dello scarpone ma anche il sottopiede grazie all’innovativo laminato Gore-Tex®.

Calore e sudore in eccesso vengono eliminati velocemente garantendo così un comfort ottimale. I piedi rimangono asciutti all’interno e protetti dall’esterno. La costruzione STB Control System™, di derivazione mountain running, avvolge l’intersuola nella parte mediale con funzione anti-torsionale per una calzata fasciante e stabile.

Gli scarponi SPORTIVA CORE GORE-TEX SURROUND (sono disponibili anche online su Amazon) sono confortevoli, performanti, hanno un’ottima flessibilità generale e ammortizzazione; durante il nostro test la tomaia molto leggera ha reagito bene anche sul conglomerato del promontorio di Portofino, assorbendo sollecitazioni laterali come sfregamenti o urti su roccia. Inoltre, il modello a taglio alto high cut offre una maggiore protezione alla caviglia, quindi più adatta a sentieri di medio impegno, ad esempio ferrate e sentieri misti su roccia, come, appunto, il trekking di Portofino.

Anche la suola Vibram® ha assolto il suo compito in modo ottimale, assorbendo gli impatti con il terreno sconnesso e garantendo la massima tenuta in discesa e in frenata.

La configurazione mid, ossia il modello SYNTHESIS GORE-TEX SURROUND, ha un'altezza contenuta nella zona dei malleoli che la rende più adatta all'escursionismo leggero su sentieri lineari e facili.

Il terzo modello, il più basso, PRIMER GORE-TEX SURROUND, permette grande liberà di movimento e garantisce un peso decisamente contenuto, adatto soprattutto per camminate veloci su percorsi facili e con carichi leggeri, sia su sentiero che in ambiente urbano. Del resto la suola Vibram® con Impact Brake System è concepita per lo speed hiking ed è stata disegnata appositamente da La Sportiva.

Primer Gore-Tex Surround, permette grande liberà di movimento e garantisce un peso decisamente contenutoTerminiamo la recensione con una constatazione, come si è rilevato all’ISPO di Monaco: il colore continua a fare tendenza e si estende alle calzature con gradazioni e tinte moderne, alla moda, quindi anche La Sportiva presenta i suoi scarponi con ben 5 diversi tipi di colore. I nostri modelli trekker hanno anche apprezzato la comoda l’allacciatura avanzata in punta di derivazione approach.

SCHEDA TECNICA

Tomaia: Air-Mesh traspirante con struttura a tecnologia Nano-Cells™ + puntale e tallone in PU Leather.

________________________________________________________________________

Fodera: GORE-TEX® SURROUND™.

________________________________________________________________________

Plantare: Ortholite Mountain Hiking.

________________________________________________________________________

Intersuola: in EVA a compressione con inserti in TPU.

________________________________________________________________________

Suola: Vibram® con Impact Brake System.

________________________________________________________________________

Brevetti: Allacciatura Fast Lacing System.

________________________________________________________________________

Misure

Uomo: 36 – 47,5 (incluse mezze misure)

Donna: 36 – 43 (incluse mezze misure)

________________________________________________________________________

Peso (al paio): da 830 g (misura 42, uomo), per modello Core Gore-Tex Surround a

600 g (misura 38, donna), per modello Primer Gore-Tex Surround Woman

________________________________________________________________________

Testo e foto di Enrico Bottino