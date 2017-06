Due zaini sono meglio di uno

Diamo il giusto riconoscimento e merito allo zaino da trekking, senza la nostra piccola casa mobile non potremmo andare da nessuna parte, anzi, a dirla tutta è meglio averne due anziché uno. Infatti non esiste uno zaino “universale” che possa andare bene per tutti e in ogni situazione.

Lo zaino da 70 litri lo utilizzeremo raramente, per escursioni plurigiornaliere, pronto ad accogliere all’interno non solo lo stretto necessario ma anche l’occorrente per trascorrere più giorni fuori casa, invece lo zaino di capienza più modesta sarà nostro compagno di viaggio per le escursioni che iniziano e terminano insieme al sole, in questo caso l’indispensabile occuperà lo spazio di 30 litri circa per la breve gita invernale e ancora meno per l’escursione primaverile – estiva.

Naturalmente la percentuale d’utilizzo è diversa: lo zaino grande uscirà di rado dalla nostra dispensa o soppalco, l’idea pertanto potrebbe essere quella d’investire meno nel 60 – 70 litri, noi però lo sconsigliamo perché quest’ultimo diventa ancora più importante dal punto di vista ergonomico e tecnico, deve trasmettere maggiore comfort alla vostra schiena che dovrà sobbarcarsi pesi maggiori e per tragitti più lunghi.

Se proprio non vogliamo investire denaro in due zaini può risultare utile l’acquisto di un modello estensibile, in grado cioè di ampliare la propria capacità a seconda delle esigenze. Il segreto di questi prodotti risiede nelle due cerniere lampo posizionate strategicamente ai lati dello zaino: quando sono chiuse, lo zaino presenta un volume interno normale, che si amplia una volta aperte le zip arrivando ad aggiungere una capacità di 15 – 20 litri. Leggi anche: La scelta giusta

A prescindere dalla capienza, la nostra scelta deve ricadere su zaini tecnici, realizzati con materiale robusto, antiabrasione e impermeabile, con tasche al posto giusto e cordini o reti che rendono bastoncini, picozze e caschi facilmente accessibili. Sistemi di sospensione AirSpeed™ forniscono un’ottima ventilazione del pannello posteriore per la schiena. Su zaini grandi è indispensabile la presenza delle cinghie stabilizzatrici sugli spallacci perché consentono un esatto posizionamento dello zaino. Leggi anche: Come si regola lo zaino

Stesso discorso vale per le cinghie di compressione ai lati del cinturone che consentono di scaricare parte del peso sul bacino per la gioia della colonna vertebrale (utile soprattutto nelle soste). Infine, le cinghie sul torace servono a stabilizzare lo zaino, utili soprattutto quando ci si appresta ad affrontare terreni sconnessi o vie ferrate. Per i trekking plurigiornalieri sono confortevoli per le nostre spalle i morbidi spallacci anatomici imbottiti di un leggero rivestimento. Infine gli zaini, soprattutto quelli più capienti, consentono non solo il caricamento dall’alto ma anche da un pannello laterale o frontale, opzione importante per non dover svuoltare mezzo zaino e recuperare il pile sistemato in fondo… Leggi anche: Come scegliere lo zaino

La scelta della dimensione dello zaino sarà legata alla stagione (gli indumenti invernali occupano più spazio rispetto a quelli estivi), alle previsioni meteo (in caso di pioggia dovremo prevedere una mantellina in più e il ricambio), alla lunghezza dell’escursione (in ambienti privi di sorgenti d’acqua o fonti aumentano le dimensioni della borraccia) e al tipo di attività che andiamo ad affrontare (ramponi e piccozza non sono pesi piuma).

Utilizzare un unico zaino, di grande volume, anche per escursioni brevi, magari semivuoto, può intralciare i movimenti e la progressione. E anche se si prevede di fare molta strada, diffidare degli zaini enormi, con una miriade di tasche esterne, scomparti, asole, fettucce, e macchinetta del caffè inclusa… così belli da ammirare adagiati nel baule dell’auto, ma impossibili da portare!

Nella scelta dobbiamo tenere a mente tre parametri fondamentali:

Distribuzione del carico.

Capacità dello zaino di adattarsi al movimento.

Conseguente ottimizzazione del comfort.

Zaini per trekking plurigiornalieri

Sono i “giganti” che, una volta riempiti, fanno paura a guardarli… indispensabile lo schienale totalmente “personalizzabile”, le cinghie di trazione del carico sulla parte superiore tra struttura e spallacci, e questi devono essere imbottiti con materiali idrofughi, così come la fascia ventrale.

Anche se esistono zaini con volumi superiori ai 100 litri, consigliamo di non superare mai gli 80, per il semplice motivo che più è grande il nostro zaino, più cose ci stiperemo dentro, pentendoci della scelta appena partiti.

Il peso a vuoto non dovrebbe superare i 2 chili, comprensivi di: doppio scomparto interno separabile e accessibile dall’esterno; ampio cappuccio con tasca esterna e interna; due tasche laterali; tasche con cerniera sulla fascia ventrale; copri sacco impermeabile; fondo rinforzato. Tutto il resto è solo peso in più…

FERRINO OVERLAND 65 + 10

Zaino da trekking robusto con doppio accesso alla parte frontale ed inferiore, cappuccio amovibile trasformabile in zainetto.

Caratteristiche tecniche – Peso 2,5 kg • Tessuto 420 HD invisible ripstop, Supertex® • Tasche Doppia sul cappuccio, di sicurezza, laterali e frontale a soffietto, su fascia vita, interna sul dorso • Altre caratteristiche Corpo estensibile (+10 l)



FERRINO CHILKOOT 75



Zaino da trekking robusto con doppio accesso alla parte frontale ed inferiore, cappuccio amovibile trasformabile in zainetto. Dorso ergonomico super traspirante in tessuto reticolare, le imbottiture sagomate a doppia densità assicurano un’ottima traspirazione. Lo schienale è supportato da un pannello in polietilene con irrigidimento interno per una migliore distribuzione del carico e stabilità nel trasporto.

Caratteristiche tecniche – Peso 1,5 / 2,05 kg • Tessuto Supertex®, Double Tech • Tasche Sul cappuccio, di sicurezza, laterali e frontale, su fascia vita • Altre caratteristiche Corpo estensibile (+10 l)

FERRINO ALPAX 70



Zaino trekking della Ferrino con dorso imbottito e trapuntato in tessuto reticolare traspirante. Spallacci con carico Bodybuilding, tasca in coperchio superiore, tasche laterali, e tasca frontale. Made di Bull, doppio Tech, e rinforzi in DuPont Hypalon

Caratteristiche tecniche –Peso 2,4 kg • Tessuto Supertex®, Double Tech • Tasche Tasca in coperchio superiore, tasche laterali, e tasca frontale • Altre caratteristiche Dorso imbottito e trapuntato in tessuto reticolare traspirante, regolazione superiore degli spallacci.

SALEWA ALPTREK 50 + 5



Disegnato per i trekking su lunghe distanze e di più giorni, l’Alptrek 50+5 è uno zaino comodo, in nylon leggero e ultra resistente, con uno schienale integralmente regolabile e un volume di 50 litri. Lo schienale Pro Custom-Fit è semplice da regolare e a lunghezza variabile, con spallacci e cintura imbottiti con design anatomico, per un fit specifico uomo/donna. Inoltre, i richiami di carico assicurano un fit ottimale sulle lunghe distanze, mentre i sostegni lombari pre-formati garantiscono una perfetta aderenza e il corretto trasferimento del carico sui fianchi. Le ampie tasche offrono spazio in abbondanza per i vestiti di ricambio o gli archi della tenda ed è presente un doppio accesso (anteriore e superiore) al vano principale, per recuperare l’attrezzatura in modo facile e veloce. E per un rapido accesso alle cose più importanti lungo il percorso. Con uscita per il sistema d’idratazione, porta-piccozza/porta-bastoncini, porta corda e cinghie di compressione laterali più opzione per volume addizionale (5 litri) sotto il top, staccabile e regolabile in altezza.

Caratteristiche tecniche – Peso 1,8 kg • Tessuto 420Dx420D HD Nylon, 100Dx280D Nylon Twil • Tasche le tasche on-the-go sono facilmente raggiungibili senza dover togliere lo zaino dalla schiena • Altre caratteristiche sistema di trasporto Custom-Fit Pro



DEUTER AIRCONTACT PRO 70 + 15



Questi sono gli zaini della Deuter perfetti per viaggiare e per fare tour di trekking con molto bagaglio. Il nuovo, robustissimo, materiale esterno provvede a una lunga durata, il sistema Vari Flex ad un inimitabile comfort: le alette lombari ergonomiche rinforzate distribuiscono il carico omogeneamente e con il loro aggancio mobile riescono a seguire sovranamente anche movimenti più complessi. Così si è in grado di superare anche passaggi difficoltosi senza perdere l’equilibrio, risparmiando forze. In combinazione con le stecche in alluminio, il sistema Vari Flex Deuter crea un sistema di trasporto con un rapporto ideale tra stabilità, efficiente trasmissione, perfetto controllo del carico e allo stesso tempo eccellente flessibilità.

Caratteristiche tecniche – Peso • 3,200 kg • Tessuto Deuter-Duratex 330D Micro Rip Pro 6.6 • Altre caratteristiche la regolazione delle alette lombari Pull-forward consente di stringerle facilmente e regolarle anche a carico pesante. • la cerniera lampo integrale frontale consente un accesso veloce al contenuto dello zaino • cintura interna per il fissaggio del bagaglio • cavità per la testa e cappuccio con cinghie di compressione per assicurare la posizione danno alla testa libertà di movimento • cappuccio staccabile con scomparto con zip e due scomparti portavalori, che, tramite anelli di fissaggio e cinghie supplementari, si lascia trasformare in un lampo in un day-pack • cappuccio regolabile in altezza • tasca con zip su un’aletta per le piccole cose importanti • SOS label • cinghiette di compressione triple laterali • scomparto separato sul fondo • cinghie di compressione sul fondo • tasche laterali a soffietto contengono molto bagaglio in più oppure servono come scomparto per una sacca d’idratazione Streamer • tasche esterne per paletti da tenda • attacchi funzionali e ampio scomparto con zip sulla parte anteriore dello zaino • involucro antipioggia amovibile • scomparto biancheria umida

FERRINO TRANSALP 80



Robusto zaino della Ferrino da trekking multi tasche dotato di accesso addizionale frontale al comparto principale.

Caratteristiche tecniche – Peso 2,45 kg • Tessuto Jacquard Weave 500D • Supertex® • Rinforzi in Hypalon® • Sistema di trasporto Dorso D.E.A • Dorso super traspirante in tessuto reticolare • Regolazione superiore spallacci • Tasche Doppia tasca sul cappuccio Tasca di sicurezza • Tasche laterali • Tasca frontale in rete • Tasche laterali in rete Taschini su fascia vita • Altre caratteristiche Doppio fondo a soffietto con accesso frontale • Accesso frontale al comparto principale dello zaino • Nastri di compressione frontale • 2 asole porta piccozze/bastoncini a scomparsa • Porta materiali in nastro sul fondo • Asole su cappuccio • Copri zaino amovibile • Compatibile H2 bag

Zaini per escursioni giornaliere

Ideali per contenere le poche cose che servono per un’escursione giornaliera: una borraccia d’acqua, qualche cibaria di conforto, una maglietta di ricambio e una giacca anti-pioggia/vento. Più è essenziale, più ce lo godremo; niente cinghie e fronzoli esterni, inutili le tasche esterne, deve sembrare un “prolungamento” del nostro corpo e consentire di muoversi con la massima agilità, camminando dovremmo addirittura dimenticarci di averlo addosso! Importante, in ogni caso, il dorso che deve permettere una buona areazione alla schiena. Il volume può variare da 20 a 40 litri, e il peso a vuoto non dovrebbe superare i 1.000/1.300 grammi.

DEUTER Aircontact 65 + 10



Per lunghi anni, gli zaini della Deuter, gli Aircontact, hanno dato buoni risultati e conquistato la valutazione di “indistruttibili”. Rimangono estremamente robusti, ma anche moderni e snelli nel trekking o nelle camminate d’alta quota. E in più sono diventati ancor più confortevoli: grazie ai nuovi spallacci Active-Fit applicati in maniera mobile e alle alette lombari rielaborate, gli zaini aderiscono bene al portatore – per un comfort ancor più avvertibile. Per le donne, il nuovo sistema è stato dotato delle già sperimentate particolarità della vestibilità SL. Inoltre è nato il nuovo modello 70+10 SL.

Caratteristiche tecniche – Peso 2,350 kg • Tessuto Deuter-Duratex 330D Micro Rip Pro 6.6 • Altre caratteristiche scomparto sul fondo separato • grande apertura frontale per un accesso veloce al carico • alette Vari Flex mobili e compatte con regolazione Pull-forward • esatto controllo del carico tramite cinghie di compressione alle alette • le stabili stecche in alluminio profilato pluricamera disposte a X spostano il carico sulle alette lombari • tasche con zip alle alette lombari • cinghie di compressione laterali • cappuccio regolabile in altezza • tasca sul cappuccio • scomparto portavalori interno • due attacchi funzionali • asole per fissare il cappuccio • fissaggi per piccozza e bastone (cinghie con fessure, stipabili) • cinghie di compressione per lo scomparto sul fondo • doppio fondo • involucro parapioggia estraibile • scomparto laterale per carte stradali • grandi cassetti laterali • compatibile con sistemi d’idratazione • scomparto biancheria umida

FERRINO DRY-HIKE 32

Zaino completamente impermeabile grazie alla tecnologia Outdry®. Il dorso D.N.S. garantisce una perfetta ventilazione.

Caratteristiche tecniche – Peso 1,75 kg • Tessuto Diamond HD, Supertex®, Rinforzi in Reinforced Laminated • Tasche Sul cappuccio con cuciture termo nastrate e lampo impermeabile, sul dorso per l’inserimento del sistema di idratazione, laterali in rete, su fascia a vita

FERRINO FINISTERRE 28



Zaino dal profilo lineare e completo di tutte le dotazioni. Il dorso D.N.S garantisce una perfetta ventilazione.

Caratteristiche tecniche – Peso 1,55 kg • Tessuto Diamond HD, Supertex®, Rinforzi in Reinforced Laminated • Tasche Sul cappuccio, di sicurezza, frontale a soffietto, laterali in rete, su fascia a vita, interna sul dorso



SALEWA MIAGE 25



Zaino da 25 litri per alpinismo/via ferrata, robusto. Il suo sistema di trasporto Contact Fit assicura che lo zaino sia sempre vicino alla schiena, mentre le cinghie di controllo centrano il carico. Gli spallacci anatomici imbottiti e le altre imbottiture garantiscono un trasporto confortevole. Per arrampicare, è sufficiente togliere la placca ISB e la cintura ventrale e avrai uno zaino morbido compatibile con l’imbrago, con ganci per piccozza/bastoncini. Ulteriori caratteristiche: ganci multi-uso per ramponi ecc., tasca su cintura e porta corda.

Caratteristiche tecniche – Peso 0,97 kg • Tessuto Nylon • Tasche tasca su cintura e porta corda • Altre caratteristiche sistema di trasporto Contact Fit



SALEWA ASCENT 24



Zaino da 24 litri comodo e ben aerato per l’escursionismo. Il suo sistema di trasporto Air-Fit combina un leggerissimo telaio in acciaio al carbonio con un mesh su tutta la schiena per un’eccezionale aerazione. Lo spazio di ventilazione tra lo zaino e il sistema di trasporto, unitamente alle aperture di aerazione assicurano un perfetto confort termico per un’intera giornata di trekking, mentre i richiami di carico e la cintura lombare ne aumentano la stabilità. La configurazione classica con uno scomparto principale, tasche laterali, tasca interna e tasca cintura offre molte possibilità per sistemare gli oggetti più piccoli. Include anche: sacca parapioggia, uscita per il sistema di idratazione, supporto per piccozza e bastoncini.

Caratteristiche tecniche – Peso 1,1 kg • Tessuto 400Dx400D Nylon • Tasche tasche laterali, tasca interna e tasca cintura • Altre caratteristiche sistema di trasporto Air Fit

SALEWA CORTINA 26



Zaino da 26 litri senza fronzoli per l’escursionismo, comodo e ben ventilato, con sistema di trasporto Air-Fit che combina un leggerissimo telaio in acciaio al carbonio con un mesh su tutta la schiena per una eccezionale aerazione. Lo spazio di ventilazione tra lo zaino e il sistema di trasporto, unitamente alle aperture di aerazione assicurano un perfetto confort termico per un’escursione di un’intera giornata, mentre i richiami di carico e la cintura lombare ne aumentano la stabilità. La configurazione classica con uno scomparto principale, tasche laterali e tasca interna portavalori, offre molte possibilità per sistemare gli oggetti più piccoli per l’escursione di una giornata. Include anche: sacca parapioggia, uscita per il sistema di idratazione, richiami di carico e cinghie di compressione e supporto per piccozza e bastoncini.

Caratteristiche tecniche – Peso 0,860 kg • Tessuto 450D Polyester • Tasche tasche laterali, tasca interna portavalori, supporto per piccozza e bastoncini • Altre caratteristiche sistema di trasporto Air-Fit Short



SALEWA SUMMIT 28



Zaino da 28 litri per l’escursionismo, comodo e ben ventilato. Il suo sistema di trasporto Air-Fit Short, per gli escursionisti meno alti, combina un leggerissimo telaio in acciaio al carbonio con un mesh su tutta la schiena per un’eccezionale aerazione. Lo spazio di ventilazione tra lo zaino e il sistema di trasporto, unitamente alle aperture di aerazione assicurano un perfetto confort termico per un’escursione di un’intera giornata, mentre i richiami di carico e la cintura lombare ne aumentano la stabilità. La configurazione classica con uno scomparto principale, tasche laterali e tasca interna portavalori, offre molte possibilità per sistemare gli oggetti più piccoli per l’escursione di una giornata. Include anche: sacca parapioggia, uscita per il sistema di idratazione e supporto per piccozza e bastoncini.

Caratteristiche tecniche – Peso 1,1 kg • Tessuto 300D Polyester, 450D Polyester Italian Classic Twill • Tasche tasche laterali, tasca interna portavalori, supporto per piccozza e bastoncini • Altre caratteristiche sistema di trasporto Air-Fit Short

FERRINO FINESTERRE 38



Zaino da escursionismo della Ferrino dal profilo lineare completo di tutte le dotazioni. Il sistema di areazione del dorso D.N.S garantisce una perfetta ventilazione. È stata realizzata anche la versione 48 litri (Peso 1,65 kg)

Caratteristiche tecniche – Peso 1,65 kg • Tessuto Diamond HD, Supertex®, Rinforzi in Hypalon® • Tasche tasca sul cappuccio, tasca di sicurezza, tasca frontale a soffietto, tasche laterali a soffietto • Altre caratteristiche dorso D.N.S., regolazione superiore spallacci, doppio fondo a soffietto con accesso frontale, nastri di compressione laterali, due porta picozze/bastoncini, compatibile con H2 bag, asole sul cappuccio, nastri porta racchette/snowboard amovibili, copri zaino, porta materiali in nastro sul fondo amovibili.