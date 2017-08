ZAINI da donna: questione di stile?

Le aziende outdoor se ne sono accorte: sempre più escursioniste vanno a camminare.

Questa è la risposta del perché hanno iniziato a differenziare modelli per uomo e per donna. La seconda ragione è che i corpi sono diversi e pertanto la struttura dello zaino deve rispondere meglio alle esigenze dei due sessi. Ad ognuna il suo modello, ma qual è lo zaino giusto per le donne?

Per le signore lo zaino in città è un alleato quotidiano che passa dall’ufficio alla lezione di yoga o all’aperitivo. Statene certi, lo zaino lo hanno sempre appresso, seppure non sia esattamente nella versione outdoor che interessa a noi: quest’ultimo resta in casa, ma quando serve – e serve – le aziende hanno pensato anche a loro, alla versione woman: design elegante, ergonomico e traspirante per maggiore facilità di utilizzo e comfort.

Attenzione però: non è solo questione di stile e delle ultime tendenze, la verità è che rispetto alla versione unisex, i modelli femminili sono strutturati appositamente per il collo, i fianchi e il busto di una donna.

Ad esempio, gli spallacci e il pannello posteriore sono più stretti, la cintura dell’anca è curvata o stampata per i corpi sagomati e per aderire perfettamente ai fianchi una volta chiusa.

Seppure alcune donne con spalle più ampie preferiscano modelli maschili, la maggioranza predilige lo zaino adatto alle forme femminili, generalmente più leggero e contenuto nei volumi, più comodo e confortevole rispetto a quello maschile. Al momento dell’acquisto verificate sempre la lunghezza del tronco e la misura della cinghia dell’anca.

Ma prendiamo in esame le caratteristiche principali da verificare per la scelta più corretta:

√ lo zaino è più compresso in altezza visto che la schiena della donna è più corta rispetto a quella dell’uomo,

√ gli spallacci più ravvicinati perché le spalle sono più strette rispetto a quelle dell’uomo; inoltre sono più sottili perché non devono creare pressione sulla regione pettorale e nemmeno attrito sotto le ascelle.

√ anche le varie opzioni di regolazione delle cinghie sono all’interno della dimensione di una donna, in base alle spalle e alla lunghezza del busto.

Questione di leggerezza

Sicuramente un elemento mette d’accordo uomini e donne: la leggerezza dello zaino. Infatti la maggior parte degli zaini leggeri sono realizzati in uno dei due materiali: Ripstop Nylon o Dyneema (fibra cubica).

In generale, Dyneema è più leggero e resistente all’acqua, ma anche più costoso (NB le cuciture però non saranno al 100% impermeabile, quindi il nostro consiglio è quello di riporre dentro sacchetti impermeabili gli indumenti che non devono bagnarsi, come il sacco a pelo e i vestiti). Entrambi i materiali sono durevoli e altamente funzionali per gli zaini.

Un consiglio per la scelta del vostro zaino ideale: prediligete quello minimale. Le aziende hanno scelto, giustamente, di contenere i dettagli, evitare gli scomparti in eccesso, limitare il numero di cerniere, clip e cinghie, insomma, rendere la nostra casa mobile quanto più leggera possibile. Scomparti e cerniere supplementari aggiungono peso e complessità inutili.

Ad ognuna il suo modello, una cosa però è certa: devono essere tutti coloratissimi e con elementi di design.

Le differenze

Uomini e donne portano il peso in modo diverso, quindi attraverso studi e ricerche le aziende hanno realizzato modelli separati. Le principali differenze sono le seguenti:

Gli zaini da donna hanno una gamma di tronchi più corta.

Gli zaini da donne hanno capacità di trasporto più piccole.

Gli spallacci delle donne sono più stretti, più vicini (altrimenti scivolerebbero dalle spalle) e più corti.

I cinturini delle donne sono più corti e talvolta inclinati in modo diverso.

Le confezioni delle donne sono più belle.

Testo e foto di Enrico Bottino

Qui di seguito qualche consiglio per gli acquisti