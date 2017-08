Cercatori di funghi: gli strumenti del mestiere

Una mantellina per l’acqua , non si sa mai.

Il bastone, altrimenti come fate a spostare (e non rastrellare!) le foglie per trovarvi sotto la gradita sorpresa? Un ramo della giusta misura può essere adattato alle vostre esigenze, meglio ancora il classico bastoncino da trekking. Una raccomandazione: non rompete o calpestate i funghi non commestibili o velenosi perché ciascuno di loro contribuisce all’equilibrio dell’ecosistema bosco.