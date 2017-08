9 consigli per il trekking d’estate

Camminare è bello sempre.

Esistono però stagioni nelle quali fare trekking è più complicato, perché l’organismo è sottoposto ad uno stress maggiore, perché a quello dell’attività fisica in sé e per sé si aggiunge quello derivante dalla situazione climatica.

Questo è vero d’inverno, ma è vero a maggior ragione d’estate.

Infatti se a nessuno verrebbe in mente di farsi una camminata sotto la neve con temperature rigidissime, si potrebbe essere invece tentati di pensare che camminare in una calda giornata estiva sia meno rischioso.

Ecco allora alcuni consigli per camminare in sicurezza anche d’estate.

Controlla il meteo

È vero. In estate tendenzialmente il tempo sarà buono.

Però proprio per questo controllare le previsioni è vitale ancora di più.

Innanzitutto perché potrebbe essere fin troppo caldo e in tal caso sarebbe saggio rinunciare al trekking, così come nella stagione fredda è necessario rinunciare se il tempo previsto è troppo inclemente.

In secondo luogo è altamente probabile che tu abbia scelto un itinerario in alta quota. Questo da un lato mitiga i problemi relativi alla temperatura, dall’altro rende più repentini i cambiamenti meterologici, essendo la variabilità meteo una caratteristica dell’alta montagna.

Inoltre i temporali estivi possono notoriamente essere molto violenti e non sarebbe simpatico essere colti di sopresa tra fulmini e saette nel mezzo dell’escursione.

Sul web trovi tanti servizi che ti possono aiutare a farti una idea del tempo che troverai in cammino, comincia da quello dell’Aeronautica Militare

2. Scegli l’itinerario giusto

Nessun itinerario è davvero giusto e nessuno è davvero sbagliato, con gli opportuni accorgimenti.

Tuttavia, pensare di fare un trekking a ferragosto in Pianura Padana, certamente non è particolarmente saggio.

In generale è meglio dedicarsi a trekking in alta montagna, l’appennino già richiede qualche accorgimento in più, anche se esistono alcuni itinerari appenninici da fare di mattino che possono abbinare alla cammminata una nuotata con sosta in spiaggia.

3. Parti presto

Certo, a nessuno piacciono le levatacce alle 6 del mattino e già durante la settimana lavorativa c’è chi è costretto ad alzarsi anche prima.

A volte il trekker occasionale fatica ad accettare l’idea di doversi alzare all’alba.

Ma gli escursionisti esperti lo sanno, una piccola fatica iniziale ti consentirà di goderti al massimo la giornata.

Tieni conto che la temperatura massima si raggiunge tra le 11,30 e le 14 circa e questo vuol dire che in quell’intervallo orario dovrai essere sotto un albero incontrato lungo il cammino oppure, se il trekking è breve, dovrai già essere tornato a casa (o sotto l’ombrellone in spiaggia).

4. Copriti!

Sembra strano, ma coprirsi d’estate è importante tanto quanto lo è nella stagione fredda.

Ovviamente ci riferiamo all’abbigliamento corretto, ad esempio no assoluto al cotone.

Ricorda di proteggere gli occhi con occhiali da sole e la pelle scoperta con crema adeguata, soprattutto se, come ci si può aspettare in questa stagione, camminerai in alta quota dove il sole picchia più pesantemente.

5. L’acqua è vita

Si calcola che durante un’escursione si perda in media 1 litro d’acqua l’ora.

Ovviamente questa quantità può arrivare a raddoppiare in un trekking particolarmente duro in estate.

Capisci da solo il pericolo. Disidratarsi è pericoloso e sopratutto può capitare che, impegnato come sei nel tuo cammino, neanche tu ti accorga di quello che ti sta capitando.

Quindi, regola d’oro: porta con te più acqua di quella che pensi ti servirebbe lungo il cammino. Quando si intraprende un trekking non sai mai come andrà, soprattutto se l’itinerario è lungo. Non sai quali saranno davvero le condizioni meteo e cosa può capitare lungo il cammino.

L’acqua abbondante non può mancare. Bevine un po’ per volta, anche quando non hai sete, perché la disidratazione non ti colga di sorpresa.

6. I sali, i sali!

Assumere l’acqua è essenziale, ma è necessario anche ristabilire l’equilibrio elettrolitico che diventa instabile, in una situazione che stressa il tuo organismo come può essere il trekking estivo.

Gli integratori di sali minerali ti danno energia e ti fanno godere al meglio la tua camminata.

Integratori a base di potassio e magnesio sono i più indicati. Il potassio è essenziale per il buon funzionamento muscolare, il magnesio per il sistema nervoso. Camminando d’estate perdiamo grandi quantità di questi preziosissimi minerali e averne a disposizione durante un trekking estivo significa poter fare un carico di energia e di lucidità mentale.

Anche qui, non aspettare di sentirti senza energie, assumi un integratore all’inizio del trekking e poi all’occorrenza in rapporto alla lunghezza dell’itinerario.

7. Fermati il tempo necessario

Prendersi una pausa è necessario sempre, ma soprattutto se stai facendo un trekking estivo.

Se il trekking è lungo fermati nell’ora di caldo massimo.

Cogli l’occasione per alimentarti e per goderti la natura nella quale cammini.

Inoltre, lasciando evaporare il sudore la temperatura del corpo si normalizzerà e sarai pronto per ripartire per il resto del cammino.

8. Attento ai segni del colpo di calore

La prudenza non è mai troppa, si dice.

Ed è tanto più vero in una situazione potenzialmente a rischio quale può essere quella del trekking estivo.

Se hai seguito tutti i consigli, hai scelto un trekking di montagna, hai controllato il meteo, ti sei adeguatamente alimentato, idratato e abbigliato, hai già fatto molto per minimizzare i rischi.

Tuttavia è bene sapere quali sono i sintomi del colpo di calore e imparare a riconoscerli anche nei propri compagni di viaggio.

La stanchezza che va al di là del normale affaticamento muscolare, il mal di testa, la nausea, uno stato di leggera confusione o disorientamento, addirittura la mancanza di sudorazione sono tutti segnali che ti devi fermare.

Stai all’ombra e cerca di recuperare, se la situazione non migliora, chiama soccorsi.

9. Goditi l’estate in cammino