Attrezzatura per i trekking plurigiornalieri

TREKKING CON BIVACCO: COSA E’ NECESSARIO PORTARE?

Tenda, sacco a pelo, materassino, fornello, cibo, acqua… si fa presto a metter su chili! Ecco, il primo problema che si trova ad affrontare chi vuole fare un trekking trascorrendo anche solo una notte di bivacco in autonomia è proprio questo: che tutto pesa sulle sue spalle e che tutto (più o meno) deve entrare nello spazio non certo infinito di uno zaino.

Per ragionare su cosa serve, cosa è indispensabile e cosa no, bisogna partire da lì, dalla dura realtà delle leggi della fisica e della fisiologia umana.

Probabilmente non andiamo tanto fuori strada immaginando che il bivacco dei sogni per la maggior parte degli escursionisti prevede cena al tavolo con primi, secondi di carne e pesce, dolce al cucchiaio, vino, caffè e ammazzacaffè, pernottamento in tenda personale modello “dome”, materasso in lattice di almeno 20 cm di spessore, lenzuola, piumone, ambiente climatizzato, colazione in “camera” con cornetto caldo, cappuccio con cacao e succo di frutta….

Sogni, appunto. La realtà è ben altra cosa e può capitare anche che si risolva in una barretta energetica al gusto di segatura, biscotti sbriciolati, sorso d’acqua (piccolo che c’è n’è poca!), materassino millimetrico, sistemazione più o meno agile nel sacco e… buona notte!

Non è propensione al masochismo, è che, quando si vuole fare un certo itinerario in un certo modo, la logistica ha le sue esigenze e, di volta in volta, per poter chiudere lo zaino e caricarcelo sulla schiena senza collassare, occorre decidere quali, fra le tante preziosissime e comodissime attrezzature a nostra disposizione, debbono rimanere a casa e quali, invece, saranno utili/indispensabili.

Fare questa scelta è una questione di gusti, farla bene è una questione di esperienza, materia prima rarissima, che nessuno ci può regalare e che si può accumulare solo col tempo e con qualche nottata non proprio riposante…

Tutta questa premessa serve a chiarire che i consigli che vi stiamo per dare non sono “comandamenti” e vanno di volta in volta valutati e adeguati alle caratteristiche tecniche e alla logistica dell’escursione che vi apprestate a fare.

L’abbigliamento

L’abbigliamento necessario per un’escursione con bivacco non è poi tanto differente da quello di una normale gita giornaliera e, ovviamente, va selezionato in base alla durata dell’escursione e alle condizioni climatiche e meteorologiche della stagione e del luogo meta della nostra gita.

Tenete sempre conto dello sbalzo termico fra giorno e notte, quindi, se necessario, equipaggiatevi con abbigliamento pesante: una giacca in piuma aggiunge pochi grammi e poco volume allo zaino e consente di godere di una serata all’aperto senza surgelare.

Portatevi il cambio di biancheria intima e magari una calzamaglia leggera da indossare stando nel sacco, più che altro per evitare il contatto diretto della pelle con il materiale sintetico, che alcuni trovano poco gradevole. Un paio di sandali leggeri possono essere una comodità che si fa parecchio apprezzare dopo una giornata trascorsa con gli scarponi ai piedi…

La cucina

Vivere, o meglio sopravvivere, con le sole barrette si può, almeno per qualche giorno. Quindi, volendo, è possibile effettuare un’escursione in autosufficienza anche senza prendere in considerazione la cucina dei cibi. D’altra parte c’è anche chi è vissuto nel deserto per anni nutrendosi di locuste…

Se però non avete la vocazione dell’asceta la prima cosa a cui pensare è come prepararvi un pasto caldo, cosa che rinfranca sicuramente lo spirito, ma pure il corpo, soprattutto quando la temperatura dell’ambiente esterno si abbassa e una minestra calda o un tè bollente aiutano a recuperare energia e motivazione.

Quando si effettuano trekking di più giorni nello zaino è sempre meglio trovare lo spazio per un fornelletto da campeggio, con relativa bombola di gas, pentola e posate.

Certo, su tutto si può andare a risparmio, ma questo è un articolo sul quale conviene spendere qualche soldo in più! Credeteci, non c’è nulla di più desolante di un fornello che fa cilecca proprio quando siete in mezzo al nulla all’ora di cena…

Oggi sul mercato esistono fornelli di buona qualità, appositamente pensati per le esigenze degli escursionisti, estremamente leggeri, di ingombro davvero minimo e soprattutto affidabili nelle più diverse condizioni.

Acqua e cibo

Fra tutte le derrate alimentari dell’escursionista l’acqua è sicuramente la più ingombrante e pesante, ma anche le più essenziale. La disponibilità di acqua è quindi il primo elemento di cui tener conto nell’organizzazione di un trekking di più giorni: la scelta di cosa mettere nello zaino, dove bivaccare e anche di cosa mangiare dipende in gran parte da quanta acqua si può trovare lungo l’itinerario.

In generale possiamo dire che più l’acqua scarseggia e più conviene portarsi a presso cibi che non hanno bisogno di essere cucinati: salumi e formaggi stagionati, quindi non facilmente deperibili, gallette, frutta secca, ecc… (carne in scatola, tonno e affini sono opzioni da prendere in considerazione sulla base dei propri gusti, ma occorre tener conto del peso inutile delle scatolette).

Quando affrontiamo un trekking in un ambiente ricco di acqua (come può essere quello che caratterizza gli itinerari alpini) possiamo affidare maggiormente la nostra alimentazione ai cibi cucinati. Anche in questo caso, però, occorre fare scelte strategiche: meglio, infatti, cucinare cibi dove l’acqua di cottura non deve essere eliminata ma diviene parte della pietanza e quindi contribuisce alla nostra idratazione. In sostanza: i bucatini all’amatriciana è meglio tenerseli come premio dopo la conclusione del trekking e, per le cene dei bivacchi, affidarsi a minestre, minestrine, minestroni, risi e paste in brodo di ogni genere…

Anche in questo caso i gusti personali determinano il menù, ma il consiglio è quello di tenere conto del fattore carburante: un cibo che richiede una lunga cottura consuma molto gas e quindi richiede una maggior scorta di bombole nello zaino, quindi più volume, più peso… e siamo alle solite…

Una delle “armi segrete” più utilizzate dai trekker per risparmiare peso e gas è il cous cous: aggiunto a qualsiasi brodaglia calda è pronto in un attimo, riempie la pancia e fornisce anche un discreto gusto e contributo nutritivo.

Sul mercato si trovano anche buste di cibo liofilizzato di svariate marche, da quelle specifiche per l’escursionismo a quelle per single disperati assolutamente inabili ai fornelli… Un tempo questi preparati, dopo il ribrezzo iniziale, lasciavano in bocca un immancabile retrogusto di glutammato… Oggi anche questo aspetto è stato parecchio migliorato e non vi resta che fare un po’ di esperimenti per trovare la busta dei vostri sogni…

Un paio di accorgimenti: prestate attenzione ai tempi di cottura (meglio evitare le paste o i risotti che superano i 15 minuti, sempre per il discorso del fattore carburante) e non fidatevi delle porzioni dichiarate sulla confezione (sono pensate per uno che si mette a tavola con la pancia già piena, non per un escursionista con una giornata di cammino sul groppone e quattro biscotti nello stomaco!).

Ultima cosa: la colazione. Anche in questo caso la possibilità di mandar giù un sorso di tè caldo o caffè è un bel jolly da potersi giocare. Non lesinate su biscotti, muesli, marmellate e quanto vi può far piacere (all’alba di una giornata di cammino la colazione è davvero il pasto più importante della giornata e conviene sfruttarla al meglio per mettere nel motore la giusta dose di carburante…).

Dormire

Ecco la parte della logistica di un trekking di più giorni che forse incide maggiormente su pesi e volumi. Le attrezzature per una notte di bivacco sono sostanzialmente tre:

materassino

sacco a pelo

tenda

Tutte sono estremamente utili, nessuna è indispensabile.

Come abbiamo già detto la scelta dei materiali da portare nello zaino dipende da diversi fattori e, anche in questo caso, esperienza, conoscenza dell’itinerario e di sé stessi sono fondamentali per prendere una decisione.

Se si è sicuri che durante l’escursione non cadrà una goccia d’acqua o che si troverà sempre un riparo, si potrà fare a meno della tenda.

Con un clima mite si può trascorrere una notte decente anche senza sacco a pelo, riparandosi soltanto con il vestiario pesante e un telo termico.

Se si è abbastanza masochisti, o così fortunati da trovare sempre un giaciglio di morbido muschio asciutto, si può anche fare a meno del materassino, usando magari lo zaino svuotato per isolare il corpo dal terreno.

Depende, todo depende… certo che se si è escursionisti medi e saggi forse la cosa migliore è trovare sempre il modo di portarsi a presso sacco, materasso e tenda…

Dormire – Il sacco a pelo

Cominciamo dal sacco a pelo e cominciamo a dire che quello che tutti noi vorremmo, quello che pesa 50 grammi, che occupa lo spazio di una noce, che ha la temperatura comfort a -50, quello totalmente impermeabile anche sotto il monsone… non lo hanno ancora inventato! Però in giro ci sono diverse tipologie di sacco, ben progettate per diversi tipi di utilizzo.

Tutti i marchi minimamente affidabili mettono in commercio sacchi per i quali indicano le temperature massime e minime di utilizzo, nonché la temperatura comfort. Quindi, dovendo procedere all’acquisto, non vi resta che valutare quali siano le condizioni climatiche in cui vi troverete ad utilizzare più frequentemente il vostro sacco e scegliere di conseguenza.

Più delicata è la scelta fra imbottitura naturale e sintetica.

Con buona pace delle povere oche, bisogna ammettere che ancora oggi non esiste nessuna fibra sintetica che, a parità di peso e volume, garantisca lo stesso isolamento termico della piuma.

Il problema è che, a differenza delle fibre sintetiche, la piuma ha una notevole tendenza ad assorbire l’umidità e, una volta bagnata, asciuga con più lentezza e perde gran parte della sua capacità isolante.

Quando si affrontano trekking in ambienti umidi e piovosi o quando si prevede di bivaccare più notti all’aperto senza tenda, è quindi preferibile dotarsi di un sacco con imbottitura sintetica.

Dormire – il materassino

Non è solo una questione di comodità, elemento comunque tutt’altro che trascurabile, ciò che fa del materassino una delle attrezzature più essenziali per il bivacco è soprattutto la sua funzione isolante: anche l’imbottitura di un sacco a pelo da -50 gradi, quando stiamo sdraiati, viene schiacciata dal nostro peso e perde gran parte della sua capacità di trattenere il calore, che, se non ci fosse il materassino a creare un cuscinetto d’aria fra noi e il suolo, andrebbe a dissiparsi nel freddo terreno sottostante.

Per assolvere questa funzione sono state sviluppate sostanzialmente due tipologie di materassi: i gonfiabili o autogonfiabili e quelli in neoprene o altre schiume espanse.

I vantaggi offerti dai primi sono indubitabili: un materasso gonfiato crea uno strato d’aria considerevole e quindi un ottimo isolamento e consente sicuramente di dormire sul morbido. I modelli di ultima generazione inoltre sono eccezionali anche per quanto concerne il peso e l’ingombro. Unico inconveniente: se si bucano siete del gatto… fine dell’isolamento termico, fine del comfort. Certo, sono attrezzature studiate per essere altamente resistenti, ma…

I materassi in neoprene non sono altrettanto comodi, non isolano altrettanto bene (anche se se la cavano discretamente), ma in compenso potete stenderli anche sopra le pietre aguzze e mettervi a saltare senza che perdano un briciolo della loro efficacia. Volendo potete anche tagliarli in due per darne una parte al compagno che ha bucato il suo bellissimo materasso gonfiabile, poi ovviamente vi fate offrire da bere…

Il peso è assolutamente irrisorio. L’ingombro un po’ meno, ma lacci e laccioli all’esterno dello zaino serviranno pure a qualcosa!

Dormire – la tenda

Arriviamo infine alla casa dell’escursionista “selvaggio”: la tenda.

Anche in questo caso sul mercato c’è veramente di tutto e di più e si fa prima a dire cosa non usare piuttosto che cosa usare.

Primo, fondamentale, comandamento: evitate la canadese di vostro nonno che fa tanto vintage. Il nonno aveva le spalle di Dick Fulmine oppure la canadese la portava solo nel tratto di strada che divideva il baule della sua 500 dalla piazzola del Camping Marinella! Se non ci credete provate solo a mettere su una bilancia la paleria di ottimo ferro zincato e poi ci dite…

A parte gli scherzi: vista l’importanza che riveste e il suo impatto notevole in termini di peso ingombro, è meglio sempre portarsi a presso una tenda di concezione moderna e in buone condizioni (sono soprattutto i teli a risentire del trascorrere del tempo e dell’esposizione ai raggi solari, perdendo impermeabilità e diventando più fragili e soggetti a strappi e rotture).

Sempre per ragioni di peso è meglio evitare le tende da campeggio, anche in versione moderna, con verande, controverande e ammenicoli vari. Fra l’altro questa tipologia di tende spesso dispone di una camera piuttosto alta, dove è possibile stare anche in piedi, cosa sicuramente vantaggiosa sotto l’aspetto della comodità, ma non funzionale per un utilizzo in ambienti naturali più “impegnativi” come possono essere quelli montani: insomma, con un po’ di venticello di quello giusto è facile che le tende pensate per il campeggio estivo finiscano col prendere il volo…

La categoria dove andare a parare è invece la famosa “quattro stagioni”, all’interno della quale rientrano appunto tutte quelle tende pensate per un vero utilizzo escursionistico nelle condizioni climatiche più diverse. La categoria è ampia e comprende anche tende assolutamente minimali e leggerissime, tende dove ci si può infilare solo da sdraiati e tende monoposto, tende monotelo o senza absidi…

Anche in questo caso ognuno deve fare le proprie valutazioni, ma in generale possiamo dire che con una tenda “quattro stagioni”, da 2/3 posti, con doppio telo (quindi con maggiore isolamento termico) e dotata di almeno un abside dove poter mettere al riparo gli zaini e dove poter cucinare in caso di pioggia, potrà essere una compagna fedele e affidabile nel 99% dei vostri trekking di più giorni.

Ora però basta chiacchiere: preparate lo zaino e… Buon cammino!