Foto di apertura di Sandro Ross i #CalzeGMpeople – Spedizione Khan Tengri 2015

Chi ama le escursioni invernali o l’alpinismo in alta quota sa quanto sia importante proteggere i piedi dal freddo.

Nelle situazioni più estreme (spedizioni a quote himalayane o lunghe escursioni invernali) è una questione di sicurezza e tutela della propria salute: trascurare l’isolamento termico può anche essere causa di seri danni e congelamenti agli arti inferiori. Ma di mezzo c’è anche un aspetto di comfort non trascurabile: andarsene in giro per una intera stagione con i piedi freddi è uno di quei fastidi che possono guastare il piacere di una bella avventura invernale.

Le Calze Expedition 1577 heavyweight di Calze GM Sport sono state progettate appositamente per affrontare questo tipo di situazioni, offrendo all’alpinista e all’escursionista sempre il massimo calore e protezione.

Le calze da alpinismo, Expedition 1577 heavyweight, sono pensate per spedizioni in montagna su vette alte anche oltre i 6000 metri, come ad esempio l’alpinismo himalayano tecnico che arriva oltre gli 8000 metri, sono, quindi, adatte per l’alta quota, l’escursionismo su ghiaccio e cascate.

Le calze Expedition sono realizzate in cashmere e lana merinoextrafine, hanno un grosso spessore, risultano molto calde e morbide, per un utilizzo estremo in ambienti freddi con temperature rigide. L’abbinamento tra cashmere e lana merino permette di mantenere il piede caldo e garantisce un comfort termico ottimale oltre ad una massima termicità.

Si tratta anche di una calza super resistente, grazie alla schermatura esterna in filanca e alla fibra poliammidica posta nell’area delle dita e del tallone, che offre una protezione superiore ed evita la formazione di vesciche, anche per piedi delicati o con deformazioni come ad esempio l’alluce valgo.

Questa calza risulta molto adatta anche per lavori invernali in alta quota, per gli addetti che lavorano agli impianti di risalita o nelle celle frigorifere; essendo rinforzata, resistente ed ammortizzante è consigliata anche per chi indossa scarpe antinfortunistica.

Disponibile lunga fino al ginocchio, la calza Expedition 1577 heavyweight è adatta per scarponi con ghetta e per scarponi con scarpetta estraibile.

Composizione:

72% Lana (termoregolatore)

15% Poliammidica (resistente)

8% Kashmir (termoisolante)

5% Elastan (avvolgente)

Caratteristiche:

Spessore della calza: heavy weight

Altitudine consigliata di utilizzo: + 3000 mt

Altezza della calza: over calf, sopra al polpaccio

Materiali:

Cashmere

Merino extrafine

Quality plus:

Prodotto realizzato con fibre naturali.

Comfort FIT: termoregolazione e benessere costanti in qualsiasi condizione ambientale.

Massima Termicità: il filato termico top di gamma mantiene i piedi caldi in condizioni atmosferiche difficili e con temperature rigide.

Merino Extrafine: è una lana 100% merino dotata di una struttura speciale composta da una sottilissima trama di preziosi lunghi fili che le conferisce eccezionale morbidezza ed elasticità.

Filato Ritorto: è ottenuto da una specifica filatura che abbina e ritorce fra loro diversi filati, trasformandoli in un unico filo più resistente; tale lavorazione garantisce maggiore durabilità e morbidezza.

Capo Prelavato: il prelavaggio della calza viene effettuato per far si che il filato assuma le sue caratteristiche definitive di morbidezza ed elasticità. Tale trattamento garantisce, inoltre, un ottimo assestamento dei tessuti e stabilità di taglia.

