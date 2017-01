Le migliori action cam per il trekking:

In principio era la GoPro, anzi, lo è ancora, nel senso che ancora oggi questo marchio commerciale è un punto di riferimento sul mercato, tanto che per moltissimi il termine identifica tutta quella gamma di videocamere per l’outdoor che andrebbe più correttamente sotto il nome di action cam o sport cam.

Per quelli che già non se ne vanno in giro a riprendere le loro avventure all’aria aperta con la “magica scatoletta, vale la pena di chiarire meglio di cosa stiamo parlando.

Le action cam sono sostanzialmente quelle videocamere compatte che si possono applicare al casco, al manubrio della bici, sull’apposito stick o sulla fascia pettorale per riprendere, con un punto di vista soggettivo, scene d’azione nella natura.

Rispetto alle classiche videocamere compatte (le hendycam che già da qualche decennio sono entrate nelle case di tutti noi per riprende compleanni, matrimoni, recite scolastiche e gite al mare) le action cam (almeno quelle veramente “action”) hanno quattro caratteristiche peculiari:

Sono abbastanza leggere e compatte per non essere lasciate a casa nel difficile momento della scelta di “cosa metto e cosa tolgo dallo zaino”; Si possono utilizzare praticamente senza mani: una volta applicata la camera sul suo supporto e avviata la registrazione ci si può concentrare esclusivamente sula propria attività, che sia un’escursione, un’arrampicata o un immersione sottomarina; Sono pensate per un vero utilizzo in ambiente outdoor, quindi con tutti gli accorgimenti necessari per resistere a colpi ed esposizione a polvere, fango, acqua, alte e basse temperature; Dispongono di batterie adeguate allo scopo, quindi con un’ottima autonomia e resistenza al freddo.

Quale scegliere?

Se è facile individuare le qualità di base che definiscono la “specie”, più complesso è definire quali siano le caratteristiche che rendono una action cam migliore di un altra. Molto, ovviamente, dipende dal tipo di attività nell’ambito della quale vengono utilizzate.

Chi fa trekking, ad esempio, può anche accettare qualche grammo di peso e qualche centimetro quadrato di ingombro in più, a fronte di una batteria a più lunga durata, che ci consenta di fare tutte le riprese che vogliamo dell’escursione.

Ovviamente si consiglia accurata fase di taglio e montaggio in post-produzione, per non salassare amici e parenti con 6 ore di proiezione tipo corazzata Potemkin…

Un occhio di riguardo il trekker lo deve dare anche al range di funzionamento della telecamera, soprattutto alle basse temperature. Spesso le escursioni invernali regalano panorami e situazioni che vale la pena di riprendere e sarebbe un peccato non poterlo fare per colpa di una camera che si impalla quando la colonnina scende sotto lo zero… In generale le action cam garantiscono un buon funzionamento in condizioni di freddo e ci sono prodotti con valori dichiarati che arrivano anche a -30. Prima di acquistare è sempre meglio fare un giro in rete per vedere i pareri spassionati degli utilizzatori…

Anche l’impermeabilità ha la sua importanza: certo, chi va per sentieri non ha bisogno di una camera da immersione subacquea, ma l’esposizione nuda e cruda a pioggia e neve è il minimo che si possa richiedere a una action cam che accompagna l’escursionista. È anche vero che per proteggere l’apparecchio si possono utilizzare le apposite custodie stagne (dal costo di qualche decina di euro), queste però compromettono l’utilizzo del microfono per le riprese audio.



Ultimo accorgimento: la forma. In giro c’è un po’ di tutto, ma forse per l’escursionista il formato migliore è quello della classica “scatoletta” a parallelepipedo che, con gli innumerevoli accessori disponibili sul mercato, può essere facilmente agganciata allo spallaccio dello zaino, sul petto o sulla testa (senza bisogno di indossare il casco).