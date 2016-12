In principio era l’altimetro/barometro, unito magari alla capacità di calcolo del dislivello percorso e a una sveglia… giusto per non restarsene placidi a ronfare mentre tutti gli altri sono già in cammino sul ghiacciaio alla solita ora antelucana… Tanto bastava per fare di un normale orologio un orologio da montagna.

Poi arrivarono la bussola, il termometro, il Gps (e pure il Glonass), il cardiofrequenzimetro, il water resistant da palombari e magari qualche raffinatezza da “sempreconnessi” come le notifiche Sms ed e-mail dallo smartphone…

Col passare del tempo in quell’affarino legato al polso sono andate magicamente ad infilarsi decine di attrezzature, che prima facevano peso e volume nello zaino.

Ma la magia non è mai gratuita, soprattutto quella della miniaturizzazione. Il prezzo lo si paga prima di tutto in “euri” sonanti: se volete acquistare un orologio da outdoor che funzioni veramente dovete essere pronti a scucire più di qualche centone!

Pure la qualità però fatica a entrare tutta quanta negli spazi angusti di un orologio e anche questo è un prezzo da pagare. Ad esempio, il Gps condensato nel vostro orologino, assieme a qualche decina di altri gadget, difficilmente avrà la stessa efficienza e le stesse funzioni disponibili in un navigatore che di mestiere fa solo quello e si prende tutto lo spazio e il peso necessari per farlo al meglio.

Come al solito si tratta di avere chiare quali sono le nostre aspettative ed esigenze e valutare di conseguenza.

Ciò detto, gli orologi da outdoor oggi proposti dai marchi leader offrono sicuramente prestazioni di ottimo livello ed è davvero affascinante andare a scoprire quante cose possono fare (bene) questi aggeggi!

Nel seguito vi proponiamo una piccola rassegna dei migliori modelli di orologi per l’outdoor oggi presenti sul mercato.

NB: Per avere qualche consiglio in più su come scegliere il vostor orologio da outdoor e su quali siano le caratteristiche e le funzioni principali, vi consigliamo la lettura di questo interessante post dal sito Avventurosamente.it: