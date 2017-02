Il 27 aprile a Genova il 7° corso di Topografia e Orientamento

Giovedì 27 aprile, alle 21 nella sede di Genova in Galleria Mazzini 7, si terrà una conferenza di presentazione del settimo corso di Topografia e Orientamento.

Il modulo base si svolgerà tra maggio e giugno, il modulo avanzato in autunno.L’iscrizione in segreteria sarà possibile a partire dal 1° marzo. La quota di iscrizione sarà di 60 euro per ciascun modulo, 100 euro nel caso di iscrizione contestuale a entrambi i moduli.

Il corso, articolato su un modulo base e uno avanzato propedeutico all’ambiente innevato, è caratterizzato da un approccio pratico sul terreno con il metodo del laboratorio.

Il modulo base è dedicato ai fondamenti dell’orientamento e della lettura della carta topografica; cura particolarmente il posizionamento per associazione, l’osservazione ragionata, il senso del luogo, e introduce alla pianificazione della gita su sentiero.

Il modulo avanzato, propedeutico all’attività in ambiente innevato e sviluppato in collaborazione con il Servizio Valanghe del Cai (SVI), tratta la gita oltre il sentiero e in condizioni di scarsa visibilità; cura particolarmente la lettura delle forme del terreno e le tecniche della navigazione strumentale classica. Introduce infine all’uso delle coordinate metriche e alla navigazione GPS.

Scopi del corso

– Approfondire i fondamentali dell’orientamento, finalizzati sia alla migliore conoscenza delle montagne sia alla scelta, alla preparazione e alla condotta della gita.

– Sensibilizzare alla osservazione ragionata dell’ambiente in cui ci si muove ed alla associazione sistematica terreno-carta topografica e viceversa.

– Sviluppare le tecniche di navigazione terrestre (in montagna), anche con visibilità limitata, e introdurre la navigazione satellitare.

– Comprendere l’influenza della forma e dell’inclinazione dei pendii nel distacco delle valanghe al fine di scegliere l’itinerario e la traccia più indicata nelle condizioni date.

Chi fosse interessato può scrivere all’indirizzo e-mail: topografia@cailiguregenova.it