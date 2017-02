Scampato pericolo per il lupo: per ora vietata la caccia

Mobilitandosi a colpi di hashtag #soslupo il WWF e le maggiori associazioni ambientaliste sono riuscite a far slittare l’attuazione del Piano di conservazione e gestione del lupo.

“Deroghe al divieto della rimozione lupi”.

Con questa espressione burocratica e un po’ asettica il cosiddetto “Piano Lupo” sottoposto alla Conferenza Stato – Regioni apre per la prima volta alla caccia al lupo.

Protetto a partire dal 1970 quando era in pericolo di estinzione, il predatore delle foreste ha negli anni visto crescere il numero di esemplari sul territorio, fino ad entrare in contatto in alcuni casi con le comunità umane.

Proprio le associazioni di allevatori e coltivatori, prima fra tutte la Coldiretti, hanno promosso una modifica al piano di conservazione e gestione del lupo, lamentando i sempre più numerosi attacchi e i danni conseguenti.

Le deroghe al piano di conservazione del lupo erano in realtà già previste da diversi anni ma mai come in questo caso si è vicini alla loro applicazione. La commissione tecnica della Conferenza Stato – Regioni si è infatti riunita e aveva dato parere favorevole alla bozza del piano contenente le deroghe che per la prima volta aprirebbero la strada agli abbattimenti di lupi.

Ma cosa prevede il piano?

Nella bozza si indicano due condizioni per gli abbattimenti.

La prima è che non si superi il 5 per cento per anno degli individui esistenti. Se si calcola che attualmente vi sono circa 1100 individui sugli appennini e circa 100 sulle alpi questo significherebbe consentire l’abbattimento di circa 60 capi l’anno.

La seconda condizione è che l’abbattimento sia autorizzato sulla base di uno specifico piano regionale approvato dal ministro dell’ambiente.

Ma qual’è la posizione dell’attuale ministro dell’Ambiente?

Il ministro Galletti ha difeso il piano sottolineando come “Il problema del lupo è ormai evidente. In certe zone la sua presenza è diventata un rischio per le attività agricole, ci sono attività che chiudono per la presenza di questi animali. Per questo ho messo intorno ad un tavolo 70 esperti, per affrontare la questione in modo scientifico L’abbattimento solo del 5 per cento non mette a rischio la presenza del lupo in Italia. Se non facciamo questo, il bracconaggio diventerà lo strumento di tutela degli agricoltori. E allora davvero la sopravvivenza del lupo sarà a rischio». Coldiretti parla di «primo passo importante per affrontare un’emergenza senza precedenti”.

I componenti dello schieramento a difesa del lupo evidentemente la pensano diversamente.

Trasversale e battagliero, il movimento si è organizzato fino ad includere le maggiori associazioni ambientaliste e animaliste e il WWF.

La mobilitazione a colpi di hashtag #soslupo ha per ora avuto successo.

Il Presidente della Conferenza delle Regioni Bonaccini, ha dichiarato che “sentite le ragioni degli ambientalisti a nome della Conferenza delle Regioni, in Conferenza Stato-Regioni, di rinviare l’approvazione del piano lupo e delle misure che ne conseguono. Vogliamo approfondire la discussione, credo che il ministro Galletti lo consentirà. Ci sarà così il tempo per approfondire meglio visto che ci sono alcune misure che rischiano di non essere convincenti”.