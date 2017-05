4° GRANDE TREKKING dal mare alla vetta

TRAIL RUNNING & WALK TRAIL 27 KM 2000 D+ dalla spiaggia di Marina di Carrara alla vetta del Monte Sagro 1753 s.l.m. (Alpi Apuane)

Domenica 07 maggio si svolgerà il “Trail Running & Walk Trail 27 Km 2000 D+”, l’evento garantito da TREKKING&Outdoor che alla sua quarta edizione promette di diventare un appuntamento fisso in calendario anche per gli anni futuri.

Le categorie sono due: una non competitiva definita “camminata libera”, l’altra agonistica, dove arrivare primi conta eccome, nominata “corsa in montagna”.

I concorrenti da quota 0, la spiaggia di Marina di Carrara, si ritroveranno a quota 1753, sulla vetta del Monte Sagro, dopo aver percorso 27 chilometri e un dislivello in salita di ben 2000 metri (avete letto bene) seguendo un tracciato su 19% asfalto, 24% carrozzabile, 57% sentiero/single track.

Un Grande Trekking dal mare ad una delle cime più rappresentative delle Alpi Apuane, per ammirare un panorama mozzafiato: dalle Apuane settentrionali a quelle meridionali, alla costa fino a Livorno e al golfo della Spezia. Se la giornata lo consentirà sarà possibile apprezzare la silhouette della Corsica, le isole dell’arcipelago Toscano (Capraia, Gorgona e Elba) e con cielo terso, scorgere le Alpi Marittime innevate, tra cui l’Argentera ed il Monviso.

L’evento vede il Patrocinio di: Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Club Alpino Italiano sezione di Carrara, Trekking & Outdoor, Sky Sport Hd, Tim, Salewa, Multipower, Compex, Mukki Sport, Mc Donald, Yamaha, Jeep e altre associazioni locali.

Il Grande Trekking/Trail è classificato per la maggior parte del percorso categoria E, ossia itinerario su sentieri, oppure terreni aperti, non difficoltosi, salvo eventuali tratti su pendii ripidi. Non ci sono tratti con difficoltà alpinistiche, segnaliamo però la presenza in brevi tratti esposti e affioramenti rocciosi o detritici.

La modalità di iscrizione e il regolamento lo trovate sul sito grandetrekking.com