Il 22 gennaio 2017 si terrà a Padola in Val Comelico (BL), la 7a edizione della CiaspDoloMitica, corsa internazionale e camminata con le racchette da neve.

Una manifestazione ai piedi delle Dolomiti riconosciute dall’UNESCO Patrimonio naturale dell’Umanità, aperta a tutti per tutte le età, podisti, maratoneti, escursionisti, amanti della natura, famiglie, gruppi e associazioni sportive.

La CiaspDoloMitica si fa in tre, c’è la CiaspDoloMitica 10 chilometri, La CORSA internazionale con le ciaspole – campionato Europeo di corsa con le racchette da neve. C’è la CiaspDoloMitica 10 chilometri o 7,5 chilometri, La CAMMINATA con le ciaspole per tutti. E c’è la Ultra CiaspDoloMitica 16 chilometri a coppie unica in Italia.

Tutti i partecipanti ricevono in omaggio guanti o berretto griffati CMP-CiaspDoloMitica ed altri omaggi, inoltre tutti partecipano all’estrazione di numerosi premi. Cesti premio ai gruppi più numerosi. Saranno premiati i primi venti assoluti maschile e femminile, e le prime tre coppie della Ultra CiaspDoloMitica – maschile, femminile e mista.

L’evento sarà anche occasione per conoscere e apprezzare un territorio da pochi conosciuto, un week-end con le ciaspole visto che anche il venerdì e sabato sono programmate escursioni gratuite in neve fresca con guide alpine e accompagnatori del CAI locale.

Informazioni ed iscrizioni su www.ciaspdolomitica.it