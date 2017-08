Valore Paese – Cammini e Percorsi: bandi aperti!

Dopo il successo della consultazione pubblica, l’Agenzia del Demanio ha avviato l’iter per la concessione gratuita agli under 40 degli immobili dismessi

Lo scorso 24 luglio si è aperto il primo dei bandi legati al progetto Valore Paese – Cammini e Percorsi, l’iniziativa “a rete” promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nell’ambito del Piano Strategico del Turismo 2017–2022, e coordinata dall’Agenzia del Demanio in collaborazione con il Touring Club Italiano.

Questa prima procedura di gara porterà all’assegnazione di 46 dei 103 immobili pubblici dismessi messi a disposizione dallo Stato e dalle amministrazioni locali. Le strutture saranno assegnate per nove anni in concessione gratuita a imprese, cooperative e associazioni composte in prevalenza da under 40, per la realizzazione di infrastrutture ricettive lungo i percorsi di turismo lento a piedi e in bicicletta (Ciclopista del Sole, Via Francigena, Ciclovia VenTo, Ciclovia Acqua, Via Appia, Cammino di Francesco, Cammino di San Benedetto e diversi itinerari locali).

La fase di gara arriva a seguito della consult@zione pubblica online che ha coinvolto quasi 25 mila persone, con l’obiettivo di raccogliere idee, spunti e orientamenti per una gestione condivisa e più efficace del progetto.

I risultati della consult@zione sono stati presentati lunedì 17 luglio presso la sede milanese del Touring, alla presenza del Direttore Generale Turismo del MiBACT, Francesco Palumbo, del Capo della Segreteria Tecnica del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Battini, e di tutti i partner dell’iniziativa.

Il Direttore Strategie Immobiliari e Innovazione dell’Agenzia, Stefano Mantella, e il Direttore Generale del TCI, Lamberto Mancini, hanno raccontato la grande ricchezza di dati emersa dalla consult@zione, gestita dal Touring, che per 7 settimane è stata aperta ai suggerimenti di cittadini e imprese.

L’altissimo numero di risposte, 18.634 da utenti italiani e 5.998 da utenti stranieri, ha consentito di dare solidità nelle riflessioni finali servite a definire il testo del bando predisposto per le concessioni gratuite per 9 anni degli edifici, a cui seguiranno in autunno i bandi per le concessioni di valorizzazione fino a 50 anni degli immobili di maggior pregio del portafoglio Cammini e Percorsi.

Molti i dati significativi e numerose le curiosità emerse, primo tra tutti il target dei partecipanti che per il 78% ha meno di quaranta anni e si dimostra entusiasta delle opportunità offerta dall’iniziativa.

Dalle compilazioni si evidenzia la piena condivisione dell’obiettivo di recupero e valorizzazione degli immobili in disuso, creando nuove forme di accoglienza e un’offerta turistica partecipata e condivisa dalle comunità locali.

È inoltre emersa una notevole attrazione esercitata dal tema del turismo lento e della mobilità dolce, rafforzata anche da un diffuso interesse a partecipare ai bandi di gara pur non avendo molta esperienza nel settore turistico.

Castello di Blera, vicino a Viterbo Vecchio Molino vicino a Pavia

Nella top ten di gradimento degli immobili svetta un piccolo fabbricato rustico in provincia di Lucca, seguito al secondo posto dal Castello di Blera, vicino a Viterbo. Terzo posto per un vecchio Molino vicino a Pavia che precede di poco la Masseria Cocola di Ugento (LE). L’interesse sugli edifici pubblici è stato comunque complessivo e tutti i 103 beni hanno suscitato apprezzamenti.

Masseria Cocola di Ugento (LE) Fabbricato rustico in provincia di Lucca

Con la pubblicazione del primo bando comincia un percorso che, nei prossimi anni, restituirà molti immobili abbandonati a luoghi italiani lontani dalle grandi città ma carichi di suggestione, immersi in itinerari di pace e bellezze naturali, promuovendo lo sviluppo di nuove forme di turismo più consapevole.

La grande partecipazione dei cittadini e l’enorme riscontro sui media di Cammini e Percorsi confermano il valore strategico del progetto con cui MIBACT, MIT, Agenzia del Demanio e Touring Club Italiano si propongono di coinvolgere tutti, soprattutto le nuove generazioni, nella tutela e nel recupero del patrimonio pubblico e nella valorizzazione del territorio e del paesaggio.

Maggiori informazioni sul progetto Valore Paese sono disponibili sul sito: www.agenziademanio.it