L’animale selvatico è purtroppo in tanti casi strappato al suo habitat naturale, un gesto folle che oltre a far perdere la propria dignità all’animale, gli impedisce nella maggior parte dei casi di essere reintrodotto in quella che è la sua casa: la natura.

Queste specie hanno bisogno di vivere in condizioni naturali e non come animali domestici addestrati a seconda dei piacere e dei gusti dell’uomo; se aggiungiamo poi che spesso sono vittime di maltrattamenti si può capire il perché queste specie, ormai snaturate, non possano più sopravvivere in libertà. Un danno irreparabile a cui non si può porre rimedio in particolare per le specie esotiche.

A difesa di questi fenomeni esistono Centri di Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica come quello di Monte Adone (BO), un’associazione di volontariato ONLUS operativa 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, che svolge l’attività di recupero della fauna autoctona trovata ferita e in difficoltà e della fauna esotica sequestrata, dando loro assistenza e le dovute cure per un totale recupero delle funzionalità con il preciso scopo di essere reinseriti nel loro habitat naturale.

Perciò non fatevi ingannare dal fatto che oggi anche nelle città capita di incontrare specie selvatiche perché sono solo di passaggio, magari alla ricerca di cibo, la loro felicità è in mezzo alla natura tra boschi e prati, liberi di poter esprimere tutto il loro essere!

Per maggiori informazioni: http://www.centrotutelafauna.org

I costi di gestione di un’Associazione come come quello di Monte Adone, che ricordiamo essere un’Associazione ONLUS di volontariato, sono davvero elevatissimi: ora più che mai è indispensabile l’aiuto di tutti e ogni forma di contributo sarà apprezzata!Per saperne di più: http://www.centrotutelafauna.org/contributi_e_donazioni.xhtml