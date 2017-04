Dal 22 aprile al 1 maggio, sette giorni di eventi, camminate, escursioni a piedi e in bici sui sentieri più belli della Toscana e delle sue isole organizzati dal CAI.

Ritorna in Toscana, regione che ne ospitò la prima edizione, la Settimana Nazionale dell’Escursionismo. Dopo aver visitato le valli della Lunigiana nel 1996 e le Alpi Apuane nel 1999, la XIX edizione della Settimana Nazionale dell’Escursionismo questa volta si svilupperà soprattutto nelle isole del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e nell’entroterra livornese e pisano.

Gli eventi sono organizzati in un territorio vasto e multiforme, che va dalla foce dell’Arno al Monte Argentario, toccano perle di bellezza come l’Isola d’Elba, Gorgona, Capraia e Giglio.

Le escursioni sulla terraferma si svilupperanno, nella porzione più settentrionale del territorio, all’interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, e sulle pendici del Monte Pisano, tra le province di Pisa e Lucca.

L’area centrale prevede escursioni sulle Colline Metallifere e delle isole d’Elba e Pianosa, mentre nella porzione più meridionale, gli eventi si svilupperanno soprattutto sulle isole del Giglio, di Giannutri e Montecristo.

Parallelamente, si svolgerà anche il X raduno nazionale di ciclo escursionismo, coordinato dalle sezioni toscane del Club Alpino Italiano per ricordare che anche le due ruote offrono un punto di vista suggestivo e privilegiato sulle bellezze naturali e sul paesaggio antropico del nostro Paese.

Le pedalate sono adatte agli appassionati di bicicletta di ogni età e livello di allenamento: dalle escursioni semplici e in piano a quelle più impegnative dedicate ai più esperti, per godersi non solo lo spettacolare paesaggio toscano, ma anche le sue tradizioni artistiche, culturali, storiche e… enogastronomiche.

Dagli acquedotti del Monte Pisano alle terre fumanti delle Colline Metallifere, dalla Grande Traversata Elbana in tre tappe agli scorci della selvaggia Giannutri, la rassegna vuole regalare a tutti gli amanti dell’outdoor, la possibilità di “Camminare in montagna sullo sfondo del mare”.

Per iscriversi ai vari eventi basta compilare l’apposito form presente sul sito www.settimanaescursionismo.it/programma nella sezione Programma. Per scaricare il programma completo degli eventi, cliccare su questo link.

In apertura: foto di Visit Elba FR.