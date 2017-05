Paesaggi d’ACQUA: le cascate

L’acqua è protagonista assoluta sul grande palcoscenico che è la Natura ed è alla base delle nostre escursioni primaverili. Una forza apparentemente impossibile da “imbrigliare” e condizionare…

Negli ambienti montani l’acqua riveste un ruolo fondamentale, in quanto è in grado di plasmare il volto del paesaggio regalando alla natura la sua incredibile energia vitale.

Artefice principale del paesaggio, l’acqua intrappolata nei ghiacciai con il primo caldo si libera dalla sua prigione, scorre in lunghi e stretti rivoli verso il basso, diventa impetuosa nei suoi balzi tra le rocce, correre giù senza freni fino a divenire placida e silenziosa nei laghi. E allora, nella stagione dettata dal risveglio della natura non ci resta che calzare gli scarponi, riporre lo stretto necessario nello zaino e metterci in movimento, camminando, alla scoperta dei paesaggi dominati dall’acqua.

Lungo i fianchi delle Alpi e dell’Appennino vorticosi ruscelli scendono verso la pianura e la costa formando fantastiche cascate e scavando forre strette e incassate che regalano spettacolari salti d’acqua. È incredibile la straordinaria bellezza e varietà degli ambienti che questo elemento sa creare, capaci di esaltare la fantasia e le emozioni di qualsiasi appassionato di Natura e di escursionismo.

Dalle aree antropizzate, fatte di monumentali opere ingegneristiche per rendere sempre più vicina all’uomo questa fonte primaria di sopravvivenza, alla grandiosa creatività dell’acqua tra rocce, boschi, prati, terre e sabbie, fino ad arrivare agli oceani, gli scenari creati dal suo scorrere inarrestabile sono una dimostrazione del “divino” che caratterizza l’universo naturale.

Da Nord a Sud il paesaggio varia in continuazione, talvolta con aspetti naturalistici unici e inconsueti: ruscelli, torrenti e fiumi rappresentano le arterie vitali dei nostri paesaggi, non ci resta che seguirli più a monte, verso gli spettacolari salti d’acqua per scoprire spazi naturali suggestivi per chi come noi pratica attività all’aria aperta.

Per questo vi suggeriamo alcuni itinerari dove protagonista è l’acqua impetuosa delle cascate; prima ancora però vogliamo ricordare a tutti voi che dobbiamo avvicinarci in modo più consapevole a questa indispensabile risorsa che si chiama acqua. Quindi, prima ancora di mostrarvi i segni dell’acqua, così diversi e straordinariamente affascinanti grazie al suo incessante scorrere, alle sue luci, alla sua voce, desideriamo fare una breve riflessione sull’elemento base della nostra stessa esistenza.

Riflessione sull’ACQUA

Il patrimonio di acqua potabile è il tesoro più prezioso del pianeta, indispensabile per ogni forma di vita. Eppure neanche l’uso e lo sfruttamento della risorsa idrica sfugge alle brame della speculazione.

È in atto, negli stati più evoluti governati dall’economicismo, il tentativo da parte di grandi società “protette” da politiche aberranti di scippare questa ricchezza che appartiene a tutti per farne il più grande business del nostro secolo.

La nostra rivista si occupa, da sempre, di raccontare agli appassionati di escursionismo le magie e le atmosfere degli ambienti naturali. Pensiamo che, di pari passo alla passione per la scoperta di luoghi affascinanti dove cercare le tracce della Natura e delle culture umane che con essa da sempre interagiscono, i nostri lettori siano sensibili ai temi, sempre più urgenti, di protezione e conservazione del patrimonio di risorse che questo pianeta ci ha messo a disposizione.

Di cui dovremmo essere i tutori, e non predoni che razziano senza logica e senza criterio gli elementi che ci consentono di vivere.

Abbiamo finora derubato la Terra in modo folle e indiscriminato, e siamo sull’orlo di un abisso da cui il genere umano difficilmente potrebbe risalire se non riusciremo a fermare in tempo tutti coloro che sprecano, giorno dopo giorno, il patrimonio comune. A partire da noi stessi!

Tra gli elementi più a rischio, l’acqua è sicuramente la prima emergenza.

Testo di Enrico Bottino e Michele Dalla Palma