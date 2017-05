I 10 giardini e parchi più belli d’Italia del 2017

Ecco i finalisti della XV edizione del premio organizzato dal portale www.ilparcopiubello.it che ha scelto i dieci parchi pubblici e privati più belli d’Italia tra oltre 1000 candidati.

L’oasi di Zegna, Bielmonte (Biella)

Collocato tra i monti del biellese, l’oasi nacque su un progetto dell’industriale tessile Ermenegildo Zegna che negli anni trenta trasformò il fianco della montagna con l’inserimento di conifere, rododendri e ortensie.

Villa Arconati, Castellazzo di Bollate (Milano)

Di fronte all’antica villa Arconati si sviluppa un complesso con aree agricole, boschive e un grande giardino all’italiana. Modificato e ampliato tra la fine del XVII secolo e la metà del 1700, oggi il giardino si articola lungo tre viali arricchiti da statue, fontane e giochi d’acqua.

Villa Pallavicini, Pegli (Genova)

Il parco di Villa Pallavicini fu realizzato nel 1840 in uno stile romantico: lungo l’area verde si sviluppa un percorso dove elementi architettonici di grande pregio si intersecano perfettamente con la vegetazione rigogliosa, arricchita da esemplari di specie rare e di grande pregio botanico. Da non perdere in primavera la fioritura della collezione di camelie.

Giardini della reggia di Colorno (Reggio Emilia)

Il giardino della reggia di Colorno è erede di storia centenaria e grandi cambiamenti che ne hanno mutato l’aspetto dai primi anni del ‘700 ad oggi. Giardino alla francese prima, bosco all’inglese poi, è stato restaurato a cavallo del 2000 per riportare in auge i fasti del periodo farnesiano.

Villa La Foce, Chianciano Terme (Siena)

Ispirato ai giardini della tradizione classica italiana, il giardino di Villa La Foce contorna la lussuosa residenza con siepi di bosso, piante di limoni e vasi in terracotta. Abbarbicato su un colle, il giardino è un’esplosione di specie vegetali che vanno dalla lavanda ai ciliegi, dai cipressi allo splendido roseto.

Giardino Portoghesi, Calcata (Viterbo)

Di edificazione recente – 1990 – il giardino venne realizzato dall’architetto Paolo Portoghesi sul vallone del fiume Treja, a pochi passi dallo splendido borgo di Calcata, Tuscia viterbese. Ulivi centenari, lecci, cipressi, arbusti e piante da fiore si intersecano con elementi architettonici che richiamano le forme classiche.

Villa Imperiale, Pesaro

A pochi chilometri dal capoluogo di provincia, la Villa è immersa nel Parco Naturale del Colle San Bartolo. Costruita nel XV secolo per volere degli Sforza, venne restaurata nel corso del Novecento per riportarla agli antichi splendori. I giardini, costruiti su terrazzamenti a livelli differenti, offrono una splendida vista sull’edificio. All’esterno, dall’antico bosco di lecci si ammirano le cime dell’Appennino.

Compendio garibaldino, Caprera (Olbia)

Costruito nel cuore del Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena, il parco sorge nella casa in cui l’eroe dei due mondi visse per 25 anni. A fianco del giardino, dove lo stesso Garibaldi piantumò alcuni esemplari, convive la vegetazione spontanea dell’isola, ricoperta dagli arbusti della macchia mediterranea.

Villa Cimbrone, Ravello (Salerno)

Realizzato a inizio 900, il parco si inserisce nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, a fianco di un’antica casa trasformata in castelletto romantico. Ombrosa la parte occidentale, panoramica quella orientale; al suo interno si trovano il “Viale dell’immenso” e il “Terrazzo dell’Infinito”, balcone naturale sulla costa campano.

Giardino comunale, Caltagirone (Catania)

Realizzato nel 1846, il giardino è composto da tre parti: una parte disegnata geometricamente nella parte inferiore, una collina disegnata da piccoli sentieri e un piazzale superiore con un palchetto della musica e terrazza panoramica alberata in magnifico stile liberty.

In apertura: Villa Cimbrone a Ravello, foto di Alessandro Tortora.