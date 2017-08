6 trekking per raggiungere spiagge nascoste e splendide calette

Fuggire dalla canicola estiva e dal caos cittadino per passare un momento di relax e divertimento

È ciò che spinge migliaia di vacanzieri a scegliere le spiagge italiane per le ferie estive o per un semplice weekend fuori porta.

Il tanto agognato break dalla routine quotidiana non è però sempre così facile come sembra, soprattutto quando ci ritroviamo a dover condividere la spiaggia con altre centinaia di famiglie e gruppi di amici festanti. Se l’affollamento da spiaggia vi spaventa ancor di più del caldo in città, una buona soluzione è rappresentata dalle innumerevoli calette e spiagge che si nascondono tra gli anfratti della costa italiana.

E spesso, dietro una splendida spiaggia c’è un sentiero – altrettanto suggestivo – da percorrere a piedi. Abbiamo scelto X itinerari che conducono agli angoli più nascosti e suggestivi della costa italiana, lungo i sentieri circondati dalla macchia mediterranea e dal frinire delle cicale, al termine dei quali non resta che tuffarsi in mare per un bagno ristoratore.

1 – GOLFO DEI POETI: ESCURSIONE SUL PROMONTORIO DI MONTEMARCELLO MAGRA – L’estremità orientale della Liguria, con le sue piccole calette e i borghi da cartolina, ha incantato nei decenni uomini di arte e cultura. Nel celebre Golfo dei Poeti, borghi come Lerici e Tellaro sono circondati da fitti boschi e splendide calette rocciose da esplorare a piedi.

2 – CALA VIOLINA, LA PERLA DEL GOLFO DI FOLLONICA – Cala Violina è una delle spiagge più suggestive di Toscana. Dopo aver percorso un itinerario all’ombra dei boschi, si giunge in questo angolo di paradiso dove la vista spazia fin verso l’Isola d’Elba. A cosa si deve questo nome curioso? Al suono che emette la sabbia quando viene calpestata, che ricorda appunto quello del violino.

3 – LA COSTA DEI TRABOCCHI, DA TORINO DI SANGRO A VASTO – Cambiamo mare ma lo spettacolo rimane altrettanto suggestivo. La Costa dei Trabocchi è uno spettacolare angolo d’Abruzzo che alterna spiagge sabbiose a silenziose insenature rocciose. Di tanto in tanto, i trabocchi, antiche strutture in legno per la pesca, si estendono con i loro lunghi pontili nelle acque cristalline. Tra i tanti percorsi, imperdibile il tratto che attraversa l’area protetta di Punta Aderici.

4 – SALENTO, LA PALUDE DEL CAPITANO – Rotolando verso Sud arriviamo in Puglia, un’altra regione che regala scorci da urlo sia sul versante adriatico che su quello ionico. Non fa eccezione l’area della Palude del Capitano, un’area umida nel Salento dove gli ambienti marini e terrestri si intrecciano in un tripudio di natura.

5 – LE FALESIE DEL SINIS E LE SPIAGGE DI QUARZO – Il Sinis, una penisola magica dalle sfumature candide e scintillanti, dove è possibile godere di scorci mediterranei di rara bellezza. Un percorso per ammirare le spiagge di quarzo che rendono famosa la Sardegna in tutto il mondo.

6 – LA RISERVA DELLO ZINGARO – Scegliere una, una sola, spiaggia in Sicilia è una vera impresa, troppo vasto l’arsenale di luoghi d’incanto che racchiude il litorale. In un paesaggio di rara bellezza, la natura della Riserva dello Zingaro riserva ai suoi visitatori bellissime insenature che oggi rappresentano un angolo di paradiso dove trattenersi per fare il bagno. Situata sul lato occidentale del Golfo di Castellamare, questo territorio è riuscito a fermare l’avanzare dell’asfalto di una strada litoranea che avrebbe dovuto attraversarla.