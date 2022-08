I bastoncini da trekking sono ormai diventati un'attrezzatura essenziale per l'escursionista: chiunque abbia provato almeno una volta la comodità della camminata "a quattro zampe" difficilmente vi rinuncia, anche per le gite più leggere e di breve durata.

Di seguito vi presentiamo alcuni dei migliori modelli attualmente sul mercato.

Abbiamo cercato di selezionare diverse tipologie di bastoncini per parlare di modelli che siano adatti ad utilizzi ed esigenze diverse.

Appartengono a fasce di prezzo diverse, come sempre quando si parla di attrezzatura tecnica, va scelto il modello più adatto all’esperienza e all’uso che ne sarà fatto.

Perché sono così importanti per il trekking

1 – Migliorano l’equilibrio, camminare su quattro punti di appoggio è meglio che su due. 2 – Sui terreni impervi, specie con dislivelli importanti, possono aiutare ad evitare cadute e infortuni. Un appoggio “sbagliato” del piede può essere corretto portando il peso sul bastone dello stesso lato, evitando storte o sbilanciamenti. Molto utili anche per i “passaggi acrobatici”, ad esempio per superare qualche guado. 3 – Quando abbiamo sulle spalle uno zaino, specie se pesante, poter scaricare parte del peso sulle braccia alleggerisce le gambe e la schiena. 4 – Usando i bastoncini si muovono anche le braccia, un movimento che apre la cassa toracica, migliorando la respirazione. 5 – Inoltre muovere anche le braccia, da un punto di vista fisico, permette di allenare anche la muscolatura degli arti superiori che, altrimenti, sarebbero poco coinvolti nella camminata. 6 – Il bastoncino ci può aiutare in casi di emergenza. Può essere una buona stecca per un arto fratturato, può rimpiazzare o rinforzare i pali di una tenda danneggiata oppure può aiutarvi a farvi largo nella vegetazione.

Consigli per gli acquisti

Black Diamond – Ultra Mountain Carbon

Un bastoncino resistente e robusto, pensato per un utilizzo intensivo da parte di trekker che praticano escursioni di più giorni e trasportano anche carichi molto pesanti.

Nonostante queste caratteristiche mantiene un peso decisamente ridotto grazie alla costruzione in carbonio delle tre sezioni tubolari pieghevoli, connesse tramite la tecnologia Speed Cone di Black Diamond: è sufficiente afferrare la manopola e la prima sezione e tirare distanziandole, per far scattare il bastoncino in nella posizione di utilizzo.

Scheda tecnica

Utilizzo: Trekking impegnativi ed escursioni tecniche

Peso: 248 g cad. (nella versione da 110 cm)

Lunghezza: Tre versioni: 110/120/130 cm

Fascia di prezzo: Alta

Dettagli

Impugnatura in schiuma EVA con laccio traspirante

Prolunga in EVA antiscivolo

Punta Flex Tech Tips (carbide) con gommini copripunta

Rotella Trekking da 60 mm e Compactor Powder incluse nella fornitura

Gipron Expedition

Progettare bastoncini sempre più performanti è una delle mission di Gipron, che quest’anno ha presentato la nuova linea di bastoncini da trekking Expedition, prodotti caratterizzati dalla presenza di grafiche ispirate ai luoghi delle missioni esplorative.

La collezione è composta da due diversi modelli telescopici divisi in tre sezioni, pensati per chi si avvicina al trekking e alle escursioni ed è alla ricerca di un bastoncino leggero e performante, ideale compagno di viaggio su ogni terreno.

Scheda tecnica

Utilizzo: Allround, adatto ai più svariati tipi di utilizzo

Peso: 230 g cad.

Lunghezza: Regolabile fino da 63 a 135 cm

Fascia di prezzo: Media

Dettagli

Manopola in gomma in doppia densità e lacciolo imbottito per un maggior comfort.

Bastone facilmente regolabile grazie al sistema brevettato Flicklock.

Rotelle da trekking e copri puntale in PVC inclus

Black Diamond – Trail

Un buon rapporto qualità/prezzo unito a ottime caratteristiche di comfort e funzionalità rispetto ai più diversi tipi di utilizzo sono le caratteristiche principali di questo prodotto.

Costruito in alluminio, è un bastoncino versatile e leggero, che si avvale del pratico sistema di regolazione FlickLock con design piatto. Molto utile anche la prolunga termica antiscivolo in schiuma espansa che ricopre la sezione superiore del bastone.

Scheda tecnica

Utilizzo: Allround, adatto ai più svariati tipi di utilizzo

Peso: 230 g cad.

Lunghezza: Regolabile da 63,5 a 140 cm

Fascia di prezzo: Media

Dettagli

Impugnatura Dual-Density con lacciolo imbottito a 360°

Tech Tips ricambiabili in carbide

Rotelle trekking piccole e rotelle powder incluse

LEKI – Black Series Micro Vario Carbon

Un attrezzo decisamente tecnico, pensato per rispondere alle esigenze di chi cerca un minimo ingombro e peso ridotto.

Grazie alle sue 5 sezioni in carbonio questo bastoncino, una volta piegato, non supera i 38 cm di lunghezza e può essere riposto in qualsiasi zaino senza problemi di ingombro. Il sistema Push Button Release rende semplice e veloce la fase di montaggio e smontaggio.

Scheda tecnica

Utilizzo: Avvicinamenti alle vie ferrate e arrampicate, trailrunning

Peso: 226 g cad.

Lunghezza: Regolabile da 110 a 130 cm

Fascia di prezzo: Alta

Dettagli

Tecnologia Aergon sull’impugnatura

Lacciolo regolabile con sgancio di sicurezza

Prolunga termica Mid

Regolazione esterna Speed Lock con ulteriore allungamento di 20 cm

Kong Joystick

Con i suoi 179 g al pezzo Joystick si propone come il bastone da trekking più leggero al mondo. Il tubo è composto da alluminio rivestito in carbonio, per garantire massima leggerezza e resistenza alla flessione.

È pensato per chi guarda prima di tutto alla leggerezza ed è quindi ideale per escursioni tecniche e avvicinamenti a vie alpinistiche. Il bastone è costituito da tre segmenti telescopici con tacche di regolazione.

Scheda tecnica

Utilizzo – Escursionismo tecnico e alpinismo

Peso – 179 g cad.

Lunghezza – Regolabile da 60 a 130 cm

Fascia di prezzo – Media

Dettagli

Impugnatura in schiuma EVA

Lacciolo regolabile

Bastoncino in alluminio rivestito in carbonio (tre sezioni)

Lyduo

Perfetti per escursioni, passeggiate, arrampicata, backpacking, alpinismo, neve, campeggio e altre attività all’aperto.

Materiale: lega di alluminio di tipo aeronautico / Peso netto: 223 grammi/pezzo / Lunghezza scorciata: 70 cm / Lunghezza allungata: 135 cm

Terra Hiker

Il bastoncino da trekking Terra Hiker sono adatti per chi preferisce un design compatto e leggero durante l’escursionismo e il trekking.

Il bastone si può ripiegare in 3 parti, collegate tra loro da un cavo in acciaio resistente; da ripiegato, misura solo 35 cm (13.8 in); occupa poco spazio e può essere facilmente riposto nello zaino o nella valigia; è la scelta ideale per le avventure e le gite all’aria aperta.

L’impugnatura in schiuma a doppia densità EVA assorbe efficacemente l’umidità in modo da non far scivolare la mano; la fascetta regolabile attorno al polso è comoda e aumenta la stabilità.

Materiale: Lega d’alluminio 7075 di grado aeronautico / Lunghezza da chiuso: 35 cm / Lunghezza regolabile: 105 cm–125 cm / Impugnatura: Morbido tessuto EVA / Fascetta sul polso: Comoda e resistente / Sistema di blocco: Meccanismo di chiusura FLS / Punta del bastoncino: Tungsteno / Peso netto: 280 g/bastoncino

Black Diamond Trail Trekking Pole

Da gite occasionali di fine settimana a lunghi viaggi in montagna, il Black Diamond Trail Trekking Pole bilancia sapientemente comfort, funzionalità e convenienza.

Offrono una completa regolazione per adattarsi al terreno, mentre i nostri supporti Tech carburo intercambiabili sono facilmente scambiabili con la nostra gomma Tech Tips (venduto separatamente) per adattarsi a superfici mutevoli.

Presa a doppia densità e 360 gradi di cinghia imbottita. Impugnatura estesa con schiuma antiscivolo.

Dimensioni: regolabile dai 60 ai 135 cm / Materiali: alluminio e carbonio / Meccanismo di blocco: pieghevole in 3 parti / Impugnatura: anatomica antiscivolo in spugna sintetica / Sistema antischok: non presente

Ferrino Kailash

Dimensioni: regolabile dai 60 ai 135 cm / Materiali: alluminio / Meccanismo di blocco: pieghevole “Lock&Go” / Impugnatura: anatomica antiscivolo in spugna / Sistema antischok: non presente / Corpo terminale: punte, rondelle e rosette in tungsteno

