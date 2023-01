Calze da trekking invernale e alpinismo: come sono fatte e i modelli migliori

Hiking boots are dried on stones in sunny weather. Near trekking socks. Mount Ama Dablam is blurred. Everest Trail Base Camp

Quali sono le migliori calze da trekking invernale e alpinismo presenti sul mercato? Scopriamolo insieme e cerchiamo di capire come scegliere il prodotto migliore

Già realizzare una buona calza da trekking non è certo una passeggiata, ma quando si entra nel campo dell’alpinismo le caratteristiche del terreno d’impiego e le esigenze degli utilizzatori diventano ancora più “estreme”.

Se per l’escursionista il paramento fondamentale della qualità della calza è sicuramente il comfort nella camminata, assieme a una capacità di isolamento termico adeguata ai differenti climi di utilizzo, per chi pratica l’alpinismo le cose diventano un po’ più complesse, soprattutto quando ci si muove su terreni tecnici a quote medio alte o o si praticano attività invernali come l’ice climbing.

La calza da alpinismo è un vero e proprio banco di prova delle tecnologie costruttive e dei materiali per qualsiasi azienda operante nel settore delle calze da outdoor.

La perfetta calza da alpinismo tecnico? Confortevole, calda e sensibile

In tutti questi casi non è raro dover calzare gli scarponi per diverse ore e sottoporre i piedi anche a sollecitazioni traumatiche (come la battuta dei ramponi contro il ghiaccio).

Questo tipo di sollecitazioni richiedono una calza in grado di ammortizzare urti e sfregamenti, soprattutto nelle parti del piede più sollecitate come le dita, che durante la scalata su ghiaccio vanno a impattare contro la parte anteriore dello scarpone, il calcagno e il collo.

Inoltre, in questi contesti, queste superfini del piede possono essere sollecitate dallo sfregamento dello scarpone quando si lavora su piccoli appoggi e terreni molto ripidi e verticali.

La calza da alpinismo deve poi garantire un ottimo isolamento termico senza però eccedere in voluminosità: la moderna scalata alpina su terreno misto o ghiaccio richiede grande sensibilità nell’uso dei piedi.

Gli scarponi tecnici oggi in commercio sono strutturati in modo da valorizzare al massimo questo aspetto.

Tutte le loro caratteristiche verrebbero però vanificate se dovessimo indossare calzettoni goffi e voluminosi che ci costringerebbero ad utilizzare scarponi di uno o due numeri più grandi rispetto al nostro piede, proprio come avveniva un tempo.

Vediamo alcuno dei migliori modelli di scarpone oggi in commercio

Calza Cambivo

È un marchio che combina stile, comfort e prestazioni ci impegniamo a fornire Calze Compressione Graduata, Tutore Ginocchio, Tutore epicondilite Gomito ecc per il fitness professionali e confortevoli a tutte le persone in tutto il mondo.

Calze a compressione graduata Danish Endurance

Queste calze elastiche traspiranti prevengono le gambe doloranti durante tutte le attività sportive, come corsa, maratone, fitness, triathlon, calcio o sci.

Sono perfette per chi sta in piedi tutto il giorno, per viaggi in aereo, infermieri o per il recupero da infortunio o un intervento chirurgico

Calze da trekking Danish Endurane in Lana Merino

Questi calzini unisex arrivano all’altezza del ginocchio e sono perfetti per escursionismo, campeggio, trekking, pesca, caccia o solo per portare a spasso il cane.

Sono il regalo perfetto per tutta la tua famiglia, amici o bambini. Disponibili in taglie: 31-34, 35-38, 39-42, 43-47

Kit Calze Lunghe Danish Endurance in bambù

Queste calze lunghe di bambù sono soffici e morbide e riducono il rischio di vesciche. Le corsie di ventilazione tengono i piedi comodi e asciutti per tutto il giorno in ogni tipo di ambiente e clima

Queste calze sopra il ginocchio di bambù sono sviluppate e raccomandate dall’atleta e imprenditore danese Anders Hofman.

