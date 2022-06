Calze da escursionismo, le migliori proposte sul mercato

Hiking boots are dried on stones in sunny weather. Near trekking socks. Mount Ama Dablam is blurred. Everest Trail Base Camp

Le calze sono un’attrezzatura essenziale per l’escursionista.

Il loro ruolo è quello di proteggere il piede, mantenendolo asciutto e riducendo gli attriti con la scarpa. Per saperne di più leggete il nostro approfondimento calze da escursionismo, uso e caratteristiche.

I marchi leader di settore propongono svariati modelli, pensati per le diverse tipologie di utilizzo, i diversi climi e i diversi piedi.

Ecco una panoramica sui modelli più interessanti.

Mico – Trekking natural merinos medium

Una calza lunga per trekking impegnativi e utilizzo in climi freddi, realizzata con Maglia in Lana Merinos + fibra LYCRA® Protezioni punta e tallone in Cordura®.

Scheda tecnica:

Colori disponibili: BLU SABBIA BLU MEL ANTRACITE MEL MUSCHIO GR.MEL ROSSO

Composizione: 53%WO-MERINO-38%PA-5%CORDURA-4%LYCRA

Taglie: S(35-37) M(38-40) L(41-43) XL(44-46)

Dettagli:

Zone di ventilazione laterali Inserto di supporto sul collo del piede

Protezione posteriore del tendine d’Achille

Fasce elastiche alla caviglia e nell’arco plantare _ Disponibili in offerta su Amazon:

Mico Trekking Light

Calza corta per escursioni leggere e uso estivo, realizzata con maglia in Micotex polipropilene + fibra LYCRA®. Abbinamento ideale con le scarpe basse da hiking.

Scheda tecnica:

Colori disponibili: blu antracute grigio mel

Composizione: 34%pl – coolmax – 32% pa – 27% pp – 4% lycra – 3% cordura

Taglie: S(35-37) M(38-40) L(41-43) XL(44-46)

Dettagli:

Rinforzi a bassa densità in Everdry®

Inserti di protezione alla caviglia

Fasce elastiche anti-torsione alla caviglia e nell’arco plantare

Smartwool, trekking heavy crew soks:

Caratteristica peculiare di questa calza è il sistema Heavy full-cushioning, che offre un elevato assorbimento degli urti, un isolamento contro gli elementi ed elevato supporto anche in presenza di carichi pesanti.

Si tratta quindi di un prodotto pensato per trekking impegnativi di più giorni.

Scheda tecnica:

Colori disponibili: Taupe, Loden, Gray, Navy

Composizione: 70% Lana Merino, 29% Nylon, 1% Elastane

Taglie: S M L XL _ Disponibili in offerta su Amazon:

Smartwool, calzini donna phd outdoor ultra light

Calza progettata sulla forma del piede femminile, molto leggera e ideale per le escursioni estive.

Colori disponibili: Light Gray

Composizione: 53% Lana Merino, 43% Nylon, 4% Elastane

Taglie: S L

Dettagli:

Lavare in lavatrice con programma per capi delicati

Non candeggiare

Non stirare

Non lavare a secco

Falke TK2 calze trekking da bambino

Questi calzini outdoor sono pensati appositamente per l’utilizzo da parte dei bambini. Offrono grande comfort per proteggere il piede dagli urti e proteggerlo dalle vesciche.

Il mix di lana merino garantisce un un buon isolamento termico, la struttura a tre strati garantisce un’ottima traspirabilità. L’imbottitura nel tallone e nelle punte protegge le parti più sollecitate del piede.

Colori disponibili: Blun Vay, Blu Marine, Rosso Fire, Verde Aspengreen, Viola.

Composizione: 37% polipropilene, 25% poliacrilico, 20% lana, 17% poliammide, 1% elastan

Taglie: 10-13 / 13.5-14

Dettagli:

Lavare con ammorbidente liquido dopo ogni utilizzo ( per lubrificare le fibre per una maggiore durata )

Non candeggiare

Non lavare a secco

Non stirare

Thorlo, ultra light hiking socks

Calza di medio spessore, ottima per escursioni giornaliere. Ottima protezione del piede e capacità di traspirazione per l’utilizzo nelle giornate estive.

Scheda tecnica:

Colori disponibili: Walnut heather, Navy heather, Sage, Denim

Composizione: 19% Exclusive THOR•LON® Acrylic, 14% Stretch nylon, 5% Spandex, 62% Thor Wick Cool

Taglie: 5.5-8.5 / 9-12.5 / 13-15

Dettagli:

Lavare con ammorbidente liquido dopo ogni utilizzo ( per lubrificare le fibre per una maggiore durata )

Non candeggiare

Non lavare a secco

Non stirare