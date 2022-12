Quali sono le ciaspole migliori da utilizzare per il trekking invernale

Le ciaspole sono un'importante attrezzatura per chi vuole effettuare una passeggiata sulla neve e non sprofondare ad ogni passo. Scopriamo quali sono le migliori da utilizzare per le escursioni in montagna.

Iniziamo dalle basi: le ciaspole sono delle racchette da neve. Devono essere attaccate sotto gli scarponi da montagna invernali.

Servono per camminare meglio sulla neve, perché permettono al piede di galleggiare, alleviando la fatica.

Di piccoli ramponcini sono montati sotto le ciaspole: permettono di non scivolare sulla neve.

In linea teorica, le ciaspole dovrebbero permettere di camminare senza troppa fatica.

È necessario, però, stare attenti a come si cammina: generalmente, a parità di percorso, la ciaspola richiede uno sforzo supplementare del 40-50%, rispetto ad una normale passeggiata sulla neve.

Per cercare di ridurre al massimo la fatica, che comunque rimane anche solo per il peso delle ciaspole, è consigliabile scegliere dei modelli leggeri. E soprattutto associarle all’uso dei bastoncini da neve.

Quali ciaspole scegliere

Anche in questo caso, come per tutta l’attrezzatura che ci accompagna nel corso di un’escursione in montagna, è indispensabile fare la scelta giusta.

Le ciaspole possono essere pericolose: nel momento in cui si cammina su della neve fresca o si è in ambienti contaminati, si corre il rischio che cada una slavina.

Per ridurre al minimo questo rischio è necessario saper usare questo strumento, ma anche sapere dove e quando utilizzarle.

È importante scegliere le giornate giuste, con neve stabile e un basso rischio valanghe, ma soprattutto scegliere zone sicure.

Ferrino Trek Special

Ciaspole con spatola rimovibile che permette di muoversi agilmente su neve fresca e polverosa.

Se disinserita, grazie ai ramponi e alla sagoma del telaio, diventa una racchetta aggressiva in grado di affrontare pendii con una tenuta ineguagliabile.

Telaio in lega di alluminio con profilo a T. Ideale per qualsiasi terreno e tipologia di neve.

Le dimensioni garantiscono un ottimale galleggiamento anche nelle nevi più profonde. Adatto per misure EU: dalla 34 alla 48.

TSL 325 Ride

Ciaspole tecniche, stabili, con un’ottima trazione grazie ai grip laterali.

Il fissaggio telescopico dotato del sistema Global Memory Binding rispetta la flessibilità del piede.

Si indossano velocemente e mantengono le regolazioni dello scarpone. Sono dotate di alza tacco che si inserisce con una semplice spinta del bastoncino.

Questo modello, oltre ad avere i sei puntali in acciaio e i ramponcini anteriori, ha le lame dentate laterali che garantiscono un buon grip anche durante i traversi più lunghi.

Ottima la chiusura a cremagliera.

Ferrino Pinter Special

Questa racchetta da neve si contraddistingue per le sue dimensioni poco ingombranti, che assicura un eccellente comfort nella camminata, mantenendo comunque un buon galleggiamento in neve fresca.

Dotata di un sistema completo di ramponaggio, la ciaspola Pinter è adatta anche a camminate su pendii inclinati ed è inoltre completa di un innovativo sistema di bloccaggio-sbloccaggio attacco integrato al sistema di alzatacco, tutto azionabile con bastoncino.

Ferrino Pinter Castor

Ciaspole consigliate per pesi leggeri perché nella neve fresca hanno poca tenuta vista la sagomatura della superficie.

Buon rapporto qualità prezzo, facile lo sgancio e aggancio degli scarponcini anche l’alzatacco è comodo da agganciare-sganciare.

Tubbs Flex WLK

La racchetta da neve perfetta per iniziare! In materiale plastico leggero, la superficie è stretta, ideale per neve dura e trasformata dal vento.

La parte posteriore molto flessibile, è in grado assorbire gli urti che possono affaticare il tallone, mantenendo il piede nella sua posizione naturale.

È presente l’alzatacco ActiveLift per facilitare le salite. Sulla parte basale ci sono denti e snowbrakes che garantiscono ottima tenuta durante la salita.

Tubbs Flex Alp

Ciaspola ideale per escursioni ad alta quota grazie a caratteristiche tecniche come l’alza tacco ActiveLift e il sistema posteriore flessibile FLEXTail progettato secondo i criteri della biomeccanica, il quale consente un rullaggio naturale delle suole.

Queste racchette garantiscono una tenuta perfetta su qualsiasi tipo di terreno, anche sulle superfici più difficili, consentendovi di salire un metro dopo l’altro senza affaticarvi.

Gli attacchi ActiveFlex con sistema brevettato Control Wings garantiscono massimo comfort e facile utilizzo.

