Negli ultimi anni i migliori brand outdoor hanno sviluppato modelli di zaino pensati specificamente per le donne. Vediamo le caratteristiche principali di questi prodotti, alcuni consigli su come sceglierli e una selezione dei migliori prodotti Salewa, Deuter, Salomon e Ferrino.

Zaini da trekking: sempre più donne in cammino, sempre più zaini per donne

Le aziende che realizzano zaini se ne sono accorte: sempre più escursioniste vanno a camminare.

Per questa ragione i marchi leader nel campo dell’escursionismo hanno iniziato a differenziare modelli per l’uomo e per la donna. Non è solo questione di stile e delle ultime tendenze.

La verità è che rispetto alla versione unisex, i modelli femminili sono strutturati appositamente per il collo, i fianchi e il busto di una donna.

Lo sappiamo, è cosa nota dai tempi di Adamo e d’Eva. I corpi sono diversi, pertanto la struttura dello zaino moderno deve rispondere meglio alle esigenze dei due sessi.

Seppure alcune donne con spalle più ampie preferiscano modelli maschili, la maggioranza predilige lo zaino adatto alle forme femminili.

Generalmente più leggero e contenuto nei volumi, più comodo e confortevole rispetto a quello maschile.

Zaini da trekking, ad ognuno il suo: qual è quello giusto per le donne?

Per le signore lo zaino in città è un alleato quotidiano.

Si passa dall’ufficio all’aperitivo, dalla lezione di yoga alla lettura di un libro in metropolitana.

Statene certi, lo zaino lo hanno sempre appresso, seppure non sia esattamente nella versione outdoor che interessa a noi.

Quest’ultimo resta in casa, ma quando serve – e serve – le aziende hanno pensato anche a loro, alla versione woman: design elegante, ergonomico e traspirante per maggiore facilità di utilizzo e comfort.

Uomini e donne portano il peso in modo diverso. Per questo, attraverso studi e ricerche, le aziende hanno realizzato modelli separati.

Ma quali sono le caratteristiche che sottolineano questa diversità? Ad esempio, gli spallacci e il pannello posteriore sono più stretti.

E la cintura dell’anca è curvata o stampata per i corpi sagomati e per aderire perfettamente ai fianchi una volta chiusa.

Zaino da trekking per donne: 5 caratteristiche da tenere d’occhio

Prendiamo in esame le caratteristiche principali dello zaino versione woman per la scelta più corretta:

Lo zaino è più compresso in altezza visto che la schiena della donna è più corta rispetto a quella dell’uomo

Gli spallacci sono più corti e ravvicinati, perché le spalle sono più strette rispetto a quelle dell’uomo

Sempre gli spallacci sono più sottili, perché non devono creare pressione sulla regione pettorale e nemmeno attrito sotto le ascelle

Le opzioni di regolazione delle cinghie sono adattate alla morfologia femminile, in base alle spalle e alla lunghezza del busto

I cinturini sono più corti e talvolta inclinati in modo diverso

Gli zaini da donna hanno capacità di trasporto più piccole

Al momento dell’acquisto verificate sempre la lunghezza del tronco e la misura della cinghia dell’anca.

Leggerezza: un requisito indispensabile per donne e uomini

Sicuramente un elemento mette d’accordo uomini e donne: la leggerezza dello zaino.

Infatti la maggior parte degli zaini leggeri sono realizzati in materiali che garantiscono il massimo di portabilità.

Un consiglio per la scelta del vostro zaino ideale: prediligete quello minimale.

Le aziende hanno scelto di contenere i dettagli, evitare gli scomparti in eccesso, limitare il numero di cerniere, clip e cinghie.

Insomma, cercate di rendere la vostra casa mobile quanto più leggera possibile. Scomparti e cerniere supplementari aggiungono peso e complessità inutili.

Ad ognuna il suo modello, una cosa però è certa: devono essere tutti coloratissimi e con elementi di design.

I migliori zaini da trekking per donne

I brand più importanti dell’abbigliamento trekking e outdoor dedicano ormai modelli specifici per le donne.

Questo non significa che gli zaini indicati come unisex non vadano bene. Tuttavia, se davvero volete fare trekking nel massimo comfort, probabilmente dovete optare per uno di questi modelli.

Ce ne sono per tutti i trekking, giornalieri e di più giorni e per tutte e esperienze outdoor.

Abbiamo deciso di presentarvi quelli offerti dalle migliori marche, che garantiscono il massimo di comfort, sicurezza e qualità dei materiali.

Ferrino – Transalp 60 Lady

Transalp 60 Lady è lo zaino da trekking studiato per la morfologia femminile, con spallacci e fascia a vita disegnati per essere ergonomici e ideali per le donne.

Peso: 2.35 kg

Capacità: 60 l

Dimensioni: 74x44x34 cm

Tessuti: Jacquard Weave 500D | Supertex® | rinforzi in Reinforced Laminated Fabric

Dorso: Dorso ergonomico con sistema di regolazione Double Ergo Adjustment.

Il sistema consente lo scorrimento della slitta spallacci su un’armatura doppia in alluminio automodellante, per una migliore distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita.

Accessori: Due porta bastoncini | Nastri di compressione laterale | Doppio accesso al corpo principale: inferiore e frontale | Coprizaino incluso | Compatibile col sistema di idratazione H2 Bag

_ Disponibile su Amazon:

Deuter – Aircontact 50+10 SL

Aircontact è un classico di Deuter che l’azienda orgogliosamente definisce “indistruttibile”.

Per le donne, il nuovo sistema è stato equipaggiato con le caratteristiche collaudate della calzata SL.

Si tratta di una dolce evoluzione al femminile: lo zaino resta estremamente robusto, ma diventa più confortevole.

Grazie ai nuovi spallacci Active Fit sospesi in modo flessibile e alle pinne dei fianchi rielaborate, lo zaino abbraccia comodamente chi lo indossa, per un comfort decisamente maggiore.

Materiale

PA High Tenacity da 100 D

Si tratta della versione leggera del tessuto in poliammide da 330 D/250 D.

Grazie al filato più fine, è stato possibile ridurre notevolmente il peso.

La fitta trama a rete rende il tessuto estremamente resistente e antistrappo.

Peso: 2220 g

Volume: 50 + 10 Litro

Dimensioni: 80 / 30 / 24 (L x l x P)

_ Disponibile su Amazon:

Gregory Deva 60

Il Gregory Deva è fatto per trasportare tutto ciò di cui hai bisogno anche per un trekking di più giorni, in cui serve accamparsi o dormire in rifugio.

Lo zaino è dotato di fasce in vita spesse e molto comode, lo schienale è dotato di una rete che permette la circolazione dell’aria e riduce la sudorazione.

Uno zaino dalla struttura resistente e di facile accesso, grazie in particolare alla ampia apertura con zip a U che consente di afferrare gli strati che hai dimenticato in fondo allo zaino.

Il Gregory Deva presenta anche alcune tasche ben posizionate e soluzioni di carico che facilitano la gestione degli oggetti che si trasportano.

L’ottimo sistema di spallacci del Deva aiuta a distribuire il peso anche dei carici più pesanti, che si trasportano senza affaticare la schiena.

_ Disponibile su Amazon:

Osprey Renn 65

Questo zaino della Osprey è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo. Il Renn ha un approccio unico al design, con una struttura che distribuisce perfettamente il peso sui lati e sul core.

Questo zaino, semplice ed efficiente, è dotato di ampie tasche sui fianchi e sul retro, oltre che di una copertura antipioggia.

Anche questo modello è dotato dei comodi spallacci progettati da Osprey e del fondamentale sistema Air Speed che permette di mantenere la schiera areata e asciutta.

Il Renn 65 è una buona scelta per il suo design unico e confortevole e per le vantaggiose dotazioni extra. L’unica vera pecca è la mancanza di una grande tasca posteriore elastica.

_ Disponibile su Amazon:

Deuter – Futura 30 SL

Il Futura SL è stato appositamente progettato per l’anatomia femminile grazie alla schiena più corta, gli spallacci più stretti e le pinne dei fianchi di forma conica, garantendo così un maggiore comfort durante le escursioni di più giorni e le camminate di più giorni.

Il sistema dorsale Active Comfort Fit assicura comodità di trasporto grazie agli spallacci mobili e alla costruzione stabile.

Materiale

210D PA RECYCLED SOSTENIBILE: il 50% del filato viene utilizzato da materie prime riciclate. Il materiale principale della serie Futura è costituito da materiale certificato bluesign®.

Dimensioni: 63 x 30 x 20 cm

Peso: 1.42 Kg

_ Disponibile su Amazon:

Salewa – Alptrek 30 + 3L Donna

Uno zaino tecnico da donna , comodo e ben aerato, con ridotta superficie di contatto e spallacci dissociati, per una maggiore traspirazione e un doppio sistema di compressione, per il controllo del carico.

Caratteristiche:

Compatibilità con il porta borraccia Salewa

Tasca portavalori

Costruzione Split Back

Tasche ad accesso rapido

Supporto per bastoncini

Twin Compression System (TCS)

Predisposizione per sistema d’idratazione

Misure: 65x20x30cm

Peso: 1235 g

Volume: 30 l

_ Disponibile su Amazon:

Salomon – Out Night 28 + 5 Donna

Pensato per adattarsi con massimo comfort alla morfologia della donna, con petto ricurvo, spalle strette e busto più corto.

Pensato per donne escursioniste, è perfetto per avventure a passo veloce fino a 2 giorni.

Il suo look essenziale e moderno è completato da un sistema di spallacci e cinghie che segue i movimenti del corpo e dagli agganci per bastoncini, piccozze e altri accessori, per avere l’equipaggiamento sempre a portata di mano.

Il cappuccio amovibile aggiunge una capacità di 5 litri.

Dimensioni: 66 x 24 x 25 cm

Volume: 33 litri

Peso: 742 g

_ Disponibile su Amazon: