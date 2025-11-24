Black Friday, zaini da trekking a prezzo scontato, le migliori offerte in corso su alcune delle migliori marche selezionate dalla redazione

Black Friday 2025: le migliori offerte per gli zaini da trekking



Con il Black Friday arrivano tante occasioni per gli appassionati di escursioni.

Lo zaino è il compagno di viaggio più prezioso del trekker, una vera e propria casa mobile in cui mettere tutto quello che ci occorre.

Per un trekking giornaliero potrebbe bastare uno zaino da 20 litri o anche meno. Se invece ci spingiamo in alta montagna, soprattutto in autunno o inverno, lo zaino dovrà contenere sicuramente più attrezzatura.

Se poi la nostra idea è percorrere anche trekking plurigiornalieri o cammini, non potremmo fare a meno di uno zaino molto grande e progettato per contenere più beni.

Ecco i migliori zaini in offerta per il Black Friday 2025.

Se non trovate quello che stavate cercando potete tenere sotto controllo qui la categoria degli zaini da trekking.

Deuter Aircontact Core 70+10

Deuter Aircontact Core 70+10 è una scelta eccellente per trekking impegnativi o viaggi con carichi moderati.

Con una capacità di 70 + 10 litri e un peso di circa 2,53 kg, offre un ottimo equilibrio tra spazio e portabilità.

Il sistema dorsale Aircontact, combinato con una mesh traspirante e un canale di ventilazione, garantisce una distribuzione del peso confortevole e una ventilazione efficace.

La struttura a telaio a Y favorisce il trasferimento diretto del carico, mentre gli spallacci Active Fit e le alette lombari VariFlex offrono stabilità anche su lunghe distanze.

L’apertura frontale a “J” facilita l’accesso allo scomparto principale, e lo zaino dispone di tasche laterali elastiche, tasche rimovibili da 3 l sui fianchi, e una tasca per bottiglia da 1,5 l.

È compatibile con sistemi di idratazione fino a 3 l e ha una copertura antipioggia rimovibile, utile in caso di maltempo.

Il materiale è in nylon riciclato (500D / 235D), certificato bluesign® e realizzato senza PFAS, rendendo lo zaino più sostenibile.

Ferrino Transalp 60L

Transalp 60 litri è lo zaino da trekking di grande robustezza e con molteplici dotazioni, ottimo per affrontare trekking plurigiornalieri e cammini.

Dotato di dorso ergonomico con sistema di regolazione, per una ottima distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita

Presenta inoltre una doppia tasca sul cappuccio, due laterali, una frontale e infine un taschino sulla fascia ventrale.

Tra gli accessori: due porta bastoncini, nastri addizionali amovibili sul fondo, nastri di compressione laterale, doppio accesso al corpo principale.

Ferrino Finisterre 48 L

Questo zaino Ferrino è ideale per trekking di più giorni, dal profilo lineare e con tutte le dotazioni per i trekker più esperti in cerca di un zaino senza compromessi.

Le caratteristiche salienti del Finisterre sono: dorso con sistema “dry net System” e schienale a rete tesa per una ottima ventilazione.

É dotato di telo copri-zaino compatibile col sistema di idratazione H2 bag.

Salewa Ultra Train 22 BP

Lo zaino Salewa Ultra Train 22 BP è una scelta leggera e tecnica per lo speed hiking e le escursioni rapide in montagna.

Ha un volume di 22 litri e pesa solo 430 g, rendendolo poco ingombrante ma funzionale.

Il sistema di supporto Dry Back, con pannello posteriore in EVA ventilato a canali 3D, migliora la traspirazione e riduce il contatto con la schiena.

Il Twin Compression System stabilizza il carico e permette di comprimere lo zaino quando non è pieno.

Lo zaino è dotato di tasche laterali in rete facilmente accessibili, una tasca portavalori interna, un’uscita per sistema di idratazione e un fissaggio per bastoncini da trekking.

La chiusura superiore con coulisse e fibbia magnetica è pratica da aprire e chiudere anche in movimento.

Il tessuto è in nylon 70D ripstop, resistente e leggero.

Ferrino Rambler 75 litri

Zaino da trekking spazioso e ideale per escursioni di più giorni o come bagaglio per le avventure con lo “zaino in spalla”.

Dotato di dorso ergonomico con sistema di regolazione Double ergo Adjustment, per una migliore distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita.

Dotato di tasche sul cappuccio, di sicurezza, laterali, frontale e sulla fascia ventrale. Dotato di due porta bastoncini.

Deuter AC Lite 28L

Il Deuter Speed ​​Lite 21 è uno zaino da trekking leggero ed ergonomico, progettato per escursioni in montagna veloci.

Pesa 430 grammi ed è realizzato al 100% con materiali riciclati e certificazione Bluesign.

Lo zaino presenta un design a V per una distribuzione ottimale del peso.

Ci sono due tasche laterali elasticizzate, una tasca superiore con cerniera e gancio portachiavi, compatibilità con il sistema di idratazione, passanti per il casco, tasca frontale elastica e cinghie di compressione laterali.

Salewa Randonnée 30 L donna

Lo zaino Salewa Randonnée da 30 litri è progettato per l’alpinismo femminile e lo sci alpinismo.

Il sistema di trasporto Contact Flow Fit garantisce una ventilazione superiore, abbassando la temperatura sulla schiena grazie a canali d’aria 3D.

Il tessuto in nylon Robic è resistente allo strappo, rendendo lo zaino adatto anche a contatti con ramponi, piccozze e superfici ruvide.

Gli spallacci sono divisi (“split shoulder strap”) per aumentare la mobilità del braccio durante le salite o con gli sci.

Tra le funzionalità utili ci sono il fissaggio per sci (sia diagonale che parallelo), attacchi per piccozza, porta-corda, scomparto per pala e sonda da valanga, tasca foderata per gli occhiali e uscita per l’idratazione.

Lo schienale è imbottito con EVA ventilata, e la cintura lombare è divisa per un carico ben distribuito.

Ferrino Overland

Lo zaino Overland di Ferrino è una proposta solida e versatile per trekking di medio-lungo raggio e viaggi con lo zaino in spalla.

Grazie al volume di 65 + 10 litri, offre spazio abbondante per caricare attrezzatura, vestiti e provviste.

Il dorso è ergonomico e dotato del sistema Double Ergo Adjustment, che consente di regolare la lunghezza degli spallacci su un’armatura doppia in alluminio, migliorando la distribuzione del peso sulla fascia lombare.

Gli spallacci e la cintura sono imbottiti e realizzati con tessuto traspirante per garantire comfort anche durante le escursioni più lunghe.

Le tasche sono molteplici: doppia tasca sul cappuccio, frontali, laterali, di sicurezza e sulla cintura lombare. Il corpo dello zaino è estensibile di altri 10 litri per una maggiore versatilità

Tra gli accessori troviamo il coprizaino, il cappuccio amovibile (che può trasformarsi in uno zainetto), supporti per piccozza e bastoncini, nastri di compressione e compatibilità con il sistema di idratazione H2-Bag.

Realizzato in tessuto Supertex® / ripstop 420D, lo zaino è resistente all’usura e durevole. Il peso dichiarato è di circa 2,20 kg per la versione 65+10

Deuter Speed Lite 25

Il Deuter Speed ​​Lite 25 è uno zaino da trekking leggero progettato per gli amanti dell’outdoor che cercano comfort e leggerezza durante le escursioni in montagna. Con un peso di soli 710 grammi, è dotato di un sistema di trasporto altamente traspirante, spallacci ergonomici con tasche integrate per gli oggetti essenziali e compatibilità con il sistema di idratazione (non incluso). Lo zaino è realizzato al 100% con materiali riciclati ed è privo di Pfas, a ulteriore vantaggio della sostenibilità ambientale. Include cinghie di compressione laterali per la stabilità e una tasca frontale elastica per un facile accesso all’attrezzatura.

Ferrino Narrow 70L

Uno zaino da trekking Ferrino di grande robustezza e con molteplici dotazioni, ottimo per lunghe escursioni di più giorni o viaggi avventura.

Dotato di dorso ergonomico con sistema di regolazione che consente un’ottima distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita.

Accessori: due porta bastoncini, nastri addizionali amovibili sul fondo, nastri di compressione laterale, doppio accesso al corpo principale: inferiore con separatore interno e centrale, copri zaino incluso.

