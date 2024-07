Offerte Prime Day su zaini da trekking: le migliori promozioni in corso

Sono arrivati i Prime Day 2024, l'occasione giusta per gli appassionati di trekking e outdoor per comprare proprio un nuovo zaino a prezzi scontati: ecco le migliori offerte sugli zaini da trekking delle migliori marche come Ferrino, Salewa e Deuter

Sconti sugli zaini da trekking per gli Amazon Prime Day: ecco i migliori

Lo zaino è il compagno di viaggio più prezioso del trekker, una vera e propria casa mobile in cui mettere tutto quello che ci occorre.

Il vero amante dell’outdoor sa, però, che non basta avere un solo zaino, ma è necessario avere modelli adatti ai diversi utilizzi.

Per un trekking giornaliero, magari in primavera, potrebbe bastare uno zaino da 20 litri o anche meno.

Se invece già ci spingiamo in alta montagna, soprattutto in autunno o inverno, lo zaino dovrà contenere sicuramente più attrezzatura.

Per questa ragione, anche per un’escursione fatta in giornata, avremo bisogno di uno zaino più capiente, che si avvicini ai 30 litri e con maggiore resistenza.

Se poi la nostra idea è percorrere anche trekking plurigiornalieri o cammini, non potremmo fare a meno di uno zaino molto grande e progettato per contenere più beni.

Ecco i migliori zaini in offerta su Amazon in queste giornate di Prime Day Amazon.

Se non trovate quello che stavate cercando potete tenere sotto controllo qui la categoria degli zaini da trekking.

Ferrino Transalp 60L

Transalp 60 litri è lo zaino da trekking di grande robustezza e con molteplici dotazioni, ottimo per affrontare trekking plurigiornalieri e cammini.

Dorso: dorso ergonomico con sistema di regolazione double ergo adjustment, che avviene mediante lo scorrimento della slitta spallacci su un’armatura doppia in alluminio automodellante, per una ottima distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita.

Tasche: doppia sul cappuccio, di sicurezza, laterali, frontale, su fascia a vita.

Accessori: due porta bastoncini, nastri addizionali amovibili sul fondo, nastri di compressione laterale, doppio accesso al corpo principale: inferiore con separatore interno e centrale, coprizaino incluso.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Ferrino Finisterre 48 L

Ideale per trekking di più giorni e cammino, uno zaino dal profilo lineare e con tutte le dotazioni per i trekker più esperti in cerca di un zaino senza compromessi.

Le caratteristiche salienti di principali del Finisterre sono: dorso con sistema “dry net System” e schienale a rete tesa per una ottima ventilazione.

É dotato di telo copri-zaino compatibile col sistema di idratazione H2 bag.

Peso: 1670 gr.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Ferrino Rambler 75 litri

Zaino da trekking spazioso e ideale per escursioni di più giorni o come bagaglio per le avventure con lo “zaino in spalla”.

Dotato di dorso ergonomico con sistema di regolazione “Double Ergo Adjustment”, che si regola con lo scorrimento della slitta spallacci su un’armatura doppia in alluminio automodellante, per una migliore distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita.

Tasche: sul cappuccio, di sicurezza, laterali, frontale, su fascia a vita. Regolabile nella taglia da S a XL. Dotato di due porta bastoncini. Nastri addizionali amovibili sul fondo.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Salewa Alptrek 35

Ottimale per escursioni di due o tre giorni e dotato del sistema di trasporto Dry Back Air, progettato appositamente per mantenere la schiena asciutta, anche dopo ore di cammino

Il nuovo sistema ha una superficie di contatto inferiore del 25% rispetto ai nostri schienali precedenti, in modo da ridurre la parte a contatto con il corpo senza compromettere il controllo del carico.

Il suo sistema di ventilazione incorporato, in materiale traspirante, consente un maggiore flusso d’aria sul dorso.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Osprey Talon 33L

Lo zaino da hiking Osprey Talon 33 per uomo è progettato per movimenti dinamici durante escursioni leggere di due giorni o impegnative gite giornaliere. Dotato di schienale AirScape regolabile per stabilità e traspirabilità, è completato da imbracatura BioStretch e cintura ventrale per il trasferimento del carico senza soluzione di continuità. Questo zaino leggero include attacchi per bastoncini da trekking e tasche antigraffio per occhiali da sole e dispositivi elettronici, realizzato con nylon riciclato ad alta tenacità e materiali approvati bluesign per garantire durabilità e sostenibilità nelle avventure all’aperto.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Osprey Europe Tempest 20L

Il Osprey Tempest 20 Zaino da Hiking per Donna, Stealth Black è ideale per escursioni dinamiche grazie al suo design leggero e confortevole.

Dotato di schienale AirScape regolabile e rivestimento DWR privo di PFC, offre una combinazione di resistenza e sostenibilità.

Le tasche laterali elasticizzate e il sistema di fissaggio Stow-on-the-Go per bastoncini da trekking lo rendono pratico e funzionale per le avventure all’aria aperta.

Perfetto per chi cerca un equilibrio tra prestazioni ottimali e una costruzione rispettosa dell’ambiente.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Ferrino Narrow 70L

Uno zaino da trekking di grande robustezza e con molteplici dotazioni, ottimo per lunghe escursioni di più giorni o viaggi avventura.

Dotato di dorso ergonomico con sistema di regolazione che consente un’ottima distribuzione dei carichi in corrispondenza della fascia a vita.

Accessori: due porta bastoncini, nastri addizionali amovibili sul fondo, nastri di compressione laterale, doppio accesso al corpo principale: inferiore con separatore interno e centrale, copri zaino incluso.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Ferrino X-Track

In Nylon 50D Dot Dobby Ripstop, rinforzi in tessuto laminato rinforzato e dorso super traspirante è uno zaino molto versatile e adatto ai trekking brevi.

Comparto inferiore porta materiali con accesso laterale e apribile per utilizzare lo zaino a corpo unico e due porta bastoncini da trekking.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Salomon Trailblazer 30

Il Salomon Trailblazer 30 è uno zaino da escursionismo unisex caratterizzato da versatilità, facilità d’uso, comfort e leggerezza.

Con una capacità di 30 litri, è ideale per lunghe giornate in natura o per l’uso quotidiano in città.

Il design essenziale offre un ottimo fit grazie allo schienale imbottito, alla cintura e agli spallacci ergonomici.

Dotato di tasche laterali stretch e una tasca posteriore nascosta, consente di tenere facilmente a portata di mano tutto l’equipaggiamento necessario.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Deuter Act Lite 30 L

Gli zaini Act Lite sono dotati di un sistema di trasporto più volte premiato da test indipendenti.

Il sistema Aircomfort FlexLite con la costruzione da trasporto a doppia intelaiatura estremamente flessibile e l’effettiva aerazione trilaterale, offre il massimo comfort nel trasporto con il minor peso possibile.

Questi zaini, in colori forti e in materiali pregiati, ci accompagnano sia per compiere passeggiate giornaliere, sia in tour alpini di più giorni o sulle ferrate.

In più sono perfezionati fin nei minimi dettagli – come la nuova fibbia, appositamente concepita.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Ferrino – Durance 40 litri

Zaino da 40 litri, realizzato in tessuto tecnico molto leggero e resistente alle intemperie, adatto da utilizzare in qualsiasi condizione climatica.

Lo zaino ha una buona capienza, l’interno è facilmente accessibile sia dal fondo che dalla parte superiore.

Il Ferrino Durance a un supporto per il dorso DNS realizzato in tessuto reticolare che garantisce un’ottima traspirazione, la distribuzione del carico e la stabilità sono garantite dal telaio perimetrale.

Spallacci e cinghia di supporto al giro vita sono completamente regolabili, l’imbottitura evita compressioni fastidiose.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

_ Leggi anche l’articolo dedicato agli sconti Prime Day sulle scarpe da trekking

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram