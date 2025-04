In primavera il meteo è spesso imprevedibile, ecco perché scegliere la giusta calza tecnica da trekking è fondamentale per garantire comfort, prevenire vesciche e mantenere i piedi asciutti. Vediamo le caratteristiche che devono avere e alcuni tra i migliori modelli sul mercato

Perché bisogna scegliere bene le calze da trekking in primavera

La primavera è la stagione ideale per mettersi in cammino: le temperature cominciano ad alzarsi, in montagna i sentieri si liberano dalla neve e la natura regala paesaggi sempre più rigogliosi.

Tuttavia, il meteo estremamente variabile di questo periodo dell’anno, potrebbe alternare giornate calde che strizzano l’occhio all’estate ad altre piovose e fredde.

Quando si cammina in questo periodo dell’anno può capitare, nella stessa giornata, di camminare su un sentiero fangoso e poco dopo sudare su un crinale esposto al esposto al sole. In queste condizioni scegliere il giusto abbigliamento tecnico è fondamentale, a partire da un dettaglio spesso sottovalutato: le calze.

Le calze giuste non garantiscono solo comfort ama sono fondamentali per prevenire problemi ai piedi: delle buone calze tecniche prevengono le fastidiose vesciche, agendo sulla sudorazione del piede e sullo smaltimento del calore.

Le calze, infatti, agiscono come una sorta di “interfaccia” tra la pelle e la scarpa, quindi una scelta sbagliata può rovinare anche la migliore escursione.

In primavera, poi, è ancor più importante optare per materiali traspiranti, leggeri ma in grado di proteggere il piede da umidità, freddo residuo oppure sfregamenti.

Le caratteristiche ideali

Traspirabilità e gestione dell’umidità

Durante il trekking di primavera i piedi sono spesso soggetti a sudorazione, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Una buona calza deve riuscire a mantenere il piede asciutto evitando che l’umidità ristagni e favorisca la formazione di vesciche.

Le migliori calze da trekking sul mercato impiegano fibre sintetiche altamente traspiranti come il Coolmax, il quale ha la capacità di trasferire rapidamente il sudore verso l’esterno del tessuto.

In alternativa, materiali come il Dryarn o il polipropilene offrono una combinazione vincente di leggerezza, capacità di espulsione dell’umidità e asciugatura rapida.

Queste fibre consentono alla calza di restare asciutta anche in condizioni di forte umidità o pioggia leggera, mantenendo così il piede più fresco e riducendo sia gli sfregamenti che le irritazioni.

Termoregolazione

In primavera, spesso, le escursioni iniziano con temperature fresche il mattino e si concludono sotto un sole più caldo.

Per questo motivo le calze devono adattarsi alle escursioni termiche, mantenendo il piede caldo quando serve, e fresco quando le temperature salgono.

Il materiale principe in questo senso è la lana merino, una fibra naturale incredibilmente efficace nel bilanciare temperatura e umidità.

La lana merino non soltanto trattiene il calore in condizioni fredde, ma è anche naturalmente traspirante e antibatterica, quindi perfetta per cammini lunghi di più giorni.

Per chi preferisce le fibre sintetiche il Thermolite può essere un’ottima scelta: è leggero, caldo e assicura una buona regolazione termica.

Alcuni modelli prevedono anche la viscosa di bambù o il Modal, apprezzati per la sensazione di freschezza e per la capacità di assorbire l’umidità.

Comfort e ammortizzazione

Il comfort è essenziale in ogni escursione, e le calze svolgono un ruolo chiave nel proteggere le parte più sollecitate del piede.

Una buona calza da trekking deve avere zone rinforzate in corrispondenza di punta, tallone e pianta e, magari, realizzate in spugna o tessuti bouclé in grado di assorbire gli urti e ridurre lo stress del piede.

Un altro elemento da considerare è la struttura anatomica differenziata, con piede destro e sinistro modellati in modo specifico per offrire una calzata più precisa e stabile.

Delle fasce elastiche a compressione leggera sull’arco plantare o sul collo del piede aiutano a evitare lo scivolamento della calza e a sostenere meglio la camminata nel complesso.

Infine, le cuciture piatte sono un piccolo dettaglio tecnico che può fare una grande differenza dato che eliminano i punti di sfregamento all’interno della scarpa.

Asciugatura rapida e leggerezza

Durante il periodo primaverile è facile imbattersi in ruscelli da attraversare, pozzanghere o improvvisi scrosci di pioggia.

Le calze ideali, quindi, dovrebbero essere leggere e capaci di asciugarsi rapidamente, in modo tale da evitare che i piedi restino umidi a lungo, con conseguenti rischi di raffreddamento o di irritazione.

Le fibre come il Coolmax, il poliestere tecnico, il già citato Dryarn e il polipropilene sono perfette per questo scopo: non assorbono l’acqua, asciugano velocemente, e contribuiscono a mantenere la calza leggera anche quando è bagnata.

Molti modelli includono anche una piccola percentuale di Lycra o elastan, che migliorano la vestibilità e mantengono la forma anche dopo ripetuti lavaggi e utilizzi piuttosto intensi.

I modelli consigliati

1 – Darn Tough Hiker Micro Crew Cushion, uomo

Queste calze sono realizzate con una miscela composta di lana merino (61%), nyolon (36%), e Lycra spandex (3%), e offrono un equilibrio perfetto tra comfort, durabilità e prestazioni tecniche.

La lana merino assicura una termoregolazione ottimale, mantenendo i piedi caldi durante le mattine più fresche, e più ventilati nel corso delle ore più calde.

Il nylon aggiunge resistenza all’usura, mentre il Lycra garantisce una vestibilità aderente che previene lo scivolamento.

Il design a micro crew copre appena sopra la caviglia, proteggendo da detriti senza risultare troppo caldo, mentre le zone rinforzate sul tallone e sulla punta aumentano la durabilità complessiva.

La cucitura invisibile sulla punta, poi, elimina gli sfregamenti prevenendo la formazione di vesciche.

2 – Danish Endurance, uomo/donna

Questo modello Danish Endurance combina lana merino (38%), acrilico (30%), elastan (2%) e poliammide (30%), offrendo una calza leggera e traspirante, perfetta per le temperature primaverili.

La lana merino fornisce proprietà antibatteriche e di gestione dell’umidità mantenendo i piedi asciutti e senza odori.

L’acrilico garantisce resistenza ed elasticità, mentre l’elastan assicura una vestibilità aderente.

Le zone di ammortizzazione sul tallone e sulla punta offrono comfort durante le camminate più lunghe, mentre le fasce di supporto sull’arco plantare migliorano la stabilità.

3- CMP Trekking Sock Mid Supersoft 50, donna

Queste calze del marchio CMP sono progettate per offrire comfort e prestazioni ottimali a prescindere dall’escursione prescelta.

Realizzate con un filato Supersoft 50, una combinazione di cotone e nylon, garantiscono una gestione efficace dell’umidità: il cotone assorbe il sudore, mentre il nylon contribuisce a mantenere il piede asciutto e fresco.

Le cuciture piatte antisfregamento riducono il rischio di irritazioni, e il polsino elastico assicura una maggiore stabilità della calza nel corso dell’attività.

La fascia elastica sul collo del piede offre una calzata perfetta, mentre i rinforzi in spugna su punta e tallone aumentano la durabilità e il comfort nelle zone più sollecitate.

Si tratta di calze ideali per escursioni di media intensità e in condizioni climatiche variabili.

4 – Smartwool Hike Light Cushion Crew, donna

Queste calze Smartwool sono realizzate con una miscela di lana merino (56%), nylon riciclato (29%), poliammide (12%) ed elastan (3%).

Una combinazione di questo tipo offre eccellenti proprietà di termoregolazione e di gestione dell’umidità.

La lana merino mantiene i piedi asciutti e confortevoli, mentre il nylon aumenta la durabilità complessiva.

L’elastan assicura una vestibilità aderente, e le zone ammortizzate sul tallone e la punta migliorano il comfort durante le lunghe camminate.

Le cuciture piatte, infine, riducono il rischio di eventuali irritazioni.

Elbec Trekking Light Nature

Elbec produce calze da trekking e outdoor in lana merinos seguendo una filiera produttivia sostenibile.

La collezione Naure è prodotta al 100% in lana extra fine merino di allevamenti organici che non utilizzano pesticidi e nutrono gli animali con alimenti naturali.

Queste calze hanno una punta senza elastame per garantire libertà di movimento alle dita dei piedi. Hanno una fascia traspirante e con rinforzi su punta, pianta e tallone.

Ideali per i trekking primaverili/estivi e in ambienti caldi.

