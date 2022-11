Calze da trekking invernali: quali scegliere per le tue escursioni

Quali sono le migliori calze da trekking presenti sul mercato quest'inverno? Scopriamo quali sono i nuovi prodotti in offerta su Amazon.

Indossare delle ottime calze da trekking, significa partire con il piede giusto per una bella escursione in montagna.

Ma attenzione: è sempre importante scegliere le calze giuste, in caso contrario, nel corso dell’escursione potrebbero sorgere alcuni problemi.

Le calze da trekking, per assolvere a pieno il loro compito, devono garantire chi fa un’escursione:

traspirabilità;

isolamento termico;

rapida asciugatura;

ammortizzazione (tallone, dita);

resistenza sfregamento (tallone, tibia, dita);

stabilizzazione caviglia;

circolazione sanguigna/linfatica.

Scopriamo quali sono i migliori prodotti presenti sul mercato.

X-Socks Trek Expedition Calze Unisex

Queste calze da trekking sono dotate di un sistema di ammortizzazione protettiva.

Hanno, inoltre, un design high-tech, il quale nasce da alcune tecnologie che sono state brevettate. Le calze sono prodotte con i seguenti materiali:

57% poliammide;

30% lana wolle;

11% polipropilene;

2% elastan.

Non hanno alcuna chiusura e sono lavabili in lavatrice.

Calze da Sci Danish endurance

Queste calze sono in lana merino, in modo che i piedi siano sempre caldi ed asciutti.

Grazie alle corsie di ventilazione, il sudore può traspirare, mentre l’imbottitura sulla pianta del piede e sul calcagno riducono al minimo il rischio di sfregamenti, colpi e vesciche.

Sono dei prodotti ideali per l’alpinismo, le scalate, le ciaspolate e l’escursionismo. Sono composte dei seguenti materiali:

38% lana;

30% nylon;

30% acrilico;

2% elastan.

Sono lavabili in lavatrice.

Calzini Termici Danish endurance

Queste calze sono riscaldate e sono dotate di una spessa fodera di alta qualità, che garantisce isolamento al piede, ma soprattutto un maggiore calore anche nelle situazioni più estreme.

L’interno delle calze è stato pensato per dare il massimo confort ai piedi.

È un prodotto che può essere indossato all’aperto e mantiene i piedi caldi e comodi anche negli stivali. La calza è prodotta con i seguenti materiali:

77% acrilico;

13% poliammide;

9%: poliestere:

1%: elastan.

Calzini da trekking Alpen Bears

Questi prodotti sono in lana merino premium e garantiscono che il piede rimanga sempre asciutto e senza odore di sudore. Il prodotto è adatto sia per gli uomini che per le donne.

L’imbottitura di queste calze contiene molta lana merino: per questo motivo la vestibilità potrebbe sembrare un po’ insolita, ma in questo modo la calza da trekking non si raggrinzisce e previene le vesciche.

La calza è stata prodotta con i seguenti materiali:

40% lana merino;

35% cotone;

10%: polipropilene;

12% poliammide:

3% elastan.

