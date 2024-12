Young woman walking in snowy winter park wearing blue coat. Girl enjoys landscape wearing hat and mittens outdoors

In inverno la scelta di una buona giacca da montagna è essenziale per camminare sulla neve e col freddo con grande comfort. Vediamo quali sono le caratteristiche più importanti di un buon guscio per l'outdoor invernale

Giacche da montagna per camminare in inverno: come devono essere fatte?

Quali caratteristiche devono avere le giacche da montagna invernali?

Ma soprattutto a cosa è necessario stare attenti per vestirsi adeguatamente per un’avventura outdoor d’inverno.

Non importa che si abbia intenzione di fare una passeggiata sulla neve o affrontare un sentiero. Non bisogna avere freddo e si deve permettere alla pelle di respirare.

Foto Gettyimages/Uwe Moser

Un’ottima giacca impermeabile non permette all’acqua di penetrare. Ma permette, allo stesso tempo, all’umidità di uscire all’esterno.

Stiamo parlando di proprietà particolarmente utili in città, ma soprattutto in montagna, specialmente durante un trekking sulla neve, magari con le ciaspole ai piedi.

Gli elementi irrinunciabili di una giacca per le escursioni con le ciaspole

È importante evitare di commettere degli errori da principiante e pensare che la giacca più è pesante, meglio svolge le sue funzioni.

Nella realtà dei fatti rappresenta semplicemente la parte più esterna della cipolla attraverso la quale ci vestiamo e ci copriamo.

Il compito di una buona giacca, in estrema sintesi, è quella di svolgere la funzione di guscio protettivo, traspirante ed impermeabile.

Non deve essere un regolatore termico: questo ruolo spetta, infatti, agli altri strati interni come il pile ed il microprile.

Vestirsi a cipolla, anche sulla neve

Adottare la regola dei 3 strati, comunemente nota come vestirsi a “cipolla”, è essenziale per chi pratica sport all’aperto.

Questa approccio assicura al corpo traspirabilità, isolamento e protezione, mantenendo al contempo la libertà di movimento dell’escursionista.

È il modo ottimale per coniugare comfort e prestazioni tecniche. Quindi, perché rinunciarvi?

1 – Il primo strato, occhio alla traspirazione

Lo strato primario è cruciale per gestire la traspirazione.

Il primo strato dovrebbe consistere in indumenti intimi tecnici realizzati con materiali sottili come il polipropilene, le clorofibre, il poliestere o la fibra acrilica.

Questo strato fornisce un valido supporto nel contrastare la sensazione di freddo, poiché allontana l’umidità dal corpo, mantenendoci asciutti. È un elemento da indossare senza moderazione, quasi come una seconda pelle.

2 – Lo strato intermedio: essenziale per la termoregolazione

Lo strato intermedio, isolante per mantenere la temperatura corporea, è essenziale.

Questo strato termico previene la dispersione di calore, mantiene costante la temperatura corporea e agevola la traspirazione del sudore.

Solitamente, pile e piumini sono capi di abbigliamento molto utilizzati per questo secondo strato.

3 – Lo strato esterno, parola chiave: protezione

Lo strato esterno è dedicato alla protezione contro gli agenti atmosferici.

In inverno, si consiglia l’uso di una giacca protettiva dotata di membrana (come Gore-Tex®) con cuciture termosaldate per garantire una completa impermeabilità.

Questo strato esterno di protezione deve soddisfare tre requisiti fondamentali: impermeabilità, resistenza al vento e traspirabilità.

Vediamo 6 modelli di giacche da montagna invernali tra i migliori sul mercato.

Salewa Ortles Heavy

Questa giacca combina l’isolamento in piuma d’oca certificata RDS con il tessuto Powertex impermeabile e traspirante, offrendo calore e protezione ottimali in condizioni invernali estreme.

Il design ergonomico garantisce libertà di movimento, mentre il cappuccio compatibile con il casco e le cerniere di ventilazione la rendono adatta per attività alpinistiche e trekking sulla neve.

_ Acquistala su Amazon:

Helly Hansen Odin Mountain Infinity

Realizzata con tecnologia Lifa Infinity Pro™, questa giacca è priva di sostanze chimiche aggiuntive, ma garantisce una protezione totale contro neve e pioggia.

Altamente traspirante, è dotata di cerniere di ventilazione sotto le braccia, cappuccio compatibile con il casco e tasche facilmente accessibili.

Perfetta per lunghi trekking invernali e avventure su terreni innevati

_ Acquistala su Amazon:

The North Face Summit

La giacca Summit Series L5 è il top di gamma di The North Face per l’alpinismo invernale. Realizzata con tessuto FutureLight, combina impermeabilità e traspirabilità avanzate.

Il taglio ergonomico offre grande libertà di movimento, mentre il cappuccio regolabile e le tasche compatibili con l’imbracatura garantiscono massima funzionalità.

Ideale per lunghe escursioni sulla neve.

_ Acquistala su Amazon:

Patagonia Triolet Jacket

Costruita con Gore-tex a tre strati, la Triolet Jacket offre resistenza agli agenti atmosferici e traspirabilità eccezionali.

È dotata di cappuccio regolabile compatibile con casco, prese d’aria sotto le braccia e numerose tasche.

Patagonia, attenta alla sostenibilità, utilizza materiali riciclati per questa giacca, rendendola una scelta ecologica per gli amanti del trekking invernale.

_ Acquistala su Amazon:

_ Leggi gli altri articoli su abbigliamento e attrezzature per il trekking

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram