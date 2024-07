Ecco le migliori offerte dei Prime Day di Amazon su prodotti per il trekking e l’outdoor

Primo giorno di offerte degli Amazon Prime Day 2024: grandi sconti riservati ai clienti Amazon Prime su decine di prodotti per il trekking e l'outdoor. In questo articolo segnaliamo quelle più interessanti attualmente attive

Le categorie di prodotti da tenere sotto controllo

Oggi, per gli appassionati di trekking e outdoor, sono molte le offerte attive di prodotti Salomon, Salewa e Ferrino.

In ogni caso, per chi volesse tenere sotto controllo gli sconti sui prodotti per il trekking, qui di seguito ci sono i link alle categorie Amazon più interessanti per il trekking e l’outdoor.

_ Scarpe da trekking

_ Giacche da montagna

_ Pantaloni da trekking

_ Zaini da trekking

_ Orologi per l’outdoor

_ Bastoncini da Trekking

Scarponi da trekking in sconto

Zaini da trekking in sconto

Giacche da trekking in sconto

La giacca da impermeabile da trekking è un’attrezzatura essenziale in ogni stagione.

In estate, per far fronte a repentini cambiamenti meteo ed acquazzoni, d’inverno per sopportare il freddo e condizioni climatiche più estreme.

I gusci per l’outdoor si dividono in hardshell, ovvero quelli a più strati e pesanti, e softshell, giacche più leggere e pensate per l’estate.

Vediamo quali capi d’abbigliamento sono oggi in offerta:

_ Giacca Salewa Puez Aqua 3– Giacca softshell leggera da montagna

_ Giacca Columbia Park View – Giacca soft shell in pile

_ Giacca Salewa Puez Gtx – Giacca da uomo

_ Giacca Columbia Pouring Adventure – Giacca softshell impermeabile

_ Giacca Salewa Paganella – Giacca leggera in tessuto di pile Polarlite

_ Piumino Salewa Brenta Rds– Piumino da trekking per uomo

_ Giacca Columbia Columbia Earth Explorer – Giacca sof shell impermeabile

_ Giacca Salewa Puez Pl– Giacca trekking invernale unisex

_ Giacca Helly Hansen Crew – Giacca da trekking hardshell donna

_ Giacca Salewa Puez Gtx– Giacca trekking invernale unisex

Pantaloni da trekking, calze, intimo e altro abbigliamento

Un buon trekker non può fare a meno di pantaloni tecnici per l’outdoor.

Ne esistono molti modelli, da quelli lunghi e invernali, a quelli corti per l’estate.

Non mancano le vie di mezzo, come i pantaloni con zip che possono trasformarsi da lunghi a corti.

Vediamo quali capi d’abbigliamento sono oggi in offerta:

_ Pantaloncini Helly Hansen Cargo Crewline– Pantaloni corti da trekking

_ Pantaloni Salewa Lagorai– Pantaloni invernali outdoor uomo

_ Pantaloncini Cargo Bermuda Suwangi

_ Pantaloni lunghi da uomo RevolutionRace RVRC

_ Maglietta intima Salewa Puez Melange

_ Calze da trekking Danish Endurance – Prodotte in lana merino e con supporti anti vescica

_ Calze da trekking Danish Endurance – 3 paia di calze leggere in lana merinos

_ Calze da trekking CMP – unisex

Orologi, navigatori e altre attrezzature tecnologiche in sconto

La tecnologia ormai è presente tra le attrezzature del trekker, con diversi dispositivi molto utili per rendere la camminata più sicura e confortevole.

Orologi, gps, smartphone e tanti altri ‘gadget’ tecnologici per le vostre escursioni.

Vediamo quali modelli sono ora in offerta:

_ Smartwatch Polar Ignite 2

_ Smartwatch Gps Garmin Fenix 7

_ Smartwatch Garmin Forerunner 55

_ Smartwatch Suunto Core

_ Smartwatch Garmin Fenix 7

_ Smartwatch Polar M430

_ Smartwatch Polar Pacer Pro

Bastoncini da trekking in sconto

Ormai un must per ogni trekker: i bastoncini aiutano a distribuire il peso dello zaino anche sulle braccia e migliorano la stabilità della camminata.

Vediamo i modelli in offerta oggi:

_ Bastoncini da trekking pieghevoli in alluminio Glymnis

_ Bastoncini da trekking e nordic walking due pezzi Anykuu

_ Bastoncini da trekking telescopici Ferrino GTA

_ Bastoncini da trekking Naturehike Ultralight Walking – Bastoncini pieghevoli in alluminio

_ Bastoncini da trekking Ferrino Mustang

_ Bastoncini da trekking Ferrino Ortles

_ Bastoncini da trekking Ferrino GTA

