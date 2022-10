Pantaloni da trekking invernali: ideali per la neve e le ciaspole

Pantaloni da trekking per l'inverno. Uno sguardo alle caratteristiche che devono contraddistinguere i pantaloni per le escursioni invernali sulla neve, a piedi o con le ciaspole.

Vi abbiamo già parlato in altri articoli dei pantaloni da escursionismo.

Qui ci focalizzeremo sul comparto dei pantaloni da trekking adatti agli ambienti innevati e sulle loro specifiche caratteristiche.

Un primo requisito è ovviamente quello della termicità.

Nel corso di un’attività che si svolge con temperature prossime allo zero, è importante riuscire a tenere la parte inferiore del corpo in una condizione di comfort termico.

> Vedi subito i modelli consigliati

Questo non vuol dire che dobbiamo infilarci in uno scafandro da palombaro, ma ci vogliono comunque attrezzature adatte.

Diciamo subito che i pantaloni per lo sci da discesa non vanno bene, infatti sono caldi ma mancano della traspirabilità necessaria per un’attività aerobica intensa come quella dell’escursionismo.

Anche la loro vestibilità il più delle volte non è ideale per la tipologia di movimenti e situazioni che si verificano durante un’escursione.

Anche per la parte inferiore del corpo, è meglio restare fedeli alla regola della cipolla, indossando un intimo tecnico a calzamaglia come primo strato e sopra pantaloni da trekking realizzati con un tessuto traspirante, antivento e idrorepellente.

A proposito di quest’ultima qualità: i pantaloni da trekking che utilizziamo per le escursioni sulla neve non hanno bisogno di essere completamente impermeabili.

La neve non bagna quanto la pioggia e pantaloni con buone caratteristiche di idrorepellenza sono sufficienti per mantenerci asciutti.

Inoltre, mentre i gusci impermeabili sono per lo più “rigidi”, i tessuti idrorepellenti possono anche essere elasticizzati, assecondando molto meglio il movimento durante la camminata.

È bene che i calzoni invernali siano equipaggiati nella parte inferiore di ghettine integrate e dotate di gancio per fissarle agli scarponi.

Questo accorgimento, sebbene non possa sostituire in toto l’utilizzo delle ghette vere e proprie, indispensabili quando si affronta una lunga escursione in neve fresca molto profonda oppure con neve bagnata.

Utilissimi sono gli inserti in tessuto rinforzato posti in fondo ai pantaloni, per proteggere le gambe dell’escursionista dalle ferite e dagli strappi che si possono verificare quando si utilizzano i ramponi.

Anche la parte superiore dei pantaloni richiede accorgimenti particolari.

Quando ci si muove con indosso vari strati di vestiario, l’ultima cosa che si desidera e doversi fermare ogni quattro o cinque passi a “tirare su” i calzoni.

Quindi, al momento dell’acquisto, occorre valutare bene la vestibilità al bacino dei calzoni che stiamo scegliendo, magari privilegiando quelli predisposti per l’alloggiamento di una cintura o con cintura già integrata, oppure ancora con bretelle elasticizzate.

È bene, infine, che i pantaloni invernali siano dotati di varie tasche, anche capienti, dove poter riporre i guanti o il berretto, ma è fondamentale che tutte queste tasche siano dotate di zip di chiusura, per evitare che la neve vi penetri per poi sciogliersi a contatto con il calore del corpo.

– I modelli da uomo:

The North Face Exploration Convertible:

Pantaloni da trekking non imbottiti, adatti alle mezze stagioni o a climi più miti, per l’utilizzo con temperature rigide meglio indossare una calzamaglia sotto

_ Disponibili su Amazon:

Pantalone Patagonia Altvia Alpine

I Patagonia Altvia Alpine sono pantaloni softshell dotati di cintura e ampi passanti in vita. Sono realizzati in poliestere riciclato con rivestimento DWR senza PFC per resistere all’umidità.

Questi pantaloni Patagonia sono dotati di quattro tasche con cerniera foderate in rete; due tasche sui fianchi, una nella parte posteriore e una sulla coscia.

Ci sono inoltre protezioni antigraffio per proteggere le gambe dall’abrasione e dall’usura, i polsini si regolano con un cordino antiurto a basso profilo che garantisce la compatibilità con diverse calzature.

_ Disponibili su Amazon:

Pantalone Mammut Courmayer

Sono pantaloni antivento traspiranti realizzati con tessuto softshell Schoeller rivestito con DWR. La protezione per le ginocchia e le particolari cuciture offrono elevata mobilità e comfort.

Hanno una cintura regolabile e una cintura integrata insieme a tre tasche con cerniera.

Le aperture per le gambe regolabili e i ganci per i lacci offrono flessibilità con diverse calzature. Questi pantaloni hanno una vestibilità atletica e vestono un po’ piccoli.

_ Disponibili anche su Amazon:

Pantalone Salewa Puez (Dolomia):

Salewa è sempre una garanzia nel campo dell’abbigliamento per in trekking e l’outdoor, lo conferma anche in questo ambito.



Questo pantalone da uomo invernale, costruito con un tessuto perfettamente idrorepellente e isolante, perfetto per escursioni invernali anche sulla neve. L’alta qualità dei materiali lo rendono un prodotto affidabile e di lunga durata.

_ Disponibili anche su Amazon:

Pantalone Norrona Falketind

I pantaloni softshell Falketind di Norrona sono adatti per il trekking invernale e autunnale.

I pantaloni sono morbidi ed elastici e garantiscono ottimo isolamento dal vento e dall’acqua. Sono dotati di un sistema in vita che permette di regolare la vestibilità agendo su linguette laterali in velcro.

Il pantalone è traspirante e ventilato grazie alla fodera in rete ai fianchi al ginocchio, ci sono inoltre due tasche per le mani, una tasca posteriore e una tasca sulla coscia, il tutto con cerniere.

Se utilizzati in ambienti particolarmente freddi, questi pantaloni possono essere indossati anche con uno strato base.

_ Disponibili anche su Amazon:

Pantalone Patagonia Simul Alpine

I Simul Alpine Pants di Patagonia sono pantaloni softshell con una cintura integrata, compatibili con l’imbracatura da arrampicata e la cintura dello zaino.

Sono realizzati in poliestere riciclato con rivestimento DWR per resistere all’umidità. Il cavallo a soffietto offre libertà di movimento e le gambe slim permettono di avere una camminata agile.

Dotati di tre tasche frontali con cerniera: una sulla coscia e due tasche sui fianchi. Polsini sottili e regolabili sulla parte inferiore della gamba e punti di fissaggio per gli scarponi da montagna.

_ Disponibili anche su Amazon:

Pantalone North Face M Diablo:

Un’altra azienda celebre nell’ambito dell’abbigliamento da montagne e outdoor. Questo capo è costruito con tessuto di ottima fattura che garantisce un comfort elevato.

Perfetto per le escursioni invernali con temperature rigide, infatti oltre al perfetto isolamento verso gli agenti atmosferici l’interno è felpato e molto caldo. Presenta anche due tasche laterali con chiusura lampo.

_ Disponibile anche su Amazon:

– Modelli da donna

Pantaloni CMP convertibili da donna:

Capo di abbigliamento di ottima fattura, con tessuti di alta qualità che consento un perfetto isolamento e al contempo una perfetta traspirazione per evitare eccessiva sudorazione, grazie ad un materiale appositamente studiato da questa azienda.

Leggermente elasticizzati, presentano delle comode tasche laterali che si chiudono con una lampo, oltre a dei laccetti alla caviglia che permettono di stringerli sullo scarpone.

– Guarda le offerte su Amazon:

Salewa Pedroc 2:

Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo, Salewa è una garanzia quando si parla di abbigliamento outdoor.

Questi pantaloni da donna lo confermano, tessuto impermeabile e leggermente elasticizzato, che garantisce isolamento dagli agenti atmosferici ma anche un ottimo comfort nella camminata, grazie anche all’elastico in vita che può farci dimenticare la cintura.

Inoltre il materiale di costruzione protegge la pelle dai raggi UV, importante per chi affronta l’alta quota.

– Guarda le offerte su Amazon:

The North Face Exploration:

Un altro ottimo pantalone da trekking per la donna, tessuti e finiture di alta qualità, che garantiscono protezione dalla pioggia, raggi UV e una rapida asciugatura.

Inoltre sono presenti delle comode tasche anteriori, laterali e posteriori con cerniera lampo ideali per riporre piccoli oggetti. In vita sono presenti dei passanti per indossare, in caso di necessità, una cintura.

_ Disponibili anche su Amazon:

Pantalone Izas Valluna:

Buon pantalone costruito con tessuto idrorepellente, traspirante, ad asciugatura rapida, sono anche elasticizzati elemento che garantisce un ottimo comfort nella camminata, anche nei passaggi più difficili.

Questo pantalone ha l’elastico in vita e non la cintura, presenta delle comode tasche laterali e posteriori con chiusura lampo ideali per riporre oggetti piccoli ma di pronto utilizzo.

_ Disponibili anche su Amazon:

