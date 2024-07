Offerte Prime Day sulle scarpe da trekking: le migliori promozioni

Le migliori offerte di scarpe da trekking per il Prime Day Amazon del 16 e 17 luglio 2024 e i consigli per orientarsi nell'acquisto: all terrain, scarpe leggere, scarponi per trekking in alta montagna e per escursioni giornaliere.

Scarpe da trekking in offerta per il Prime Day Amazon del 16 e 17 Luglio 2024: come sceglierle e le migliori offerte

Tempo di sconti grazie al Prime Day Amazon del 16 e 17 luglio 2024, e alcune occasioni sono davvero da non perdere.

Molte sono le offerte anche per quanto riguarda le scarpe da trekking.

Vediamo allora alcuni consigli fondamentali per scegliere le scarpe da trekking e alcuni modelli in offerta per l’Amazon Prime Day del 16 e 17 Luglio.

Come scegliere le scarpe da trekking?

Vediamo come scegliere il giusto modello di scarpe.

Scegliere gli scarponcini da trekking non è sempre facile.

Dalla dimensione allo stile le variabili sono molteplici e spesso bisogna andare in negozio più volte per trovare quello che cerchiamo.

Ecco quattro suggerimenti per aiutarti a scegliere gli scarponcini da trekking giusti per te.

1 – Quale tipo di trekking? Come le scarpe da ginnastica, anche le scarpe da trekking sono fatte per diversi tipi di itinerari e per diversi tipi di trekker. Sei un escursionista occasionale o passi più tempo in montagna che a casa? A seconda del tipo potrai optare per scarpe da trekking leggere, all terrain, adatte ad ogni terreno, e scarponi da montagna.

2 – Attenzione ai materiali

I materiali a disposizione sono i più vari, in alcuni casi sono un misto di tradizione artigiana e tecnologia avanzata.

Anche qui, a seconda del tipo di escursione potrai scegliere tra materiali più o meno traspiranti, resistenti all’acqua, leggeri, resistenti, dal design di ergonomia tecnologicamente avanzata.

3 – Attento alla caviglia

Questa distinzione ti consente di capire a prima vista di che scarpa stiamo parlando.

Scarpe low-cut: Sono simili alle scarpe da corsa. Ottime per l’escursionismo leggero e casual, mettono a rischio le caviglie in caso di terrenti più difficili.

Scarpe mid-cut: Offrono più supporto e bilanciamento alle caviglie e una migliore protezione da sassi che altrimenti potrebbero entrare nella scarpa.

Scarpe high-cut: Offrono massima protezione per i trekking più difficili, fasciano perfettamente la caviglia tenendola ferma e proteggono il piede anche dalle superfici più dure.

4 – Scegli la taglia giusta

Fondamentale: scegli una scarpa con un po’ di spazio sulla punta.

Di solito questo corrisponde a una taglia in più di quella che usi per le scarpe di tutti i giorni.

Le offerte Amazon di scarpe per il Prime Day del 16 e 17 luglio 2024

In questo articolo troverete gli sconti del Prime Day per le scarpe da trekking.

Si tratta spesso di offerte che durano poche ore.

Per questo è importante coglierle subito.

Salewa – MS Alp trainer

Unisce la protezione e l’affidabilità su terreni misti di montagna degli scarponi da trekking con l’agilità di una scarpa da trail running.

È realizzata intorno alle suole performanti POMOCA, sviluppate in collaborazione con SALEWA.

Progettata per guidare il movimento, assicurare prestazioni di stacco del piede naturali e un’efficiente transizione a risparmio energetico lungo il piede, dall’appoggio del tallone allo stacco della punta.

Il composto in gomma e il design specifico dei tasselli offrono presa e trazione sicure su superfici asciutte e bagnate, in condizioni di terreno e meteo variabili.

Questa scarpa presenta una tomaia leggera e un design a taglio medio per assicurare supporto e agilità.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Columbia Trailstorm Waterproof

Struttura impermeabile Omni-Tech e traspirante, suola Adapt Trax per una trazione eccellente in condizioni bagnate e asciutte.

Le lenti esterne da 4 mm con angoli anteriori e posteriori offrono l’equilibrio ottimale tra trazione e durata su terreni multidirezionali.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Merrell Moab 3 Mid GTX

Membrana impermeabile GORE-TEX, traspirabilità e impermeabilità, tomaia in pelle di maiale e mesh.

100% lacci riciclati, fettuccia e fodera in rete. Puntale protettivo e suola in gomma Vibram TC5+.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Salewa – MS Crow Gore-Tex

Crow GTX è un versatile scarpone da montagna da uomo con una tomaia realizzata in tessuto resistente all’abrasione e protezione impermeabile in GORE-TEX.

Adatto a molteplici attività estive su terreni alpini in generale nonché per le escursioni di trekking alpino, lo scarpone Crow GTX, grazie alla suola Vibram Mulaz, compatibile con i ramponi Combi, offre un’ottima aderenza sulla roccia e trazione sui terreni montani misti e sulla neve.

La fodera in GORE-TEX Performance Comfort mantiene una temperatura ottimale anche quando le condizioni climatiche sono avverse, mentre l’elemento in gomma protegge a 360º il piede su roccia e pietrisco.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Salewa – MS Mountain Trainer

Una comoda scarpa con una versatile suola Vibram Wtc ottima per aderenza, trazione, sicurezza e precisione.

La mescola di gomma garantisce una presa sicura su roccia asciutta e bagnata e una migliore trazione su terreni fangosi e morbidi.

La Mountain Trainer è dotata di una fodera GORE-TEX® Extended Comfort impermeabile e traspirante.

L’allacciatura da arrampicata avvolge particolarmente l’avampiede e consente una regolazione fine nella zona delle dita per una maggiore precisione su terreni tecnici.

Un plantare ammortizzante mantiene i piedi freschi e asciutti allontanando l’umidità.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Columbia Peakfreak X2 donna

Un look moderno e funzionale rende questa scarpone da trekking mid-cut Columbia versatile e pronto ad affrontare qualsiasi sfida.

È realizzato con struttura monopezzo brevettata OutDry che rende impossibile l’ingresso dell’acqua, la tomaia in tessuto presenta una sovralaminatura sintetica per sostenere e proteggere.

L’intersuola leggera assicura un’ammortizzazione duratura su tutti i tipi di superfici.

La suola in gomma fornisce trazione su tutti i terreni sia in condizioni di bagnato sia di asciutto. Costruzione impermeabile e traspirante OutDry.

Tomaia in tessuto con sovralaminatura sintetica. Intersuola leggera Techlite per flessibilità e comfort. Trazione Omni-Grip non-marking

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Salewa Ms Crow Gore-tex

La scarpa Salewa “Crow GTX” è uno scarpone da trekking versatile per uomini, ideale per l’alpinismo e adatto a varie attività estive in montagna.

La tomaia è realizzata in tessuto anti-abrasione e dispone di protezione impermeabile GORE-TEX per mantenere i piedi asciutti in diverse condizioni climatiche.

Questo scarponcino è dotato di suola Vibram NewMulaz, che offre una buona aderenza sulla roccia e trazione su terreni montani misti e innevati.

La fodera GORE-TEX Performance Comfort mantiene una temperatura ottimale e il bordone in gomma protegge il piede su terreni rocciosi e ghiaiosi.

Il sistema 3F di Salewa collega la parte interna della scarpa alla suola e al tallone, fornendo flessibilità, supporto e una calzata aderente.

Inoltre, il Flex Collar segue la flessione plantare della caviglia, consentendo una maggiore libertà di movimento durante le discese.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Merrell – Moab 2 Vent

Sono una delle versioni più leggere e traspiranti della linea Moab, il cui acronimo significa “Mother of all boats”, cioè la madre di tutti gli scarponcini.

Sono diventate uno dei modelli principali del suo catalogo. Materiale esterno in pelle, fodera in maglia e suola in gomma

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Columbia – Newton Ridge Plus

Combinazione impermeabile e traspirante di pelle rivestita, pelle scamosciata e tessuto a rete, evidenziata dalle cuciture sigillate delle scarpe da trekking Columbia, intersuola leggera per un eccellente assorbimento degli urti e ammortizzazione.

Suola in gomma resistente all’abrasione garantisce una tenuta ottimale su tutte le superfici, dal fango all’erba alle rocce.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

Salewa Ws Mountain Trainer Mid

La scarpa Salewa WS Mountain Trainer Mid Gore-Tex è un robusto e leggero scarponcino da trekking per donne.

Realizzato in pelle scamosciata resistente e tessuto anti abrasione, offre comfort e supporto.

Il sistema SALEWA 3F assicura una calzata precisa e flessibilità, mentre il Flex Collar aumenta la mobilità della caviglia durante le discese. La membrana GORE-TEX lo rende impermeabile e traspirante.

Le recensioni dei clienti confermano la comodità e l’efficacia di questa scarpa per escursioni.

_ Disponibile in offerta limitata su Amazon:

