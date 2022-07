Sconti Amazon Prime Day su prodotti per il trekking e la montagna

I Prime Day di Amazon sono due giorni di grandi sconti riservati ai clienti Prime. In questo articolo segnaliamo le offerte più interessanti sui prodotti per il trekking, la montagna e l'outdoor

Dite la verità, anche voi siete lì, pronti a smanettare sulla tastiera per cercare di scoprire se questo Amazon Prime Day vi porterà qualche offerta interessante per quel capo di abbigliamento o quell’attrezzatura che vi manca?

In questi giorni si può presentare l’occasione giusta per acquistare proprio quello zaino che da tanto desiderate o quegli scarponi che vi sarebbero utili per i vostri trekking estivi.

Be, visto che noi a smanettare sulla tastiera ci stiamo per professione, abbiamo voluto togliervi un po’ d’impaccio, gettandoci nella giungla del web alla ricerca delle offerte più golose su tutto quello che l’escursionista può desiderare.

Offerte riservate agli iscritti ad Amazon Prime

Le offerte che saranno presenti su Amazon il 12 e 13 luglio sono riservate ai clienti Amazon Prime, ovvero a coloro che hanno deciso di pagare 36 euro all’anno per usufruire delle spedizioni veloci, di prime video e di altri servizi riservati agli abbonati.

In occasione dei Prime Day, Amazon offre l’iscrizione gratuita a prime per 30 giorni, scaduti i quali ci sarà il rinnovo automatico per un anno a 3,99 euro al mese. Se vuoi iscriverti a Prime con 30 giorni gratuti e usufruire degli sconti del Prime Day, puoi farlo a questo link.

Una volta sottoscritto l’abbonamento si potrà navigare il sito Amazon, nella sezione Prime Day, per usufruire delle offerte riservate agli iscritti.

Chi sta cercando prodotti invece offerte su prodotti per il trekking e non vuole perdere tempo, in questa pagina può trovare i link alle sezioni più interessanti e i prodotti in offerta.

Le categorie di prodotti da tenere sotto controllo

In questo articolo troverete gli sconti del giorno, si tratta spesso di offerte che durano poche ore, al massimo qualche giorno. Per questo è importante coglierle subito.

In ogni caso, per chi volesse tenere sotto controllo gli sconti sui prodotti per il trekking, qui di seguito ci sono i link alle categorie Amazon più interessanti per il trekking e l’outdoor.

_ Scarpe da trekking

_ Giacche da montagna

_ Pantaloni da trekking

_ Zaini da trekking

_ Orologi per l’outdoor

_ Bastoncini da Trekking

Scarponi da trekking

Le scarpe da trekking sono l’attrezzo forse più importante per chi vuole camminare in sicurezza nella natura. Ci sono diversi modelli di scarponi: quelli estivi, quelli invernali e quelli per il trekking leggero. Vediamo quali sono i modelli in offerta oggi su Amazon:

_Salomon Speedcross 4 – Scarpe da trail running ed escursionismo leggero

_ Salomon X Ultra Pioneer Mid – Scarpe da trekking

_ Salomon Outline Mid – Scarpe da trekking

Zaini da trekking in sconto

La casa mobile del trekking, un prezioso compagno di viaggio che dovrà trasportare tutto quello che occorre per un viaggio nella natura. Ci sono quelli da escursione giornaliera e quelli da cammino di più giorni. Vediamo quelli in offerta per i Prime Day:

_ CMP Marco Olmo 20 L – Zaino da trekking giornaliero e da corsa

_ CMP Caponord 40 L – Zaino da trekking plurigiornaliero

_ Ferrino Overland 65 + 10 L – Zaino da trekking plurigiornaliero e da lungo cammino

_ Ferrino Finisterre 28 L – Zaino da trekking giornalieri o plurigiornalieri estivo

_ Ferrino Durance 40 L – Zaino da trekking plurigiornalieri

Abbigliamento da trekking in sconto

Giacche impermeabili, pantaloni lunghi e corti, strato intimo, insomma tutto quello che occorre per vestirsi a cipolla. Il buon trekker si veste a strati, dal guscio fino all’intimo. Vediamo quali capi d’abbigliamento sono oggi in offerta:

_ CMP Zip Off – Pantaloni da trekking per uomo

_ CMP Stretch – Pantalone da trekking

_ CMP 39t7117p – Maglietta per i trekking estivi

_Helly Hansen Crew Midlayer – Giacca da uomo per il trekking e la montagna

_ Revolution Race Nordwand Pro – Pantalone da trekking

Bastoncini da trekking in sconto

Ormai un must per ogni trekker: i bastoncini aiutano a distribuire il peso dello zaino anche sulle braccia e migliorano la stabilità della camminata. Vediamo i modelli in offerta oggi:

_ Ferrino Ortles – Bastoncini da trekking in lega di alluminio

_ Joiry – Bastoncini da trekking in acciaio e alluminio

Orologi, navigatori e altre attrezzature tecnologiche in sconto

La tecnologia ormai è molto presente tra le attrezzature del trekker, con diversi dispositivi molto utili per rendere la camminata più sicura e confortevole, o magari per monitorare i propri progressi.

Orologi, gps, smartphone e tanti altri ‘gadget’ tecnologici per le vostre escursioni, vediamo quali sono quelli in offerta:

_ Fitbit Versa 3 – Smartwatch per l’attività sportiva e l’outdoor

_ Fitbit Charge 5 – Smartwatch per l’outdoor e lo sport

_ Suunto 9 Peak – Orologio Gps multisport ideale per l’outdoor

_ Suunto 5 – Orologio Gps sportivo ideale per l’outdoor

_ Polar Ignite 2 – Orologio fitness multisport

Articolo in aggiornamento costante

Questo articolo sarà costantemente aggiornato durante tutte le giornate degli Amazon Prime Day, se volete scoprire tutte le offerte del momento sui prodotti per il trekking e l’outdoor vi basterà riaprire questa pagina.

Salva questa pagina tra i preferiti del browser e consultata durante la giornata per vedere le nuove offerte attive.