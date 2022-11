Inizia la settimana del Black Friday, un periodo ricco di sconti su molti store online. In questo articolo vi segnaliamo le migliori offerte su attrezzature, abbigliamento e accessori per il trekking e l'outdoor

Dite la verità, anche voi siete lì, pronti a smanettare sulla tastiera per cercare di scoprire se questo Black Friday vi porterà qualche offerta interessante per quel capo di abbigliamento o quell’attrezzatura che vi manca?

In questi giorni si può presentare l’occasione giusta per acquistare proprio quello zaino che da tanto desiderate o quegli scarponi che vi sarebbero utili per le prossime uscite con le ciaspole.

O magari, perché no, trovare il regalo di Natale giusto per quell’amico a familiare appassionato di montagna e outdoor.

Visto che noi a smanettare sulla tastiera ci stiamo per professione, abbiamo voluto togliervi un po’ d’impaccio, gettandoci nella giungla del web alla ricerca delle offerte più golose su tutto quello che il trekker può desiderare.

Le categorie di prodotti da tenere sotto controllo

In questo articolo troverete gli sconti del giorno, si tratta spesso di offerte che durano poche ore, al massimo qualche giorno. Per questo è importante coglierle subito.

In ogni caso, per chi volesse tenere sotto controllo gli sconti sui prodotti per il trekking, qui di seguito ci sono i link alle categorie Amazon più interessanti:

_ Scarpe da trekking

_ Giacche da montagna

_ Pantaloni da trekking

_ Zaini da trekking

_ Orologi per l’outdoor

_ Bastoncini da Trekking

Le offerte più interessanti di oggi:

Smartwatch Gps Suunto

_ Suunto 5 Peak

Orologio Gps leggero e compatto dotato di Gps e ideale per attività outdoor. Il Gps integrato e la navigazione turn-by-turn permette di seguire ogni tipo di sentiero.

L’innovativa batteria garantisce un’autonomia fino a 7 giorni in modalità smartwatch e fino a 100 ore con tracciamento GPS.

L’orologio è predisposto per 80 diverse modalità sport che coprono quasi tutte le attività immaginabili.

Dotato inoltre di funzione per registrare il sonno, il riposo e lo stress. Nella app Suunto c’è un’utile panoramica dell’allenamento e delle attività quotidiane.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 36%:

_ Suunto 7 Versatile

Lo smartwatch è dotato di 70 modalità di allenamento per quasi tutti gli sport, ha un’efficiente funzione GPS, il cardiofrequenzimetro al polso e permette di monitorare gli allenamenti.

La funzione Wear OS di Google ti permette di avere accesso ai messaggi, alle chiamate e anche al tuo calendario senza dover usare il cellulare.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 38%:

_ Suunto 9 Baro

Il Suunto Baro 9 è un avanzato orologio GPS multisport con misurazione della frequenza cardiaca al polso.

Dotato di sensore per la pressione atmosferica che consente di tenere sotto controllo il meteo, ha inoltre 80 modalità di allenamento sportive caricate.

Suunto 9 ha funzionalità aggiuntive per sport di montagna e attività sulla neve, un sistema di navigazione migliorato e allerta meteo integrata.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 38%:

Scarpe da trekking

_ Salewa Ms Crow Gore-Tex

Uno scarpone da montagna con una tomaia in tessuto resistente all’abrasione e protezione impermeabile in GORE-TEX.

Adatto al trekking in montagna, dotato di suola Vibram Mulaz, compatibile con i ramponi, che offre un’ottima aderenza sulla roccia e trazione sui terreni montani misti e sulla neve.

La fodera in GORE-TEX Performance Comfort mantiene una temperatura ottimale anche quando le condizioni climatiche sono avverse, mentre l’elemento in gomma protegge a 360º il piede su roccia e pietrisco.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 40%:

_ Salomon Speedcross 4

Scarpa Salomon per il trekking leggero e lo speed hiking, pensata per terreni semplici e per un utilizzo anche urbano.

Dotata di suola in gomma che garantisce un ottimo grip su terreni sterrati e anche rocciosi, con buona ammortizzazione della camminata.

Membrana impermeabile, ideale però per un utilizzo non estremo.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 40%:

_ Salewa WS Mountain Trainer Mid

Salewa Alp Trainer Mid GTX è uno scarpone ideale per il trekking in tutte le stagioni. La membrana Gore-tex Extended Comfort è completamente impermeabile e traspirante a qualsiasi temperatura.

La membrana traspirante interna invece disperde il sudore e il calore verso l’esterno.

La tomaia è realizzata in pelle scamosciata con uno strato protettivo in gomma. La suola Vibram Hike Approach, grazie alla sua straordinaria resistenza e adattabilità, è ideale per escursioni in montagna sui terreni più diversi.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 30-40%:

_ Salewa WS Alp Trainer Mid

Il modello Rapace GTX è uno scarpone da montagna leggero, realizzato in nubuck resistente all’abrasione, con fodera impermeabile e traspirante in GORE-TEX.

Una scarpa ideale per le vie ferrate e l’alpinismo. La suola Vibram Wrapping Thread Cmbi ha tasselli aggressivi che permettono una ottima trazione anche su fondi rocciosi.

L’intersuola dello scarpone è realizzata con la tecnologia Bilight di Salewa che assicura un’ammortizzazione ergonomica e di lunga durata, per un comfort .

_ Disponibile su Amazon in sconto del 30-40%:

Giacche e abbigliamento

_ Helly Hansen Coastal 2 Parka

Giacca impermeabile e traspirante con membrana idrorepellente e traspirante, ideale per la montagna invernale.

Realizzato con tessuto LIFA ideale per le condizioni di autunno e inverno. Una membrana che mantiene caldi e asciutti.

La giacca Helly Hansen è dotata di isolamento LIFALOFT, che si basa su una tecnologia del filato che intrappola più aria rispetto al poliestere con un peso inferiore e sul sistema H2Flow, che permette la regolazione della temperatura interna.

Una tecnologia che mantiene caldo immagazzinando aria calda e permette anche di rinfrescarsi grazie alle cerniere di ventilazione.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 40%:

_ Helly Hansen Dubliner

La giacca Helly Hansen Dubliner è un capo termico e versatile, ideale sia per la montagna ma anche per un utilizzo quotidiano in città, specie di inverno e con la èioggia.

Il tessuto impermeabile è leggero, traspirante e protegge sia dal freddo che dal caldo, mantenendo la temperatura corporea ottimale. Design e funzionalità si combinano con il comfort, grazie alla fodera ad asciugatura rapida.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 55%:

Smartwatch Fitbit

_ Fitbit Sense 2

Orologio con autonomia di 6 giorni e resistenza all’acqua fino a 50 metri, compatibile con iOS 13 e Android 8.0

Dotato di funzioni per il monitoraggio dello stress giornaliero, di pannello con le metriche dello stato di salute, monitoraggio del ciclo mestruale.

L’orologio traccia il sonno e ha permette di creare profili di sonno personalizzati.

Possiede inoltre la rilevazione continua del battito cardiaco, GPS integrato, mappa intensità allenamento, livello di recupero giornaliero e registrazione dell’attività dell’intera giornata, con 40+ modalità di allenamento.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 22%:

_ Fitbit Versa 4

Orologio con 6 giorni di autonomia e resistenza all’acqua fino a 50 metri. Compatibile con iOS 13 e Android 8.0

Progettato per migliorare la forma fisica. Dotato di rilevazione continua del battito cardiaco, GPS integrato, mappa intensità allenamento, livello di recupero giornaliero e registrazione dell’attività dell’intera giornata, con 40+ modalità di allenamento.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 18%:

_ Fitbit Inspire 2

Durata della batteria fino a 10 giorni. compatibile con iOS 12.2 o successive & Android OS 7.0 o successivi.

Dotato di funzione minuti in zona attiva, che aiuta a scoprire se l’allenamento è sufficiente a raggiungere gli obiettivi. La rilevazione continua del battito cardiaco traccia con precisione le calorie bruciate e ottimizza l’allenamento.

Monitora inoltre la qualità e le fasi del sonno, monitorando le fasi di sonno leggero, profondo e REM.

_ Disponibile su Amazon in sconto del 18%:

Hub editoriale sugli sconti

Questo articolo è il nostro hub editoriale per la settimana del Black Friday, salvalo tra i preferiti e consultalo quando cerchi offerte interessanti per il trekking e l’outdoor.

La redazione lo aggiornerà ogni giorni, da oggi fino a venerdì 25 novembre, ultimo giorno di sconti di questo blackfriday