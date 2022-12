Alcune idee regalo per gli amanti della montagna: con budget da oltre 150 euro è possibile fare un acquisto deluxe per gli appassionati del trekking.

Quali sono i regali che contano di più nella vita?

Cosa può realmente far contento un escursionista che effettua una bella passeggiata in montagna, si distrae all’area aperta.

Dopo aver proposto i regali di Natale economici per il trekking, questa volta ci concentriamo su quelli davvero deluxe, riservati ai palati più raffinati e che, sicuramente, saranno apprezzati da tutti gli amanti del trekking.

Con queste idee regalo non si ha la certezza di non fare mai brutta figura.

Il budget da mettere in conto, per questo tipo di regali supera i 150 euro.

Abbiamo dato la precedenza alle tende da campeggio e alle giacche, che non devono mai mancare tra le attrezzature degli amanti delle escursioni in montagna.

Tenda Ferrino Pilier 3

Tenda da campeggio compatta, ultraleggera e a montaggio rapido, pensata come mini rifugio per trekking, escursionisti, alpinisti o ciclisti che effettuano viaggi a piedi o in bicicletta.

Peso e volume molto ridotti. Offre impermeabilità fino 3000 mm e interno con zanzariera.

Tenda Ferrino Proxes 6

Una tenda per quattro persone per il trekking e il campeggio in famiglia, con spaziose stanze e ampia zona giorno, dotata di sistemi per una maggiore aerazione e abitabilità.

La struttura a tunnel è alta 1,80 metri, la camera interna ha un telaio divisorio amovibile.

Tenda Salewa Alpine Hut

Una grande tenda geodetica a 3 stagioni, a doppia parete, per quattro persone.

Rappresenta un equilibrio ottimale tra protezione dagli agenti atmosferici e ventilazione.

Offre protezione da colonna d’acqua di 4000 mm. Ampio vano anteriore per cucinare o riporre gli attrezzi.

Tenda Salewa Litetrek II

Una tenda semi-geodetica a doppio telo, un buon compromesso tra protezione alle intemperie, ventilazione e spazi interni.

Il design 100% autoportante permette di montarla senza problemi sulla roccia o in ambienti alpini, dove non sempre c’è sufficiente spazio per utilizzare tiranti e picchetti.

In alternativa, i punti d’ancoraggio possono essere estesi per una maggior flessibilità, per esempio sulla neve.

Piumino Salewa Ortles Medium

Idroreppellente, antivento e versatile, un classico di Salewa per l’alpinismo sportivo e l’arrampicata su ghiaccio.

Che si usi come strato medio isolante o come capospalla esterno, la struttura a scomparti tridimensionali, il piumino dell’imbottitura (750 cuin, 90/10 Responsible Down Standard) e l’isolamento ibrido con TirolWool® Celliant® garantiscono la giusta quantità di trattenimento del calore richiesta dalle diverse parti del corpo.

Giacca La Sportiva Sirius Evo Shell

Un softshell leggero realizzato con materiale completamente riciclato, ideale per affrontare condizioni difficili.

Il tessuto traspirante, antivento e idrorepellente lo rendono ideale per le attività ad alta intensità.

Salewa – Ortles PTX

Un guscio molto resistente che utilizza la tecnologia Powerflex di Cordura.

Pensato principalmente per l’arrampicata e l’alpinismo date le sue alte doti tecniche, la linea pulita e minimale lo fanno apprezzare anche per utilizzi più casual.

Patagonia – M’s Storm10



Una giacca leggera ed elastica, che utilizza la tecnologia a 3 strati H2No Performance Standard per prestazioni eccezionali a tenuta d’acqua e traspirabilità. Cuciture certificate Fair Trade.

