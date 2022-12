Merry Trekking Christmas: idee regalo da 50 a 150 euro

Dalle scarpe da trekking alle giacche da montagna, dagli zaini alle ciaspole: ecco una guida alle migliori idee regalo per Natale per chi è disposto a spendere tra i 50 e i 150 euro.

Quale regalo possiamo effettuare ai nostri amici, ai compagni di un’escursione, per rendere indimenticabile un’escursione in montagna?

Sarebbe bello poter accedere alla lista dei desideri di tutti i nostri conoscenti, in modo da riuscire a fare un regalo che, se anche non è necessariamente originale, almeno è nelle aspettative di chi lo riceve.

A volte non è necessario, né obbligatorio, spendere delle cifre astronomiche per fare bella figura.

È sufficiente pensare all’idea regalo più adatta al destinatario.

Per sapere se poi quello che vogliamo regalare è realmente gradito, basta condividere casualmente l’articolo con l’amico in questione. Giusto per sapere come reagisce.

Con un budget fino a 150 euro si possono trovare ottimi prodotti delle migliori marche: bastoncini da trekking, zaini, scarponi e naturalmente ciaspole.

Bastonici Salewa Carbonium Ascent

Asta telescopica in tre pezzi in carbonio, schiuma EVA bicomponente ergonomica e G-Reptile grip tape per bastoncini da trekking all’altezza della fama di Salewa.

iHero – Kool Exclusive Edition 2022

Un vero e proprio kit che comprende, oltre ai bastoncini, 2 Guanti da Nordic Walking e 2 Lacci da trekking necessari per svolgere in sicurezza entrambe le discipline.

Salomon – Outsnap Climasalomon Donna

Scarpe leggere, sportive e comode. La tecnologia ClimaSalomon Waterproof, garantisce una protezione completa dalle intemperie.

La suola Contagrip conferisce una presa ottimale su svariate superfici.

L’intersuola EnergyCell e la soletta Ortholite completano l’opera, garantendo massimo comfort per tutto il giorno.

Scarponi Columbia Redmond III Mid

Studiati per affrontare ogni tipo di terreno e condizione atmosferica, presentano una tomaia impermeabile che è anche traspirante per mantenere i piedi asciutti tutto il giorno.

Corredati di una suola comoda, resistente e a elevata trazione.

Scarponi Cmp Rigel Mid Wp

Rigel è una scarpa da montagna impermeabile, sportiva e alla moda anche grazie ai dettagli a contrasto.

Adatta per terreni bagnati e asciutti grazie alla costruzione e al materiale misto della suola CMP fullon Grip.

Garantisce il massimo comfort e stabilità grazie allo speciale supporto alla caviglia, la suola in EVA con Ortholite e protezione del tallone in TPU all’interno.

La nuova versione della membrana impermeabile Clima Protect è ora ancora più resistente e traspirante.

Zaino Salewa Cammino

Pensato per trekking lunghi e di più giorni, il Cammino 60+10 è uno zaino comodo, in nylon leggero e ultra resistente, con uno schienale integralmente regolabile e un volume di 60 litri.

Dotato di schienale Custom-Fit, semplice da regolare e a lunghezza variabile, spallacci e cintura imbottiti con design anatomico, per un fit specifico uomo/donna.

Le ampie tasche offrono spazio in abbondanza per i vestiti di ricambio o gli archi della tenda ed è presente un doppio accesso (anteriore e superiore) al vano principale, per recuperare l’attrezzatura in modo facile e veloce.

