Trekking e Natale: i regali per appassionati sotto i 50 euro

Le idee regalo per Natale per spendere meno di 50 euro. Scopriamo quali sono i migliori prodotti per il trekking e l'outdoor per fare un regalo di Natale originale senza spendere tanto.

Quali sono le migliori idee regalo di Natale per un amico, un collega o ad un conoscente amante del trekking e della montagna.

Troppo spesso non è sufficiente conoscere gusti e preferenze: il rischio di sbagliare e fare brutta figura è sempre dietro l’angolo.

Cerchiamo quindi, di capire quali siano i migliori regali che si possono fare a parenti, amici o colleghi,

Diciamo il cosiddetto regalino di cortesia, che non impegna troppo il portafoglio e che si fanno giusto per dire: ho pensato a te, quest’anno non ti ho dimenticato.

Vediamo quali sono le migliori offerte su Amazon per non spendere troppo e fare il regalo giusto a Natale.

Bastonicini Ferrino Gta

Bastoncini livello base del noto brand outdoor. Costruiti in alluminio, leggeri e resistenti. Idea regalo perfetta per chi vuol provare la prima volta questi attrezzi.



Adatto per camminare in tutte le stagioni o praticare escursionismo.

Materiale delle sezioni: lega di alluminio 6061; diametro delle tre sezioni: 18/16/14 mm; sistema di bloccaggio a vite; punta in tungsteno; rotella da neve inclusa; puntale silenzioso.

_ Disponibili in offerta su Amazon:

Coltello multiuso Victorinox Fieldmaster

Il multiuso Victorinox è uno dei più noti coltellini per l’outdoor, conosciuto e apprezzato da ogni amante della vita all’aria aperta.

Ottimo per i lavori in ambienti esterni, in giardino o le gite in campeggio. Caratteristiche principali: Con forbici e seghetto per legno.

Ricco di dotazioni, di ottima qualità e curato in ogni dettaglio, un regalo di sicuramente apprezzato.

_ Disponibili in offerta su Amazon:

Torcia Petzl Tikka

Una torcia da 200 Lumen che illumina in modo ampio e profondo. Ideale anche per trail running e ciclismo con mountain bike.

Ha due luci, una bianca e una rossa, regolabili in intensità con un solo tasto.

_ Disponibili in offerta su Amazon:

Torcia frontale Led Everbeam

Leggera molto luminosa, ottimo il rapporto qualità prezzo.

Tre modalità di illuminazione: forte, intermedia e debole. L’orientamento della luce è regolabile di 90°

Il fascio luminoso è regolabile a 90 gradi, e consente di focalizzare la luce in base alle diverse esigenze. Arriva fino a 5/6 ore di autonomia con una carica.

_ Disponibili in offerta su Amazon:

Calze Salewa Trek N

Per i trekking a temperature più miti, con costruzione traspirante nel sottopiede e il sistema di ventilazione a rete sul collo assicurano comfort e smaltimento di calore.

_ Disponibili in offerta su Amazon:

Calze da alpinismo La Sportiva Mountain Sock

Calze dal grande comfort grazie alla struttura differenziata e rinforzata tra il piede destro e quello sinistro.

Realizzate in spugna ammortizzante con rinforzi nel pre-tallone, nel tallone e nelle dita dei piedi.

_ Disponibili in offerta su Amazon:

_ Leggi gli altri nostri articoli sull’abbigliamento e le attrezzature tecniche:

Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram