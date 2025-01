In inverno le Orobie, a pochi chilometri da Milano, diventano un luogo magico e selvaggio per gli appassionati di escursioni sulla neve: la salita al Rifugio Capanna 2000 regala panorami spettacolari, tra montagne e foreste

Con le ciaspole vicino Milano: lo spettacolo delle Orobie d’inverno

A pochi chilometri da Milano è possibile percorrere magnifici itinerari sulle ciaspole.

L’ambiente è quello del Parco delle Orobie, una delle più estese aree protette della Lombardia.

Include la maggior parte del versante meridionale delle Orobie e, nella stagione invernale, diventa un paradiso per l’outdoor sulla neve.

Imponenti montagne si stagliano fino a oltre 3.000 metri di altitudine, mentre si cammina sulla neve.

Le vallate percorse dai fiumi Brembo, Serio e Dezzo regalano visioni indimenticabili.

Con questo itinerario percorriamo uno degli itinerari più e noti agli appassionati di trekking con le racchette da neve.

L’itinerario: salita panoramica con le ciaspole al Rifugio Capanna 2000

Il percorso si sviluppa sulle pendici del Pizzo Arera, vetta prealpina nel Parco delle Orobie Bergamasche.

Conosciuta per il Sentiero dei Fiori che permette di osservare stupende fioriture rare ed endemiche, d’inverno riserva ai ciaspolatori panorami unici.

Lasciata l’auto al parcheggio della località Plassa, seguire le indicazioni per il rifugio Capanna 2000 (sentiero CAI nr.221).

Il percorso si sviluppa lungo la strada, in inverno chiusa al traffico, che sale all’interno di un bosco di faggi e abeti.

Superato il primo tratto piuttosto ripido, si giunge ad un tornante verso destra da cui si può accedere ad un’ampia radura.

Qui è stata realizzata una cattedrale vegetale, ad opera dell’artista di fama mondiale Giuliano Mauri.

Continuando lungo la strada si giunge a vecchie strutture sciistiche abbandonate a quota 1600 dove si può godere di un ampio panorama che nelle giornate più limpide si spinge fino alla pianura e agli Appennini.

A questo punto si può scegliere tra due percorsi alternativi.

Il primo (consigliato) prosegue lungo la strada con un tracciato più lungo ma decisamente meno impegnativo.

Il secondo segue il tracciato del sentiero CAI nr. 221 salendo ripidamente lungo il costone della montagna sulla sinistra.

Entrambe i percorsi si sviluppano in ampi pianori da cui si possono godere panorami stupendi e si ricongiungono in prossimità di un pianoro da cui si inizia a vedere il Rifugio Capanna 2000 raggiungibile in pochi minuti.

Informazioni utili

La pagina dedicata al Rifugio Capanna 2000 fornisce informazioni utili su come arrivare e i giorni di apertura. Inoltre si possono ammirare il rifugio con vista drone e un timelapse dell’alba da Cima Menna

