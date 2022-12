Sci di fondo: 8 spettacolari piste da provare a Natale e Capodanno 2023

Lo sci di fondo consente di vivere i silenzi della natura invernale ed allenare dolcemente il corpo. Vediamo 8 tra i più belli itinerari che gli appassionati di questo sport invernale possono regalarsi per le feste.

Sci di fondo per le feste: 8 itinerari in Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Lazio

L’inverno è il momento ideale per sperimentare percorsi nuovi, in uno scenario che veste la natura di bianco e di atmosfere uniche.

In Italia lo si può fare su tutto l’arco alpino, dal Piemonte alla Val d’Aosta al Trentino Alto Adige, ma anche sulla montagna di Roma, il Terminillo.

Grandi altipiani, piccole valli nascoste e boschi che si perdono tra le montagne ospitano talvolta strade di neve.

Simpatici incontri lungo il percorso e L’ottimo lavoro svolto dai battipista che hanno preparato con cura il “binario” (Foto Giacomo Canepa)

Sono tracciate con attenzione sul manto immacolato che brilla al sole, dove la via è tutt’uno con l’intero paesaggio.

Leggeri, in un silenzio ovattato, i fondisti scivolano sulla neve in perfetta sintonia con i percorsi preparati apposta per loro.

Quei nastri bianchi che li accompagnano nell’incontro perfetto tra uomo, natura e atmosfere invernali.

Outdoor sulla neve: l’emozione degli sci stretti

Le ciaspole rappresentano splendidamente l’escursionismo interpretato in chiave invernale

Non dobbiamo però dimenticare altre opportunità di vivere la montagna nella stagione più fredda.

Lo sci di fondo, nato tra le colline della Norvegia e della Svezia o tra le immense steppe siberiane per consentire agli uomini di compiere lunghi spostamenti sulla neve, si è sempre più affermato come attività sportiva e, negli ultimi anni, ha conquistato anche un numero considerevole di amanti delle attività outdoor.

L’invito a vivere le emozioni regalate dagli sci stretti è rivolto anche a chi è alla prima esperienza e non ha intenzione di intraprendere un’attività agonistica ma semplicemente provare un’esperienza diversa scivolando sui binari bianch.

Accedere ad un tracciato di fondo, anche dovendo noleggiare l’attrezzatura necessaria, è economico.

Infatti il completo sci, bastoncini e scarpe per l’intera giornata non presenta costi elevati, inoltre, la pista non è mai accompagnata da impianti di risalita di alcun tipo, fattore che consente di far scendere il prezzo del biglietto d’ingresso.

Lo sci di fondo è uno sport che richiede un notevole dispendio di energia, è quindi fondamentale indossare capi traspiranti, non eccessivamente pesanti e in grado di garantire una buona libertà di movimento

Proprio l’assenza di impianti, assieme ad una consistente distanza dalla dimensione più prettamente di massa del turismo invernale, riduce in maniera considerevole l’impatto ambientale dello sci di fondo.

Lontani da chiassosi centri vacanza, da costruzioni che disturbano la vista e da lunghe file di auto, i fondisti si affidano alla traccia delicatamente disegnata nella neve, unica impronta del loro passaggio, e al ritmo del loro respiro, unico suono che lascia intuire la presenza di questi rispettosi ospiti della natura.

1 – Piemonte, Val Maira: sciare in un ambiente selvaggio

Il paesaggio gioca un ruolo fondamentale per il fondista che non è interessato unicamente ai chilometri da percorrere. La Val Maira è tutta da scoprire.

> Val Maira: sci di fondo nelle valli occitane

2 – Piemonte, Valle Sesia: sciare nella terra dei Walser

La pista inizia da Riva Valdobbia, scende inizialmente verso la località Le Rive e volge quindi a ritroso salendo fino alle prime case di Alagna.

> Sci di fondo: sciare nella terra dei Walser

3 – Valle d’Aosta, Arpy: sciare all’ombra di antichi ghiacciai

Le piste di Arpy si sviluppano in un paesaggio caratterizzato verso nord dalla comba di Planaval e dalla Grande Rochere.

> Sciando sulla conca di Arpy

4 -Valle d’Aosta, Valnontey: sciare tra foreste e torrenti

Si parte dalla pista ampiamente larga dei Prati Sant’Orso e si prosegue per un breve tratto sul pianoro fino a raggiungere il torrente che si attraversa su un ponticello.

> La fiabesca Valnontey

5 – Valle d’Aosta, Val di Cogne: sciare con vista sul Gran Paradiso

Circondati da alte cime imbiancate, gli appassionati di sport invernali troveranno un’ampia scelta per soddisfare la voglia di neve tra le valli più rappresentative del Gran Paradiso.

> Cogne e Lillaz: le terre dello sci di fondo

6 – Trentino Alto Adige, Val di Sole: la meraviglia delle Dolomiti

Circondata da alcuni dei gruppi montuosi più famosi dell’arco alpino, come l’Ortles, il Cevedale, la Presanella, l’Adamello e le Dolomiti di Brenta, la val di Sole è il comprensorio sciistico più esteso del Trentino occidentale.

> Val di Sole: sci di fondo sotto le cime

7 – Trentino Alto Adige, Alpe di Siusi: sciare con vista sulle Pale di San Martino

Che altro dire, di fronte alla meraviglia di sciare avendo sullo sfondo la meraviglia delle Dolomiti?

Soltanto una cosa: godetevela più che potete!

> Inverno sull’Alpe di Siusi

8 – Lazio, Terminillo: sciare alle porte di Roma

Il comprensorio di piste di fondo del Terminillo, sito in località “Cinque confini”, costituisce attualmente il più importante polo laziale per gli amanti degli “sci stretti”.

> Lazio: sci di fondo sul Terminillo

Testo di Elisa Canepa e Claudio Trova / Foto Claudio Trova, Giacomo Canepa, A.I.A.T Cogne Gran Paradiso / Nicola Gèrard, Consorzio Turistico Alta Pusteria / A.Villgratter, Centro Fondo Gallio / Alessio Barolo, Centro Fondo Passo Lavazè