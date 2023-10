Ponte di Ognissanti e 1 Novembre, dove andare: 10 meravigliosi trekking

Dalle malghe con vista sulle Dolomiti alle vigne della Vernaccia in Sardegna, dalla meraviglia del Lago d'Iseo ai colori della Costa dei Trabocchi: 10 itinerari di trekking e idee di viaggio per camminare il ponte del 1 novembre nella meraviglia dell'autunno, da nord a sud

Dove andare a camminare il Ponte di Ognissanti del 1 Novembre: 10 itinerari da nord a sud

Si avvicina il tanto agognato ponte del 1 novembre.

Sia per chi se lo godrà tutto fino al weekend, sia per chi avrà a disposizione solo il giorno festivo, si tratta di una buona occasione per andare a camminare.

L’autunno è al suo culmine e offre il suo palcoscenico magico di colori, profumi e sapori.

Vediamo allora 10 itinerari di trekking per esplorare a piedi, da nord a sud, le meraviglie di questa stagione.

Dieci idee per trascorrere nella natura camminando il ponte del 1 novembre e di Ognissanti.

1 – Alto Adige, trekking tra Dolomiti e malghe in Val di Fosse

Un trekking alla scoperta dei colori dell’autunno in Val di Fosse, una vallata laterale della Val Senales, nel cuore dell’Alto Adige.

Un suggestivo viaggio alla scoperta della natura e dei sapori in questo angolo di natura selvaggia e incontaminata.

Siamo in una valle laterale della Val Senales, con partenza e arrivo al Maso Casera di Fuori – Vorderkaser.

Leggi l’articolo con la descrizione dell’itinerario

2 – Lombardia: la meraviglia del Lago d’Iseo in autunno: 4 itinerari da non perdere

Ph.: Gettyimages / Andrew_Mayovskyy

A pochi chilometri da Milano l’autunno regala itinerari unici che trasportano lontano dai rumori della città, nella magia dei colori di questa stagione: camminiamo sul Lago d’Iseo con 4 trekking vista lago che ne raccontano la natura, la storia e i sapori: la Via delle Malghe, la Via Valeriana, la Riserva del Sebino e Monte Isola.

Leggi l’articolo con la descrizione dell’itinerario

3 – Emilia: i Sassi di Roccamalatina: uno spettacolo di colori e profumi

Ph.: da parchiemiliacentrale.it

L’autunno colora di meraviglia i boschi dell’Appennino Modenese, che custodiscono gioielli unici: i Sassi di Roccamalatina sono tra questi.

Tra i sapori e profumi di questa stagione, camminiamo alla scoperta della storia e della natura di un territorio magico.

Leggi l’articolo con la descrizione dell’itinerario

4 – Piemonte: il Santuario di Graglia e il Lago di Viverone, tra storia e natura

L’autunno dipinge di colori unici le montagne e le foreste del biellese.

Il Santuario di Graglia e il Lago di Viverone sono luoghi unici che in questa stagione diventano ancora più affascinanti.

Il Santuario è un’apprezzata destinazione per il turismo slow, celebre per le sue montagne che costituiscono uno dei tesori più preziosi per i visitatori.

Leggi l’articolo con la descrizione dell’itinerario

5 – Liguria: da Camogli a Portofino, trekking vista mare tra panorami e sapori

Un trekking vista mare da Camogli a Portofino passando per San Fruttuoso con la sua abbazia millenaria: un tripudio di profumi e colori mediterranei.

E d’autunno, con il caldo estivo alle spalle, si può camminare ammirando panorami resi perfetti dall’aria nitida e lontani dai trafficati sentieri della stagione turistica

Leggi l’articolo con la descrizione dell’itinerario

6 – Toscana: Contignano, un borgo medievale nella meravigliosa Val d’Orcia

In autunno la Val d’Orcia si colora di magia.

Scopriamo a piedi il fascino del borgo medievale fortificato di Contignano, le sue tradizioni, la storia, i sapori e la natura meravigliosa di questa stagione

Leggi l’articolo con la descrizione dell’itinerario

7 – Abruzzo: la meraviglia della Costa dei Trabocchi

Ph.: Gettyimages/Gabriele Paris

In autunno la Costa dei Trabocchi diventa ancora più selvaggia e magica, un vero paradiso tra storia e natura da percorrere in bicicletta.

Un viaggio tra riserve naturali, storia, bianche spiagge e la spettacolare architettura di queste strutture uniche che si allungano sul mare

Leggi l’articolo con la descrizione dell’itinerario

8 – Lazio: Colle Campitellino e i Monti Simbruini

Il Parco dei Monti Simbruini, vicino Roma, in autunno si colora di bellezza e magia: in questo trekking ad anello camminiamo tra faggete e doline fino al Colle Campitellino, per godere di una vista indimenticabile.

Leggi l’articolo con la descrizione dell’itinerario

9 – Sardegna: Capo Mannu, il regno della Vernaccia

Tra mare, rocce, calette e vigneti andiamo alla scoperta delle terre di Oristano dove nasce la Vernaccia, il primo vino sardo a ricevere la denominazione DOC: un trekking tra storia, natura e tradizione a Capo Mannu.

Leggi l’articolo con la descrizione dell’itinerario

10 – Sicilia: Marettimo, paradiso incontaminato tra mare, natura e storia

Ph.: Gettyimages/Max Balesteri

Marettimo è la più impervia, verde e montuosa isola dell’arcipelago delle Egadi.

In autunno è una vera e propria oasi di bellezza, in grado di offrire indimenticabili escursioni lontano dal turismo di massa.

Leggi l’articolo con la descrizione dell’itinerario