Osprey Pack Legend: premi fino a 8700 euro per il concorso celebrativo

Osprey, per celebrare i suoi 50 anni di storia, lancia la sfida "Osprey Pack Legend", invitando i possessori degli zaini più storici a condividere le loro avventure. I vincitori potranno vivere esperienze uniche con premi fino a 8.700 euro, in collaborazione con Exodus Adventure Travels

Osprey Pack Legend celebra in 50 anni di storia dell’azienda

Quest’anno, il rinomato produttore di zaini Osprey celebra il suo 50° anniversario in grande stile con il concorso “Osprey Pack Legend”.

In una vera celebrazione della durata e dell’affidabilità, Osprey invita gli appassionati di outdoor di tutta Europa a condividere le storie dei loro zaini, che hanno attraversato sentieri e conquistato vette, arricchendosi di storie ed esperienze.

La sfida “Osprey Pack Legend” non è solo una competizione, ma un omaggio agli zaini che hanno accompagnato i loro proprietari in avventure indimenticabili.

Osprey è alla ricerca di quegli zaini che non solo hanno resistito alla prova del tempo ma sono diventati compagni insostituibili di viaggi e scoperte, testimoni di aneddoti e momenti preziosi.

Come partecipare al concorso

Per chi possiede uno zaino Osprey e crede che il proprio compagno di viaggi meriti il titolo di “Osprey Pack Legend”, è possibile iscriversi al concorso condividendo la storia e le avventure vissute con lo zaino.

Le iscrizioni sono aperte fino alla primavera del 2024, e i partecipanti hanno la possibilità di vincere premi eccezionali.

Il vincitore del primo premio riceverà circa 8.700 euro, mentre il secondo classificato sarà premiato con circa 2.900 euro.

Entrambi i premi consentono di vivere esperienze avventurose offerte in collaborazione con Exodus Adventure Travels, un’organizzazione che da cinquant’anni guida viaggi d’avventura in piccoli gruppi in tutto il mondo.

Exodus Adventure Travels, noto per le sue escursioni responsabili e sostenibili, offre itinerari in oltre 90 paesi.

Recentemente certificata come B Corp, Exodus si impegna a fornire esperienze che non solo esaltano la bellezza del mondo ma lo fanno con un occhio di riguardo verso la sostenibilità e l’etica.

Che si tratti di scalare il Campo Base dell’Everest o di esplorare i safari africani, Exodus garantisce avventure memorabili e responsabili.

“Osprey Pack Legend” è più di un concorso; è un invito a celebrare le storie di avventure e resistenza che caratterizzano i prodotti Osprey.

Per i partecipanti, è l’opportunità di riconoscere il valore di un compagno di viaggio fedele e, forse, di iniziare un nuovo capitolo di avventure indimenticabili con il supporto di Osprey e Exodus Adventure Travels.

_ Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Osprey