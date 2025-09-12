Settembre, si riparte: 8 segreti per ritrovare energia e benessere

Settembre non è soltanto il mese del ritorno, ma anche di nuovi inizi: è l’occasione per rimettere ordine, recuperare energia e creare abitudini che fanno bene. Ecco come fare il pieno di energia positiva e benessere

Reset di settembre: 8 consigli per ripartire con un pieno di energia e benessere

Settembre è il mese del ritorno: al lavoro, a scuola, all’università, agli impegni familiari.

Ma è anche il mese del cambiamento e dei nuovi progetti.

Un mese di transizione: le giornate si accorciano, le agende si riempiono e, dopo la lentezza dell’estate, il mondo ci chiede di andare più veloci.

Ma anziché vivere questo mese come un ritorno all’amato-odiato dovere, possiamo trasformarlo in un’occasione per riprogrammare corpo e mente.

Un vero “reset” per affacciarsi all’autunno con energia, equilibrio e benessere.

Ecco 8 consigli per ripartire davvero a settembre, con serenità ed energia positiva.

1 – Mangia in armonia con la nuova stagione: partire bene con il carburante giusto

L’autunno porta in dote un cesto di sapori che aiutano a depurare e rinvigorire.

Uva, fichi, cavoli, zucche: sono solo alcuni degli alimenti ricchi di antiossidanti, fibre e vitamine, da mettere nella lista della spesa del benessere di settembre.

Dopo gli eccessi estivi, è il momento di tornare a nutrirsi in modo consapevole.

Se hai preso qualche chilo durante i sollazzi della bella stagione, evita di cadere nella trappola delle diete drastiche.

Non solo sono pericolose, ma spesso si rivelano anche controproducenti.

Piuttosto, punta su pasti semplici, colorati e nutrienti.

Mangiare bene non significa privarsi di qualcosa, ma scegliere con cura.

L’alimentazione è il primo atto di amore verso sé stessi.

Suggerimenti

– Fai una spesa di stagione e prepara almeno un pasto al giorno con ingredienti freschi.

– Piatto consigliato: una bowl con riso integrale, zucca al forno, cavolo nero saltato e semi di girasole.

_Camminare per dimagrire: 9 segreti per bruciare davvero i grassi

2 – Attenzione alla frenesia da palestra: keep calm e cammina

Lo sappiamo, settembre porta con sé un po’ di frenesia.

Palestra, Zumba, Pilates: vorresti iscriverti a mille corsi contemporaneamente.

In realtà, un approccio lento è il modo migliore per riprendere la routine del benessere.

Camminare, fare stretching al mattino, salire le scale: il movimento quotidiano è già da solo un reset potente per l’organismo.

Ph.: Gettyimages/Anastasiia Stiahailo

L’importante è farlo con consapevolezza, ascoltando il corpo.

Il movimento non è solo un fatto fisico: è anche un modo per prendersi cura della mente e dello spirito.

Una passeggiata può schiarire le idee, ridurre lo stress e migliorare l’umore, molto più della palestra.

Suggerimenti

– Dedica almeno 20 minuti al giorno a una camminata consapevole, senza smartphone, concentrandoti solo sul respiro e sui passi.

– Ogni giorno durante la pausa-pranzo, esci per una passeggiata nel parco, lasciando il telefono in ufficio e osservando gli alberi, ascoltando i suoni, ammirando i colori che cambiano con la nuova stagione.

_Camminare fa più bene che andare in palestra: ecco perché

3 – Digital detox di settembre: ripulire la mente



Il paradosso delle vacanze è che si finisce per stare attaccati allo smartphone più che durante il resto dell’anno.

Avere più tempo significa infatti, spesso, dedicarlo ai social, alle news che ogni secondo si catapultano sullo schermo, agli infiniti impulsi della rete.

Il rischio: arrivare a settembre ed essere quasi dipendenti dalle notifiche, da Facebook, Instagram, Tik Tok.

Dopo un’estate di scroll e testa inclinata sul display, è il momento di fare detox.

Il sovraccarico digitale affatica la mente e riduce la capacità di concentrazione.

Riduci il tempo sui social, disattiva le notifiche non essenziali, crea momenti offline nella tua giornata.

Essere sempre connessi non significa essere presenti.

Riscopri il piacere del silenzio, della lettura, della conversazione reale.

Il detox digitale è una forma di igiene mentale.

Suggerimenti

– Stabilisci almeno 1 ora al giorno senza schermi, magari al mattino o prima di dormire.

– Dalle 21:00 in poi, spegni lo smartphone e il tablet, leggi un libro o ascolta musica rilassante con luci soffuse.

4 – Scrittura riflessiva, il diario della ripartenza: cosa lasciare all’estate e cosa portarsi nell’autunno

Settembre è il momento ideale per fermare ed ascoltarsi.

La scrittura riflessiva non è solo un esercizio creativo, ma uno strumento potente per fare chiarezza mentale.

Tenere un diario ti aiuta a riconoscere emozioni, mettere ordine nei pensieri e visualizzare obiettivi.

Non serve essere candidati al premio Strega, anzi non serve proprio essere scrittori: basta essere sinceri con se stessi.

E il foglio bianco davanti a noi, ci aiuta ad esserlo.

Puoi usare il diario per fare un bilancio dell’estate, per definire cosa vuoi lasciare andare e cosa vuoi coltivare.

Scrivere ogni giorno, anche solo poche righe, ti permette di creare uno spazio tutto tuo, dove non ci sono giudizi né aspettative.

Suggerimenti

– Dedica 10 minuti al giorno alla scrittura, creando uno spazio tutto tuo di riflessione e racconto di te.

5 – Sonno rigenerante: il vero superpotere

Il sonno è il primo alleato del benessere. Dopo i ritmi sballati delle vacanze, torna a dormire con regolarità.

Crea un rituale serale: luci soffuse, niente schermi, magari una tisana rilassante.

Il corpo ha bisogno di segnali per capire che è ora di rallentare.

Dormire bene migliora l’umore, la concentrazione e persino il metabolismo. Non sottovalutare il potere di una buona notte.

Suggerimenti

– Imposta un orario fisso per andare a dormire e spegni gli schermi almeno 30 minuti prima.

– Alle 22:30 chiudi il laptop o il tablet, prepara una tisana alla melissa, leggi 10 pagine di un romanzo e vai a letto alle 23:00.

_Sapevi che dormire nella natura combatte l’insonnia?

6 – Piccoli obiettivi per grandi progetti: pianificare la serenità

L’inizio della nuova stagione di lavoro, di scuola o università è il momento ideale per porsi obiettivi, ma attenzione: meglio piccoli e sostenibili.

Non serve rivoluzionare tutto.

Basta scegliere 1 o 2 cose che vuoi migliorare nella tua vita e agire con costanza.

Gli obiettivi micro sono più facili da mantenere e danno soddisfazione immediata.

Ogni piccolo successo alimenta la motivazione.

Questo non significa che non devi avere grandi progetti: il punto è che, se li suddividi in tanti piccoli obiettivi intermedi, avrai più probabilità di successo e maggiore soddisfazione.

Suggerimenti

– Scegli un obiettivo settimanale semplice, come “leggere 10 pagine al giorno2 o “camminare 3 volte a settimana”.

7 – Usa il ritorno alla routine per liberarti, non per ingabbiarti

Settembre significa, per quasi tutti, tornare alla routine: del lavoro, della scuola, dell’università, degli impegni familiari.

Dopo settimane di libertà estiva, ritrovare le abitudini potrebbe essere avvertito come una costrizione.

In realtà, la routine può essere un sostegno: offre struttura e stabilità nei momenti di transizione, come quello che segna il passaggio da una stagione ad un’altra.

E non si tratta di un passaggio irrilevante, con gli effetti che comporta sul piano del benessere psico-fisico.

Come riabituarsi? Iniziando con piccoli passi. Un orario di sveglia regolare, una colazione preparata senza fretta, qualche minuto di movimento leggero o di silenzio al mattino: gesti semplici che danno ritmo e aiutano a ritrovare energia.

La routine non è un vincolo da temere, ma una cornice che ti permette di liberare tempo e attenzione per ciò che conta davvero.

Se la costruisci in modo graduale e flessibile, diventa un alleato del benessere, non un limite.

Suggerimenti

– Costruisci una “morning routine” di tre passaggi: idratazione, movimento leggero e un pensiero positivo.

– Prova con un risveglio accompagnato da un bicchiere d’acqua con limone, cinque minuti di stretching e una frase motivante scritta su un post-it e legata ai tuoi obiettivi di benessere

8 – Circondati di energia positiva

Le persone che frequentiamo influenzano il nostro stato mentale.

Cerca chi ti ispira, ti sostiene, ti fa sentire bene.

E se serve, fai anche un po’ di pulizia nelle relazioni.

Settembre è un buon momento per ridefinire i confini e scegliere con chi condividere il tuo tempo.

La qualità delle relazioni è parte integrante del benessere.

Avere meno amici, ma autentici, vale molto di più che avere tante persone irrilevanti o addirittura negative a cui accompagnarsi.

Suggerimenti

– Prendi un caffè con qualcuno che ti fa stare bene e condividi i tuoi progetti per l’autunno.

– Chiama un amico o amica che non senti da tempo e proponi di vedervi per una colazione, un pranzo, una cena lenta e senza fretta.

_ Leggi altri articoli salute e benessere

_ Seguici sui nostri canali social!

Instagram – Facebook – Telegram