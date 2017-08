Lo zaino ai RAGGI X

Nel bene o nel male i dettagli fanno la differenza

Zaini per escursioni giornaliere o plurigiornaliere, zaini per uomo e per donna… ogni zaino è diverso dagli altri proprio per quella serie di particolari che differiscono in base al suo carico e anche alla corporatura di chi lo deve portare.

Prendiamo in esame la nostra casa mobile, partendo da una considerazione di base: lo zaino deve essere realizzato con materiale robusto, antiabrasione e impermeabile, con tasche al posto giusto e cordini o reti che rendono bastoncini, piccozze e caschi facilmente accessibili: questo sono solo alcune prerogative dello nostro zaino al top. Veniamo ora alla forma e struttura del nostro più importante compagno di viaggio!

I particolari che fanno la differenza

PANNELLO POSTERIORE – Per zaini con volumi contenuti, non superiori ai 35 litri, i sistemi di sospensione forniscono un’ottima ventilazione del pannello posteriore: un leggerissimo telaio in acciaio al carbonio e una rete a nido d’ape tesa su tutta la schiena consentono un’eccezionale aerazione. Lo spazio di ventilazione tra lo zaino e il sistema di trasporto assicurano un perfetto comfort e mantiene fresca la schiena.

Nell’immagine si nota anche l’ergonomia di spallacci sagomati e traforati a maglie larghe che consentono una migliore traspirazione e una elasticità più confortevole. Nei modelli per donna le aziende outdoor hanno adottato delle migliorie in relazione alla schiena più corta e alle spalle più piccole.

Infatti, il pannello posteriore è più stretto e meno alto rispetto al modello per uomo, mentre gli spallacci sulla parte superiore sono ravvicinati e davanti sono curvilinei e meno larghi dovendo seguire la forma del seno.

ZONE DI APPOGGIO E SPALLACCI – Il sistema di sospensione per zaini “leggeri” può compromettere la stabilità dello zaino in caso di carichi molto pesanti.

Quindi per trekking plurigiornalieri, che devono sopportare carichi decisamente più impegnativi, la caratteristica principale del pannello posteriore è la disposizione di zone di appoggio e ammortizzanti distribuite in base alla fisiologia della schiena: tra queste si creano delle zone libere dove l’aria può circolare liberamente, evitando il ristagno del sudore.

Gli spallacci, possibilmente imbottiti, devono dare la possibilità di bilanciare il peso sulla schiena e quindi, soprattutto per gli zaini più capienti, essere regolabili. Anche in questo caso, design e aspetto funzionale sono caratteristiche distinte nelle versioni “man” e “woman”. Come già scritto, gli spallacci sono più sottili perché non devono creare pressione sulla regione pettorale e nemmeno attrito sotto le ascelle

CINGHIE STABILIZZATRICI E DI RICHIAMO – Parlando di spallacci è importante sottolineare l’importanza delle cinghie stabilizzatrici, soprattutto su zaini grandi (consentono un esatto posizionamento dello zaino), e delle cinghie di richiamo del carico che si possono regolare per scaricare la pressione dalle spalle.

Per i modelli dedicati alle escursioniste, le varie opzioni di regolazione delle cinghie sono all’interno della dimensione di una donna, in base alle spalle e alla lunghezza del busto.

CINTURA IN VITA – La cintura in vita aumenta la stabilità del carico e consente di alleggerire il peso sulla colonna vertebrale, soprattutto per gli zaini plurigiornalieri, quindi la fascia lombare è fondamentale per scaricare parzialmente il peso sul bacino.

Deve essere possibilmente grossa, imbottita, facilmente regolabile; di solito la cintura presenta anche gancetti e piccole tasche laterali per accessori di dimensioni modeste. Nella versione woman il disegno del cinturone tiene conto della diversa morfologia del bacino rispetto all’uomo

CINGHIE DI COMPRESSIONE E TASCHE – Le cinghie di compressione superiori e inferiori, facilmente sganciabili, contribuiscono a comprimere e stabilizzare il carico per un trasporto ottimale, ma sono utili anche al trasporto di bastoncini, paletti da tenda e altro, grazie agli occhielli posizionati nella parte bassa dello zaino.

Negli zaini sono comunque previste anche fibie laterali che consentono di agganciare bastoncini e ciaspole allo zaino e avere cosi entrambe le mani libere.

Le tasche laterali, possibilmente in rete, consentono di sistemare la borraccia o comunque oggetti che devono essere accessibili in modo facile e veloce.

PANNELLO FRONTALE – Gli zaini più capienti, consentono non solo il caricamento dall’alto ma anche da un pannello frontale, opzione importante per non dover svuotare mezzo zaino e recuperare il pile sistemato in fondo. Inoltre uno scomparto separato sul fondo può essere utile per sistemarci biancheria umida, sandali, ecc

Il nostro consiglio: DEUTER FUTURA 42

Uno zaino di media capienza che può soddisfare le esigenze di chi vuole acquistare un compagno di viaggio che vada bene in tutte le situazioni può essere il modello DEUTER FUTURA 42: leggerezza e versatilità sono le sue due principali prerogative.

Questo zaino con capienza di 42 litri e 1700 grammi di peso consente di affrontare con tranquillità anche trekking plurigiornalieri grazie alla possibilità di adattare tutta la struttura a qualsiasi corporatura. La fascia ventrale si può regolare e aggiustare senza fatica tramite il dispositivo Pull forward, e la trasmissione-distribuzione del carico sulle alette lombari ergonomiche Vari Flex con struttura in bilaminato è garantita dal telaio in acciaio ad alto limite elastico.

La massima areazione del dorso è favorita dallo schienale a rete tramite il sistema Aircomfort FlexLite Pro. Scomparto separato sul fondo, due tasche con zip portavalori o porta fotocamera digitale sulle alette lombari, tasche a soffietto laterali, tasca sul cappuccio, tasche esterne elastiche, volume dello zaino regolabile tramite cinghie di compressione, involucro antipioggia amovibile.

Testo e foto di Enrico Bottino