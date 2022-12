Le giacche invernali per il trekking e l'outdoor devono essere impermeabili e lasciare traspirare l'umidità. Scopriamo quali sono i migliori modelli sul mercato e come scegliere quello giusto.

Quali caratteristiche deve avere delle buone giacche invernali da trekking?

Sicuramente devono essere funzionali, ma soprattutto devono impedire all’acqua di penetrare. Ma non solo: devono permettere all’umidità che si genera a seguito dell’attività fisica di uscire all’esterno.

In altre parole le giacche invernali devono soddisfare una serie di requisiti relativi al tessuto, al modello e alle chiusure.

Il tessuto deve, prima di tutto, essere impermeabile, resistente e traspirante. Le giacche invenali devono essere dotate di un ottimo sistema di areazione ed avere delle spalle rinforzate.

Questo però non basta. In dotazione devono avere un cappuccio regolabile, che tenga al riparo dalla pioggia.

Devono avere dei polsini regolabili. La cerniera deve essere pratica e comoda da usare. Non deve mancare un numero consistente di tasche.

Mammut – Convey Tour

Una giacca da uomo con cappuccio per una protezione totale dalle intemperie e con tutte le funzioni a delle giacche invernali da trekking.

Impermeabile. Antivento. Traspirante, grazie al Gore-Tex Paclite. Il tessuto leggero e di alta qualità ne fa una giacca hardshell particolarmente confortevole.

Grazie alla Easy Combine la giacca si può combinare con diversi giacche isolanti e strati intermedi.

Ferrino – Breithorn Uomo

Breithorn è la giacca termica foderata con imbottitura Polartec Alpha Direct 120 che garantisce un ottimo equilibrio tra termicità e traspirabilità, per ottime performance durante le attività sportive in condizioni estreme.

Il fondo regolabile con coulisse, tasche laterali con chiusura lampo, polsino elasticizzato, cappuccio con regolazione posteriore offrono massimo comfort e sicurezza.

Patagonia – Adze Hybrid Hoodie

Una giacca soft-shell con cappuccio pensata per accompagnare in tutte le attività aerobiche come l’arrampicata, lo scialpinismo e il trekking.

Petto, schiena e parte alta delle braccia sono protette da freddo e vento grazie al tessuto elasticizzato in poliestere ed elastan, dotato di una leggera fodera in comodo, caldo e traspirante fleece goffrato.

Gli inserti in tessuto elasticizzato, non foderati e a volume ridotto, corrono invece lungo i fianchi, sotto le braccia e fino agli essenziali polsini modificati con sistema Variable Conditions, per maggiori traspirabilità e libertà di movimento.

Le due tasche scaldamani e la tasca interna sul petto sono dotate di zip di chiusura. L’orlo piatto e aderente si regola con un cordoncino direttamente dall’interno delle tasche scaldamani. Con trattamento DWR (idrorepellente a lunga durata).

Salewa – Ortles Hybrid

Tra le giacche impermeabili, questo prodotto offre una soluzione in grado di proteggere dal freddo in condizioni climatiche difficili grazie all’elevato comfort, alle prestazioni riscaldanti, anche in presenza di acqua.

Sotto lo shell in nylon ripstop leggero con trattamento DWR (idrorepellente durevole) come protezione dalle intemperie, la giacca è integralmente coperta da uno strato di materiale isolante TirolWool Responsive 80 g.

L’effetto è quello di essere avvolti in una coltre di calore, idrorepellente e confortevole, per di più leggera.

TirolWool Responsive è realizzato con la lana proveniente dalle pecore di razza alpina tirolese, che vivono in alta quota, nota per l’elevato contenuto in lanolina. Le tasche, una interna e due esterne con zip, sono posizionate esattamente dove serve.

