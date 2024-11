Salewa ha presentato la nuova collezione per l'autunno-inverno 2024: si chiamerà "Sella Free" e sarà una combinazione di innovazione e sostenibilità pensata per rispondere al cambiamento climatico in atto e alle nuove esigenze degli sportivi

Salewa: nuovi approcci per grandi cambiamenti

È indubbio il fatto che, a livello globale, ci si trovi di fronte ad un grande cambiamento dal punto di vista climatico.

In questo senso, a risentirne in modo particolare è proprio la stagione invernale.

Gli inverni nevosi come li conoscevamo una volta, infatti, sono sempre più rari. Le temperature sono in continuo aumento, la neve cade con meno regolarità e, a valle, tende a sciogliersi già dopo poche ore.

Tutto questo influenza notevolmente gli sport invernali, in particolar modo lo sci alpinismo: mentre qualche anno fa era possibile allacciare gli scarponi agli sci già a valle, oggi, prima di raggiungere la neve fresca, il più delle volte si è costretti ad affrontare diversi metri di dislivello.

Questa nuova situazione richiede un adattamento costante e continuo: chi pratica alpinismo e sci alpinismo ad alto livello è così alla continua ricerca di nuovi modi per affrontare queste circostanze mutevoli, e le aspettative in questo senso devono essere corrisposte.

La nuova collezione “Sella Free” di Salewa: l’intento e l’obiettivo

La collezione “Sella Free” è stata sviluppata da Salewa nel cuore delle Dolomiti con l’intento di proporre capi d’abbigliamento per lo sci alpinismo e il freeride estremamente versatili e in grado di adattarsi alle nuove condizioni climatiche in modo sostenibile.

Spostarsi con i mezzi pubblici, fare trekking in montagna, correre in bici, per poi passare allo sci alpinismo e al freeride: per essere perfettamente equipaggiati per tutte queste attività, c’è la necessità di un’attrezzatura versatile e in grado di adattarsi al programma della giornata.

La nuova collezione Salewa è nata proprio per rispondere alle diverse esigenze degli appassionati che cercano capi di alta qualità e multifunzionali, adatti per affrontare ogni fase di un’esperienza outdoor.

La straordinarietà di questa collezione diventa particolarmente evidente in caso di condizioni climatiche variabili o quando si praticano attività diverse nell’arco della stessa giornata.

I capi d’abbigliamento Sella Free sono leggeri e traspiranti, per mantenere il corpo asciutto durante la salita ed evitare un’eccessiva sudorazione. Durante la discesa sugli sci, invece, mettono in mostra tutta la loro resistenza alle intemperie.

Inoltre i materiali utilizzati per la loro costruzione garantiscono massima libertà di movimento e protezione da urti e sfregamenti, particolarmente utili quando si affrontano brevi tratti di arrampicata su roccia.

L’abbigliamento da sci alpinismo della collezione “Sella Free” riunisce in sé tutte queste caratteristiche: scopri tutti i modelli sul sito Salewa.

Gli Highlights della collezione

Sella Free 3L PTX Jacket M/W

La Sella Free 3L PTX Jacket è una giacca con una struttura 3-layer in laminato Powertex che garantisce un’eccezionale protezione dalle intemperie ma anche grande traspirabilità e comfort durante le attività in montagna.

Il materiale è al 100% PFAS-free ed è realizzato in poliammide riciclata, perfettamente in linea con i nuovi standard di produzione sostenibile.

Questo capo : il cappuccio compatibile con un casco; la tasca “Direct Access” per poter attingere velocemente all’apparecchio di ricerca in caso di valanga; una ghetta antineve fissa e delle zip di ventilazione laterali.

_Scopri sul sito Salewa il modello uomo e il modello donna

Sella Free 3L PTX Pant M/W

Il Sella Free 3L PTX Pant è un pantalone da sci alpinistico progettato per le avventure fuori pista.

Il materiale hardshell 3-layer garantisce protezione dalle intemperie e, allo stesso tempo, assicura un’elevata traspirabilità.

Dettagli come la pettorina rimovibile con un taschino dotato di zip, o come le ghette interne regolabili e i rinforzi funzionali a proteggere il tessuto da lame e ramponi taglienti, rendono questo pantalone particolarmente pratico.

In aggiunta, i pantaloni presentano una zip di ventilazione sulla gamba per una migliore regolazione dell’umidità, e il taglio studiato per il freeride garantisce la massima libertà di movimento.

_Scopri sul sito Salewa il modello uomo e il modello donna

Sella Free Backpack 22 L (M) e 20 L (W)

Ispirato ai canaloni del Gruppo del Sella e alle classiche linee freeride delle Dolomiti, lo zaino da sci alpinistico della collezione “Sella Free” è stato studiato per chi ama sciare ed è costantemente alla ricerca di neve fresca.

Grazie al sistema di trasporto “Dry Back Contact” concepito da Salewa e agli spallacci ergonomici separati, questo zaino è in grado di offrire una perfetta aderenza al corpo e, allo stesso tempo, un’elevata libertà di movimento.

Il fatto di avere il peso più vicino al corpo, infatti, permette un migliore controllo del carico e aumenta il comfort.

Questo zaino da sci è realizzato in Regen Robic, un materiale resistente, anti-abrasione e 100% riciclato.

Dotato di un pannello posteriore completamente apribile e di un accesso rapido per avere l’attrezzatura di emergenza sempre a portata di mano: il Sella Free Backpack possiede anche un doppio attacco per l’attrezzatura per il ghiaccio e fibbie magnetiche facili da utilizzare anche con i guanti.

Questo zaino dispone anche di attacchi per fissare gli sci in diagonale senza la necessità di togliersi lo zaino: una caratteristica che risulta molto pratica soprattutto durante le avventure fuori pista su terreni particolarmente ripidi.

_Scopri sul sito Salewa il modello uomo e il modello donna

Puez Winter MID PTX Boot M/W

Il Puez Winter PTX Boot è uno scarpone caldo e resistente con una tomaia liscia in microfibra e una membrana Powertex impermeabile e PFAS-free in grado di garantire un’elevata protezione dalle intemperie e massima traspirabilità.

Il pezzo forte di questo nuovo modello è la nuova struttura “Salewa Edging Plate II” in TPU, appositamente sviluppata dal brand, la quale risulta integrata nella soletta interna ed è finalizzata a coprire l’intera lunghezza dello scarpone.

Il grado di rigidità è diversificato in corrispondenza dell’avampiede e del tallone per garantire un’ottima stabilità, oltre che una maggiore flessibilità e una migliore ammortizzazione.

Abbinata all’intersuola in mix di canapa ottenuta da un processo di upcycling, la scarpa offre anche l’ammortizzazione necessaria e un ottimo comfort di camminata.

Salewa ha applicato lo stesso concept anche ai lacci, che per questo modello sono fatti con un mix di Alpine Hemp e di poliestere riciclato.

La suola Pomoca Alpine Trekker, infine, garantisce una buona aderenza su fango, neve e ghiaccio.

I Puez Winter PTX Boot, così come gli altri prodotti presentati, sono un prodotto “Salewa Committed”, dunque risultano conformi agli standard ambientali e di sostenibilità aggiuntivi.

Inoltre, questi scarponcini sono stati sottoposti ad audit sociali, a test chimici e a un’impermeabilizzazione permanente che non prevede l’impiego di PFAS: tre ulteriori criteri per l’ottenimento dell’etichetta.

_Scopri sul sito Salewa il modello uomo e il modello donna