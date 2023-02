Abbigliamento e attrezzature da trekking in offerta

In questo articolo ogni settimana segnaliamo le offerte più interessanti sull'abbigliamento e le attrezzatura per il trekking. Questa settimana offerte interessanti su scarpe da trekking e zaini per l'outdoor

Ogni settimana ci sono diversi capi d’abbigliamento e attrezzature da trekking in sconto online, specialmente su Amazon ci sono offerte quotidiane che spesso durano qualche ora.

Ottime occasioni per riuscire a comprare proprio quell’attrezzatura che stavamo cercando, magari una di quelle più costose come gusci, scarponi e orologi GPS.

In questo articolo, che ogni settimana riceverete con la newsletter di TREKKING&Outdoor, troverete gli sconti sui prodotti più utili e interessanti per gli appassionati di trekking.

In ogni caso, per chi volesse tenere sotto controllo gli sconti sui prodotti per il trekking, qui di seguito ci sono i link alle categorie Amazon più interessanti per l’outdoor.

_ Scarpe da trekking

_ Giacche da montagna

_ Pantaloni da trekking

_ Zaini da trekking

_ Orologi per l’outdoor

_ Bastoncini da Trekking

Ecco i prodotti oggi in offerta:

Scarpone Salomon X Ultra Pioneer

Scarpa da trekking mid, leggera e ideale per escursioni in tutte le stagioni e su terreni misti.

Questo scarpone Salomon è ideale per lo speed hiking e i cammini primaverili su terreni facili.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Scarponi Salewa X Ultra Pioneer Mid

Questi scarponi sono progettati per terreni misti di montagna, garantisco resistenza e agilità.

Le suole sono le performanti POMOCA, sviluppate in collaborazione con SALEWA.

Progettate per ammortizzare il passo anche su terreni sconnessi e per accompagnare il piede nella rullata.

La gomma e il disegno dei tasselli del fondo massimizzano il grip su ogni tipo di terreno.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Zaino Osprey Clinch

Zaino ideale per i trekking in giornata oppure per la bicicletta, adatto anche alle uscite sulle ciaspole.

Dorso con sistema di ventilazione Osprey per disperdere il calore e ridurre la sudorazione.

All’interno è presente una tasca interna per tablet.

Dotato di accesso esterno per l’idratazione e compatibile con il serbatoio Hydraulics e serbatoio Hydraulics LT

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Zaino Salewa Vector Ul 22l

Il Salewa Vector è uno zaino per l’hiking e l’escursionismo leggero, pensato per chi si vuole allenare senza avere sulle spalle uno zaino ingombrante e pesante.

Una soluzione adatta per lo sport o per un trekking in giornata su un sentiero semplice. Zaino leggero, poco ingombrante, impermeabile e resistente.

Utile da avere nell’armadio per brevi escursioni estive o semplicemente per muoversi a piedi in città.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Salewa Ms Wildfire GTX

La Wildfire GTX è una comoda scarpa da hiking con una versatile suola POMOCA Speed ​​Mtn che garantisce aderenza, trazione, sicurezza e precisione su terreni tecnici.

La mescola di gomma butilica POMOCA garantisce una presa sicura su roccia asciutta e bagnata, la tassellatura garantisce un’ottima trazione su terreni fangosi e morbidi.

Il sistema 3F avvolge il piede, sostiene la caviglia e rende la scarpa flessibile.

La Wildfire GTX è dotata di una fodera GORE-TEX® Extended Comfort impermeabile e traspirante.

L’allacciatura avvolge particolarmente l’avampiede e consente una regolazione precisa nella zona delle dita per una maggiore precisione su terreni tecnici.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Zaino Lowerpro per attrezzatura fotografica

Zaino fotografico progettato per il trekking, l’accesso ribaltabile tramite la parte posteriore consente la rimozione dell’attrezzatura senza dover rimuovere lo zaino.



Con lo zaino Flipside è possibile posizionare le attrezzature negli scomparti separati per fotocamera e zainetto.

L’attrezzatura è protetta grazie allo scomparto per tablet appositamente progettato, il dispositivo è sempre riposto in modo sicuro e la «All Weather Cover» offre una protezione dagli agenti atmosferici affidabile.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Zaino CMP Rebel Kids

Zaino dedicato ai bambini, ideale per semplici escursioni giornaliere.

Dotato di comoda tasca frontale con zip waterproof e doppia tasca laterale porta borracce.

Lo zaino ha rain cover estraibile e staccabile.

Per garantire comfort durante la camminata è dotato di schienale e spallacci imbottiti in soffice mesh 3D.

_ Disponibile in offerta su Amazon:

Bastoncini Glymnis pieghevoli

I bastoni da trekking Glymnis sono realizzati in alluminio 7075 estremamente resistente e leggero.

La punta è in carburo di tungsteno per garantire una grande resistenza, mentre la maniglia è in materiale EVA ad alta densità, ideale per tenere la mano asciutta.



L’impugnatura è in EVA ad alta densità è caratterizzata da un design ergonomico per mantenere la mano riposata e sempre asciutta.

Il pratico laccio da polso elimina il rischio di far cadere i bastoncini da trekking, garantendo assoluta sicurezza.

Questi bastoncini pieghevoli sono leggeri e molto resistenti, grazie allo speciale inspessimento con un filo di acciaio.

Comodi da usare e facili da portare, sono la scelta perfetta per ogni escursione

_ Disponibile in offerta su Amazon:

