Campeggio a Roma ed escursioni: esplora la natura intorno alla Capitale

Roma è una città che può vantare oltre 230 monumenti sia in centro che nella sua periferia, per questo è una meta particolarmente adatta per gli amanti del campeggio, soluzione perfetta sia per visitare il centro che la natura intorno alla città

Quali sono i vantaggi di una vacanza a Roma in campeggio?

Sono diversi i benefici di scegliere una vacanza in campeggio a Roma, perché questa soluzione è adatta a qualsiasi esigenza e consente un notevole risparmio.

Alla scoperta delle bellezze naturali

Intorno a Roma c’è una vero paradiso naturale che consente escursioni nei parchi storici più importanti, come Villa Quintili, le Catacombe di San Callisto e San Sebastiano, Parco degli Acquedotti.

Inoltre, è possibile anche spingersi sul litorale alla scoperta di Ostia, Pomezia e Anzio, città balneari che uniscono la tradizione gastronomica locale agli incredibili reperti che ogni angolo della Regione custodisce come tesori preziosi.

Risparmio e comodità dei servizi

Pernottare in campeggio a Roma consente un notevole risparmio per coppie, famiglie e gruppi di amici, questo perché i prezzi delle strutture ricettive sono particolarmente alti nella Capitale.

Ogni camping possiede tutti i servizi per consentire il massimo comfort agli ospiti, dai minimarket ai campi sportivi, dalle piscine al servizio navetta per visitare il centro.

Sono presenti anche associazioni che organizzano tour nella natura ed escursioni, per gli amanti del trekking e del verde incontaminato.

Esplorare la natura intorno a Roma e le zone archeologiche

La Capitale è circondata da bellezze naturali e zone archeologiche che molto spesso si incrociano, offrendo alcune delle meraviglie più sbalorditive del Pianeta.

Il Parco dei mostri a Bomarzo, vicino Viterbo

Questa è sicuramente una delle meraviglie più apprezzate dagli appassionati, perché il Parco dei Mostri offre diverse strutture e sculture in pietra davvero eccezionali. Si trova a Bomarzo, vicino Viterbo ed è un luogo perfetto anche per gli escursionisti.

I parchi naturali nei dintorni di Roma

Oltre a quelli già menzionati, sono presenti un gran numero di riserve naturali dove è possibile sia rilassarsi che fare escursioni. Nei dintorni di Roma si trovano parchi naturali davvero suggestivi come i Giardini della Ninfa e il Parco Nazionale del Circeo.

Siti archeologici dentro e fuori Roma

Con i servizi navetta disponibili nei campeggi a Roma è possibile arrivare facilmente in centro per visitare il Foro Romano e la Domus Aurea, il Colosseo, il Circo Massimo, Castel Sant’Angelo e tutti gli altri siti archeologici di straordinaria importanza e imponenza.

Fuori Roma sono presenti aree ricche di perle archeologiche, come il sito di Ostia Antica, la famosissima Villa Adriana di Tivoli e la Necropoli di Cerveteri: tutte mete da non perdere assolutamente.

Consigli per una vacanza in campeggio a Roma

Scegliere il campeggio a Roma è vantaggioso per tutte le ragioni che abbiamo analizzato, ma è opportuno seguire questi consigli utili per godere al massimo della vacanza.

Scegli l’abbigliamento giusto e l’attrezzatura adeguata

In campeggio e nei parchi naturali fuori dal centro di Roma, la temperatura cambia in qualsiasi stagione, per questo è fondamentale scegliere l’abbigliamento giusto, vestirsi a strati, ma soprattutto utilizzare scarpe da trekking di qualità quando si fanno le escursioni.

L’attrezzatura da campeggio necessaria riguarda tutto l’occorrente per vivere una vacanza al top, non dimenticare mai i sacchi a pelo, stoviglie e tutto ciò che consente di cucinare all’aperto, ma anche prodotti per l’igiene personale e il kit di pronto soccorso.

Rispetta il regolamento del campeggio per la tua sicurezza

Questo è un consiglio prezioso soprattutto per chi è alle prime esperienze, perché le regole del campeggio sono sacrosante e devono essere rispettate.

Questo per due ragioni importantissime: la tua sicurezza e quella degli altri.

Scegli campeggi con servizi navetta o vicini a mezzi pubblici

I migliori campeggi a Roma possiedono il servizio navetta o sono situati vicino alle fermate dei mezzi pubblici che ti consentono di collegarti sia con il centro che con i parchi archeologici principali.

Scegliere i campeggi che offrono questi servizi ti consente di non dover utilizzare l’automobile, quindi risparmiare sulle spese di carburante, parcheggio e pedaggio.

