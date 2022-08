Trekking su ghiacciaio: 10 consigli salvavita per camminare in alta quota

Una guida completa al trekking su ghiaccio: dai ramponi all'abbigliamento, dalla cordata alla distanza: le cose da sapere e gli errori da non fare quando si cammina sui ghiacciai in alta quota senza essere alpinisti.

Escursioni sul ghiaccio in sicurezza: le cose da sapere, gli errori da non fare

Quando il buon vecchio anticiclone delle Azzorre stende la sua ala sull’Europa e il clima diviene mite, stabile e soleggiato, scatta il momento delle grand courses: i grandi itinerari di alta montagna delle Alpi.

Ce n’è per tutti i gusti e le difficoltà.

Da quelli riservati agli alpinisti più preparati ed esperti a quelli alla portata degli escursionisti con la giusta esperienza e il giusto allenamento, lungo i quali le difficoltà tecniche si risolvono spesso in una semplice (benché magnifica!) “pascolata” sul ghiacciaio.

Questa semplicità non deve trarre in inganno: il pascolo su cui zompettate allegramente è uno dei più complessi (e potenzialmente pericolosi) terreni d’alta montagna.

Il ghiacciaio, soprattutto quello facile, sul quale si cammina in piano o su pendenze che non hanno nulla a che fare con l’arrampicata, non è un prato di margherite.

Sotto la superficie nevosa si nascondono le trappole micidiali dei crepacci e una banale scivolata può comportare seri danni, anche soltanto per l’effetto “carta vetrata” della neve dura…

Tre consigli fondamentali per camminare in sicurezza sui ghiacciai

Il modo migliore per garantirsi un minimo di sicurezza quando si cammina su ghiacciaio (soprattutto sul facile!) è:

1 – Conoscere i rudimenti della tecnica del cramponage

Parliamo dell’arte di camminare utilizzando ramponi e piccozza.

Che sia cosa banale e che viene da sé lo pensano solo quelli che non lo hanno mai fatto, o che lo hanno sempre fatto male!

2 – Conoscere l’ambiente glaciale

Indispensabile che almeno qualcuno in cordata conosca l’ambinete glaciale, così da poter valutare gli eventuali pericoli e scegliere il percorso migliore e più sicuro da seguire.

Non è detto, infatti, che quello tracciato da chi vi stava davanti lo sia.

Ph.: Gettyimages / Tristan Traiber / EyeEm

Poi, statene certi, basta un quarto d’ora di bufera per non avere più nessun itinerario da seguire!

3 – Procedere in cordata

In questo modo il compagno o compagni possano arrestare l’eventuale scivolata o caduta in crepaccio ed intervenire per il recupero e l’autosoccorso.

Ovviamente il presupposto è la conoscenza della tecnica di progressione e delle manovre corrette, senza la quale procedere legati si può rivelare un trappolone micidiale per tutti i membri della cordata.

L’importanza di affidarsi a chi ha esperienza di trekking sul ghiaccio

Avvertenza fondamentale: i punti 1, 2 e 3 non si imparano con un corso per corrispondenza, né tanto meno guardando i tutorial su internet!

Occorre l’esperienza diretta, magari non maturata alla garibaldina, che, se va bene, quando sei vecchio puoi dire al tuo socio “ma ti ricordi che cavolate che abbiamo combinato all’inizio…”, se va male… saranno gli altri a ricordarsi di te…

Molto meglio, per la salute e il risparmio di tempo e fatica, affidarsi a chi vi può insegnare in sicurezza come si va su ghiacciaio, quali sono le tecniche e come si usato correttamente le attrezzature.

Preparativi per la progressione in cordata su ghiacciaio (Ph Sebastiano Carta) Preparativi per la progressione in cordata su ghiacciaio (Ph Sebastiano Carta)

I corsi di alpinismo del CAI e le Guide Alpine sono i referenti giusti ai quali rivolgersi per questa formazione. Poi repetita iuvant: ogni tanto dedicare un ripassino alle manovre di corda e autosoccorso non fa certo male!

Vista la premessa, in questo articolo eviteremo accuratamente di descrivere per filo e per segno attrezzature e tecniche dell’escursione su ghiacciaio.

Preferiamo buttare lì qualche piccolo accorgimento, giusto per mettervi in guardia (con un pizzico di ironia) dagli errori più frequenti e dalle cose da non fare.

Le cose da non fare sul ghiacciaio: il NONvademecum

1 – Non regolare i ramponi sul ghiacciaio

I ramponi non si regolano quando si arriva sul ghiacciaio, perché il risultato è sempre un rampone lasciato troppo mollo, che si sgancia sul più bello (ponte di neve, pendio ripido, ecc.).

Oppure il congelamento di un paio di dita perché ci sono voluti tre quarti d’ora per completare l’operazione, senza guanti e a 15 sotto zero

Meglio anticipare il tutto a quando si sta nel tepore della propria casetta, non credete?

2 – Occhio ai gancetti delle ghette

Le ghette non vanno indossate con i gancetti rivolti verso la parte interna della caviglia.

Chi vi ha detto di fare così non è una brava persona ed evidentemente vuole vedervi andare a sbattere col naso per terra!

3 – No a T-shirt e pantaloni corti, anche d’estate

Sul ghiacciaio è meglio evitare di andarsene in giro in T-shirt e calzoni corti (anche quando fa un caldo bestia!), a meno che non siate Kevlarman, il supereroe dotato di pelle resistente a tutte le abrasioni.

Sicuramente però non lo siete, perché, da quanto ci risulta, Kevlarman è deceduto: sembra sia caduto in un crepaccio mentre si aggirava, vestito con la sola imbragatura, sulla Mer de Glace.

Anche se il compagno lo ha tirato fuori nel tempo record di 20 minuti, nudo com’era ci ha messo un nulla ad andare in ipotermia… meditate gente e, oltre alle maniche e calzoni lunghi, tenetevi addosso anche i guanti!

4 – Niente cordata se avete solo corda, ramponi e piccozza

Se la vostra attrezzatura da ghiacciaio consiste in corda, ramponi e piccozza (o, ancora meglio/peggio, bastoncini da trekking), vi conviene slegarvi, così almeno, se uno cade in un crepo, l’altro si salva!

Andarsene in giro in cordata senza l’attrezzatura minima indispensabile per bloccare la caduta del compagno, assicurarlo e recuperarlo, non è una strategia particolarmente furba…

Ph.: Gettyimages / Buena Vista Images

Per minimo indispensabile (oltre alle attrezzature citate sopra e alla piccozza, non legata sullo zaino, ma a portata di mano!) si intendono almeno un paio di viti da ghiaccio, qualche fettuccia, cordini in kevlar per i nodi autobloccanti, piastrina per il recupero del compagno, moschettoni a ghiera e normali.

Ovviamente il tutto bisogna saperlo usare e, ovviamente, di diverse fra queste cose si può anche fare a meno… ma occorre sapere come fare!

5 – Imbragatura alta: meglio lasciar perdere

L’imbragatura alta è meglio che la restituiate a vostro nonno…

Non è una questione di moda, credeteci: con l’imbrago alto il punto di legatura della corda rimane a livello dello sterno e non del bacino, questo rende molto più difficile trattenere la caduta del compagno.

6 – Non si procede in cordata in parallelo

I membri della cordata procedono in fila indiana, non affiancati in parallelo…

A meno che non vogliano sperimentare l’emozione di cadere tutti insieme nel crepaccio tenendosi per mano!

7 – Non state attaccati gli uni agli altri

Quelli che, quando sono dietro, non rispettano la distanza di sicurezza (= corda in tiro), più che a trattenere la caduta del primo, sono candidati al premio per il miglior tuffo carpiato con volo a testa in giù nel crepaccio…

Se poi quello davanti fosse lo scrivente redattore e la corda lasciata lasca e quindi, inevitabilmente, ramponata dall’indisciplinato secondo fosse la sua, una piccozzata nel quadricipite all’indisciplinato secondo non la toglierebbe nessuno…

così, in amicizia…

Un po’ di link utili per chi vuole approfondire:

Alpinismo su ghiaccio e misto (Manuale CAI)

La progressione su ghiaccio (dispensa CAI-SEM)

La progressione su ghiaccio della cordata (dispensa CAI-SEM)

I consigli di Petzl per la progressione su ghiaccio

La traversata dei Lyskamm, alpinismo facile, ma non banale! (Ph Sebastiano Carta) La traversata dei Lyskamm, alpinismo facile, ma non banale! (Ph Sebastiano Carta)