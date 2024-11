Nissan X Trail N-trek, il family-SUV per gli appassionati di outdoor

Nissan presenta X-Trail N-Trek, la nuova versione dell’iconico Family SUV pensata per esaltare il suo carattere avventuroso. Vediamo com'è equipaggiata un'auto che promette un'esperienza outdoor confortevole per tutta la famiglia

X -Trail N-Trek, il SUV per famiglie: passione per l’outdoor e rispetto dell’ambiente

Nissan ha presentato una nuova versione del suo fortunato Family SUV, pensata per gli appassionati di outdoor e per gli amanti dell’avventura.

Una scelta vincente per coloro che desiderano un SUV versatile, performante e rispettoso dell’ambiente, in quanto unisce il piacere di guida di un Ibrido rivoluzionario e alla robustezza e alle capacità off-road di un vero SUV.

Zaini, tende, attrezzature sportive e tutto ciò che serve per un week end fuori porta trovano facilmente posto grazie alla modularità dei sedili posteriori e al piano di carico regolabile.

Inoltre, il rivestimento impermeabile del bagagliaio facilita la pulizia dopo un’escursione faticosa (e fangosa!), per concentrarsi solo sul piacere del viaggio.

La vocazione outdoor è stata ben illustrata da Arnaud Charpentier, Region Vice President Marketing & Mobility:

“Abbiamo iniziato lo sviluppo di X-Trail N-Trek con il semplice motto: Let’s Get Dirty, che incarna lo spirito di chi ama l’avventura, la vita all’aria aperta e vuole usare il proprio veicolo per godersi il tempo libero in compagnia. Gli esclusivi dettagli di design, nuovi interni resistenti all’acqua e opzioni di vernice esterna bicolore, uniti al propulsore elettrificato Nissan e-POWER e alla tecnologia e-4ORCE 4WD, garantiranno ai nostri clienti avventure elettrizzanti “.

Approfondiamo insieme i motivi che rendono Nissan X-Trail N-Trek così interessante.

Design di personalità e robustezza per l’off-road

X-Trail N-Trek mette in chiaro la sua vocazione già dall’aspetto: le linee decise conferiscono un aspetto più grintoso e pronto all’avventura, senza rinunciare all’eleganza tipica di un SUV di medie dimensioni.

Il frontale presenta la nuova finitura di colore scuro che circonda la tipica griglia V-Motion, che è invece di colore cromato sugli altri allestimenti di X-Trail.

Il lato inferiore protettivo dei paraurti anteriore e posteriore ha una finitura in colore canna di fucile, mentre le calotte degli specchietti retrovisori sono nere.

Per gli esterni sono disponibili i colori metallizzati Diamond Black e Dark Metal Grey e i colori perlati Pearl White, Champagne Grey e Ceramic Grey. Inoltre, Pearl White, Champagne Grey e Ceramic Grey sono disponibili in configurazioni bicolore con il tetto nero a contrasto.

Interni a prova di fango e comfort senza compromessi

Uno dei punti di forza di Nissan X-Trail N-Trek sono sicuramente i nuovi interni resistenti all’acqua adatti a chi non si lascia intimorire dalle condizioni atmosferiche.

Grazie al pacchetto opzionale con tappetini in gomma e rivestimento del bagagliaio lavabile, l’abitacolo si trasforma in un ambiente pratico e facile da pulire, perfetto per le famiglie con bambini o per gli amanti degli sport all’aria aperta.

Nonostante la sua robustezza, X-Trail N-Trek non sacrifica il comfort. Gli interni sono spaziosi e ben rifiniti, offrendo un ambiente accogliente per tutti i passeggeri. Inoltre, la ricca dotazione di tecnologie a bordo e di sistemi di assistenza alla guida garantisce un viaggio sicuro e rilassante.

Il motore e-POWER: un propulsore elettrificato all’avanguardia

Nissan X-Trail N-Trek è equipaggiato con l’esclusivo propulsore e-POWER, costituito da un motore elettrico che muove le ruote e da un motore termico che produce energia elettrica.

Il piacere di guida è quello tipico degli EV con accelerazione brillante e lineare, ma niente ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta mettere benzina nel serbatoio.

Nella versione a 4 ruote motrici – trazione integrale e-4ORCE – i motori elettrici sono due, uno per ogni asse, con un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, così da garantire prestazioni brillanti, sicurezza e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione.

La tecnologia e-4ORCE dà il meglio di sé in ambiente outdoor e off-road, grazie ai suoi sofisticati sensori.

In caso di rilevamento di un cambio di aderenza, come in caso di acqua, neve o ghiaccio, il sistema regola in modo del tutto automatico la forza motrice sulle ruote interessate, per garantire sicurezza e stabilità.

_ Scopri tutte le caratteristiche del nuovo Nissan X-Trail N-Trek sul sito ufficiale